Попробуйте Москву на вкус и начните утро с ароматной, пышной, аппетитной экскурсии 🧭 по новогодней Москве с завтраком в здании 19 века.

В праздники, любимым местом москвичей горячего чайку испить, да закусить бубликом на морозе были бульвары. По месту так и называли: пасхальные Новинские да Сретенские гулянья, рождественские гулянья на Чистых да на Страстном бульваре. Ну а самый первый, Тверской бульвар играл роль светской гостиной для встреч московского дворянства в рождественскую неделю.

Молодые денди и утонченные дамы в изысканных нарядах выходили на светский новогодний променад, дефилируя пешком или в каретах. В великосветских особняках проходили пышные рождественские балы, а на самом бульваре разворачивались широкие, веселые хлебосольные новогодние гулянья.

Традиция отмечать Новый год с размахом сохранилась и по сей день. На нашей экскурсии вы узнаете: