Попробуйте Москву на вкус и начните утро с ароматной, пышной, аппетитной экскурсии 🧭 по новогодней Москве с завтраком в здании 19 века.
В праздники, любимым местом москвичей горячего чайку испить, да закусить бубликом на морозе были бульвары. По месту так и называли: пасхальные Новинские да Сретенские гулянья, рождественские гулянья на Чистых да на Страстном бульваре. Ну а самый первый, Тверской бульвар играл роль светской гостиной для встреч московского дворянства в рождественскую неделю.
Молодые денди и утонченные дамы в изысканных нарядах выходили на светский новогодний променад, дефилируя пешком или в каретах. В великосветских особняках проходили пышные рождественские балы, а на самом бульваре разворачивались широкие, веселые хлебосольные новогодние гулянья.
Традиция отмечать Новый год с размахом сохранилась и по сей день. На нашей экскурсии вы узнаете:
- Как Москва дворянская и Москва купеческая Новый год встречали.
- Мы приоткроем тайну и вы узнаете тот самый, истинный рецепт салата "Оливье", а также историю 📖 его создателя.
- Как встречали москвичи Новый год в ресторане «под юбкой» в советское время.
- Развод века, или как в Москве появилось два театра с одним названием.
- Мы прогуляемся и увидим доходные дома, дворянские усадьбы, уютные особнячки и даже несколько литературных адресов.
- Закончим мы нашу утреннюю прогулку 👣, как и положено, в хлебосольной и гостеприимной Москве вкусным завтраком блинчиками с пылу с жару, да с ароматным чаем по специальному рецепту в уютном кафе в здании 19 века.