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Московские плюшки

ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Московские плюшки
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🎄На новый год!
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 800 ₽ за человека

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Московские плюшки
Московские плюшки

Что вы увидите

  • Тверская улица
  • памятник Пушкину
  • МХАТ
  • Тверской бульвар
  • памятник Есенину
Попробуйте Москву на вкус и начните утро с ароматной, пышной, аппетитной экскурсии 🧭 по новогодней Москве с завтраком в здании 19 века.
В праздники, любимым местом москвичей горячего чайку испить, да закусить бубликом на морозе были бульвары. По месту так и называли: пасхальные Новинские да Сретенские гулянья, рождественские гулянья на Чистых да на Страстном бульваре. Ну а самый первый, Тверской бульвар играл роль светской гостиной для встреч московского дворянства в рождественскую неделю.
Молодые денди и утонченные дамы в изысканных нарядах выходили на светский новогодний променад, дефилируя пешком или в каретах. В великосветских особняках проходили пышные рождественские балы, а на самом бульваре разворачивались широкие, веселые хлебосольные новогодние гулянья.

Традиция отмечать Новый год с размахом сохранилась и по сей день. На нашей экскурсии вы узнаете:

  • Как Москва дворянская и Москва купеческая Новый год встречали.
  • Мы приоткроем тайну и вы узнаете тот самый, истинный рецепт салата "Оливье", а также историю 📖 его создателя.
  • Как встречали москвичи Новый год в ресторане «под юбкой» в советское время.
  • Развод века, или как в Москве появилось два театра с одним названием.
  • Мы прогуляемся и увидим доходные дома, дворянские усадьбы, уютные особнячки и даже несколько литературных адресов.
  • Закончим мы нашу утреннюю прогулку 👣, как и положено, в хлебосольной и гостеприимной Москве вкусным завтраком блинчиками с пылу с жару, да с ароматным чаем по специальному рецепту в уютном кафе в здании 19 века.
Что входит
  • экскурсионные услуги
  • вкусный завтрак: два блинчика, соус к блинам на выбор (сметана, сгущенка, брусничное варение или мед), чай на выбор: черный с бергамотом и чабрецом, зеленый с мятой или фруктовый
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Метро Тверская
Место завершения
🏁 Тверской бульвар
Московские плюшки
Московские плюшки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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