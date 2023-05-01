Что вас ожидает:

Приятного чаепития!

Родина самого популярного в мире напитка чая — Китай. По одной из китайских легенд отец–основатель чая Шунь–Нун (ок. 2700 г. до н. э.) в своих записях написал такую рецензию на него: «Вкус горький. Тот, кто выпьет его, сможет думать быстрее, спать меньше, двигаться легче и видеть яснее».

Этот бодрящий чай триумфально вошел в нашу жизнь сравнительно недавно, в русских чайниках его заваривают немного более 150 лет. Общепринятой чайной столицей России была Москва. Здесь, как нигде, ценили качество чая, умели его заваривать и он очень вписался в менталитет москвичей. В одной старой кулинарной книге объяснялось, что такое чай «по–московски»: он должен быть крепким, его надо пить вприкуску и чая должно быть много!

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Важная информация:

Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.