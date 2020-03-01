Выбирайте и другие экскурсии по Москве

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Прогулка по Москве-реке под романтические сюжеты в компании поэта и литературоведа

Саша
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Саша – экскурсионное агентство
Глядя на огни вечерней Москвы, вы услышите, как рождались великие строки о любви.

Знаменитые слова из произведений поэтов и писателей откроют тайну своего происхождения: на каких улицах Москвы начинались и заканчивались бурные романы, какие виды города вдохновляли писателей и поэтов.

Сложные и яркие судьбы, мелодичные и эмоциональные стихи и прелесть московских закатов — в этой необычной экскурсии.
1350 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 2.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча В районе метро "Китай-город"
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Московские истории любви на теплоходе
Московские истории любви на теплоходе

Что вас ожидает

Город, который влюбляет
Воодушевлять на поэзию могут не только сильные чувства к человеку — виды Москвы на протяжении столетий толкали мастеров слова на стихотворные и прозаические признания в любви. С теплохода вы рассмотрите знаковые достопримечательности города по обе стороны реки: башенки кремлёвских стен и купола соборов, зелень Нескучного сада, величественные сталинские высотки и Воробьёвы горы, остров Балчуг и стены древнейших монастырей. Со многими из этих мест связаны романтичные истории, которые вы обязательно услышите.

Больше, чем слова
За самыми трогательными и пронзительными известными строками часто стоят истории роковых страстей, нежных привязанностей, случайных встреч и романов. Вы узнаете, кому посвящали свои стихи Борис Пастернак и Вероника Тушнова, как сложился союз Сергея Эфрона и Марины Цветаевой, какие женщины побудили Николая Заболоцкого написать «Очарована, околдована», а Николая Светлова — «Я не могу без тебя жить». Мы поговорим о том, как знаменитое «Жди меня» Константина Симонова привело к политическому скандалу, что связывало Цветаеву и Андрея Тарковского, а также представим, по каким уголкам Москвы прогуливался с дамами Осип Мандельштам.

Организационные детали

Вашим гидом на прогулке будет поэт, режиссёр и исследователь русской поэзии XX века.

Московские истории любви на теплоходе
Московские истории любви на теплоходе
Московские истории любви на теплоходе
Московские истории любви на теплоходе
Московские истории любви на теплоходе
Московские истории любви на теплоходе
Московские истории любви на теплоходе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура В районе метро "Китай-город".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Саша
Саша
Поэт, режиссёр, исследователь литературы XX века. автор нескольких уникальных литературных маршрутов по центру столицы. Член Союза писателей России, выпускница Литературного института. Любительница вкусного кофе и романтических вечеров. На Трипстере представляю экскурсионное агентство — каждый наш гид будет рад рассказать вам о Москве.
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