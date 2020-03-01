Выбирайте и другие экскурсии по Москве

Что вас ожидает

Город, который влюбляет

Воодушевлять на поэзию могут не только сильные чувства к человеку — виды Москвы на протяжении столетий толкали мастеров слова на стихотворные и прозаические признания в любви. С теплохода вы рассмотрите знаковые достопримечательности города по обе стороны реки: башенки кремлёвских стен и купола соборов, зелень Нескучного сада, величественные сталинские высотки и Воробьёвы горы, остров Балчуг и стены древнейших монастырей. Со многими из этих мест связаны романтичные истории, которые вы обязательно услышите.

Больше, чем слова

За самыми трогательными и пронзительными известными строками часто стоят истории роковых страстей, нежных привязанностей, случайных встреч и романов. Вы узнаете, кому посвящали свои стихи Борис Пастернак и Вероника Тушнова, как сложился союз Сергея Эфрона и Марины Цветаевой, какие женщины побудили Николая Заболоцкого написать «Очарована, околдована», а Николая Светлова — «Я не могу без тебя жить». Мы поговорим о том, как знаменитое «Жди меня» Константина Симонова привело к политическому скандалу, что связывало Цветаеву и Андрея Тарковского, а также представим, по каким уголкам Москвы прогуливался с дамами Осип Мандельштам.