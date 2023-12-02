Татьяна и Флорида — ваша команда гидов в Москве

Провели экскурсии для 1781 туриста

Приветствуем вас, друзья! Мы команда гидов, Флора и Татьяна. Мы нежно любим Москву, особенно её старый город. Каждый камушек прошлых веков рассказывает нам свою историю. Предлагаем вам вместе с нами послушать глас древних улочек и погрузится в прошлое. На наших экскурсиях вы узнаете не только факты об истории, но и интересные сведениями о жизни, быте и нравах жителей прошлой Московии. Наши экскурсии живые и эмоциональные, вы будете в прекрасном настроении. До встречи!

Задать вопрос