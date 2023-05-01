Московские чайные истории с чаепитием

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
«Мы за чаем не скучаем, по семь чашек выпиваем! …» Как чай — чужеземец стал нашим национальным напитком, вызвал появление русских чайных традиций, способствовал развитию целой чайной индустрии и рождение династий «чайных королей» — об этом мы поговорим на экскурсии.

В душевном разговоре о прошлом и настоящем нашего любимого напитка мы проведем время, а, вернувшись домой, вы с еще большим удовольствием отведаете его в кругу семьи или друзей! Приятного чаепития!
Московские чайные истории с чаепитием
Московские чайные истории с чаепитием
Московские чайные истории с чаепитием
Московские чайные истории с чаепитием
Московские чайные истории с чаепитием
Московские чайные истории с чаепитием
Ближайшие даты:
1
мая
21
мая
12
июн
16
июл
13
авг
17
сен
15
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Приятного чаепития!
  • Родина самого популярного в мире напитка чая — Китай. По одной из китайских легенд отец–основатель чая Шунь–Нун (ок. 2700 г. до н. э.) в своих записях написал такую рецензию на него: «Вкус горький. Тот, кто выпьет его, сможет думать быстрее, спать меньше, двигаться легче и видеть яснее».
Этот бодрящий чай триумфально вошел в нашу жизнь сравнительно недавно, в русских чайниках его заваривают немного более 150 лет. Общепринятой чайной столицей России была Москва. Здесь, как нигде, ценили качество чая, умели его заваривать и он очень вписался в менталитет москвичей. В одной старой кулинарной книге объяснялось, что такое чай «по–московски»: он должен быть крепким, его надо пить вприкуску и чая должно быть много!

А также:

  • Узнаете о судьбе чайной империи магнатов Высоцких и их фамильном символе — серебряном парусном кораблике,
  • Как дочь Давида Высоцкого изменила судьбу великого русского поэта, а его сын Александр попытался изменить судьбу России,
  • Что заставило чайного короля С. В. Перлова переделать свой дом, какой вещий сон изменил его жизнь и какой удивительный подарок сделал он своей любимой жене,
  • Как купцу Щербакову удалось воплотить свою «голубую мечту»,
  • Как чай помог Матвею Кузнецову создать свою крупнейшую «фарфоровую империю» в стране и усилил конкуренцию кондитеров Абрикосова и Эйнема,
  • Что роднит москвичей и лондонцев в отношении к чаю и какая коренная разница между английским чаепитием и московскими чайными посиделками, Кем было куплено и где долгое время находилось самое известное полотно с чайным сюжетом «Чаепитие в Мытищах» и много других «чайных» историй.

Важная информация:

Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, метро Чистые пруды
Завершение: Москва, метро Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее
  • Чем обычно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Пешеходные
История и архитектура
Семейные

Похожие туры из Москвы

Московский Кремль с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
33 отзыва
Московский Кремль с гидом-историком
Прикоснуться к сердцу страны, проследить путь крепости и посетить соборы
в районе метро Александровский сад
Сегодня
Завтра
1 мая
2 мая
3 000 за человека
Тайны московского метро. Портал в другой мир
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Тайны московского метро. Портал в другой мир
История и архитектурные особенности центральных станций с профессиональным гидом
у м. Комсомольская
2 мая
4 мая
5 мая
7 мая
1 600 за человека
Подземное наследие: московское метро
Мини-группа
1.5 часа
6 отзывов
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
на станции метро Площадь Революции
Сегодня
3 мая
6 мая
7 мая
990 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ