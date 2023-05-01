«Мы за чаем не скучаем, по семь чашек выпиваем! …» Как чай — чужеземец стал нашим национальным напитком, вызвал появление русских чайных традиций, способствовал развитию целой чайной индустрии и рождение династий «чайных королей» — об этом мы поговорим на экскурсии.
В душевном разговоре о прошлом и настоящем нашего любимого напитка мы проведем время, а, вернувшись домой, вы с еще большим удовольствием отведаете его в кругу семьи или друзей! Приятного чаепития!
В душевном разговоре о прошлом и настоящем нашего любимого напитка мы проведем время, а, вернувшись домой, вы с еще большим удовольствием отведаете его в кругу семьи или друзей! Приятного чаепития!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Приятного чаепития!
- Родина самого популярного в мире напитка чая — Китай. По одной из китайских легенд отец–основатель чая Шунь–Нун (ок. 2700 г. до н. э.) в своих записях написал такую рецензию на него: «Вкус горький. Тот, кто выпьет его, сможет думать быстрее, спать меньше, двигаться легче и видеть яснее».
Этот бодрящий чай триумфально вошел в нашу жизнь сравнительно недавно, в русских чайниках его заваривают немного более 150 лет. Общепринятой чайной столицей России была Москва. Здесь, как нигде, ценили качество чая, умели его заваривать и он очень вписался в менталитет москвичей. В одной старой кулинарной книге объяснялось, что такое чай «по–московски»: он должен быть крепким, его надо пить вприкуску и чая должно быть много!
А также:
- Узнаете о судьбе чайной империи магнатов Высоцких и их фамильном символе — серебряном парусном кораблике,
- Как дочь Давида Высоцкого изменила судьбу великого русского поэта, а его сын Александр попытался изменить судьбу России,
- Что заставило чайного короля С. В. Перлова переделать свой дом, какой вещий сон изменил его жизнь и какой удивительный подарок сделал он своей любимой жене,
- Как купцу Щербакову удалось воплотить свою «голубую мечту»,
- Как чай помог Матвею Кузнецову создать свою крупнейшую «фарфоровую империю» в стране и усилил конкуренцию кондитеров Абрикосова и Эйнема,
- Что роднит москвичей и лондонцев в отношении к чаю и какая коренная разница между английским чаепитием и московскими чайными посиделками, Кем было куплено и где долгое время находилось самое известное полотно с чайным сюжетом «Чаепитие в Мытищах» и много других «чайных» историй.
Важная информация:
Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, метро Чистые прудыЗавершение: Москва, метро Лубянка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее
- Чем обычно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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