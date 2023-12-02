Московские святки - групповая прогулка по нарядной столице

Групповая экскурсия в Москве

Узнать, как москвичи праздновали Новый год в разные эпохи, и заглянуть на рождественскую ярмарку

Зима! А значит — время новогоднего настроения.

Мы пройдёмся по нарядным местам Москвы и на их фоне вспомним, как москвичи отмечали зимние праздники с 16 по 20 век.

Разберёмся, кто спутал календари, как Санта Клаус превратился в Деда Мороза и откуда взялась Снегурочка.

Заглянем в праздничный ГУМ и на рождественскую ярмарку, где согреемся пряным глинтвейном с трдельниками.
Московские святки - групповая прогулка по нарядной столице
Московские святки - групповая прогулка по нарядной столице
Московские святки - групповая прогулка по нарядной столице

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет650 ₽
Дети до 16 лет585 ₽
Пенсионеры585 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Как отмечали Рождество и Новый год церковь и горожане, купцы и аристократы.
  • Что такое Сочельник, когда бывают Святки и что означает выражение «от звезды до воды».
  • Что такое «святочные бесчинства».
  • Кто привёз в Россию первую новогоднюю ёлку.
  • Какой необычный подарок для своей дочери положил «под ёлочку» Николай I.
  • Что подавали на новогоднем ужине в отеле «Метрополь».

Вы увидите:

  • Предновогоднюю Красную площадь.
  • Нарядный ГУМ, где мы сравним традиции советского Нового года и нынешний фестиваль ёлок.
  • Большой театр, рядом с которым обсудим разные постановки «Щелкунчика».
  • Никольскую улицу и места аристократических, купеческих и светских праздников.
  • Новогоднюю ярмарку. Глинтвейн и трдельники согреют вас и помогут поймать атмосферу зимних торжеств.

Организационные детали

  • Очень важно одеться потеплее!
  • В экскурсии нет специальных игровых эпизодов, так что детям младше 10 лет может быть неинтересно.
  • Ваши расходы на ярмарке не входят в стоимость.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Большого театра
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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