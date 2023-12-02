Узнать, как москвичи праздновали Новый год в разные эпохи, и заглянуть на рождественскую ярмарку
Зима! А значит — время новогоднего настроения.
Мы пройдёмся по нарядным местам Москвы и на их фоне вспомним, как москвичи отмечали зимние праздники с 16 по 20 век.
Разберёмся, кто спутал календари, как Санта Клаус превратился в Деда Мороза и откуда взялась Снегурочка.
Заглянем в праздничный ГУМ и на рождественскую ярмарку, где согреемся пряным глинтвейном с трдельниками.
Мы пройдёмся по нарядным местам Москвы и на их фоне вспомним, как москвичи отмечали зимние праздники с 16 по 20 век.
Разберёмся, кто спутал календари, как Санта Клаус превратился в Деда Мороза и откуда взялась Снегурочка.
Заглянем в праздничный ГУМ и на рождественскую ярмарку, где согреемся пряным глинтвейном с трдельниками.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
|Дети до 16 лет
|585 ₽
|Пенсионеры
|585 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Как отмечали Рождество и Новый год церковь и горожане, купцы и аристократы.
- Что такое Сочельник, когда бывают Святки и что означает выражение «от звезды до воды».
- Что такое «святочные бесчинства».
- Кто привёз в Россию первую новогоднюю ёлку.
- Какой необычный подарок для своей дочери положил «под ёлочку» Николай I.
- Что подавали на новогоднем ужине в отеле «Метрополь».
Вы увидите:
- Предновогоднюю Красную площадь.
- Нарядный ГУМ, где мы сравним традиции советского Нового года и нынешний фестиваль ёлок.
- Большой театр, рядом с которым обсудим разные постановки «Щелкунчика».
- Никольскую улицу и места аристократических, купеческих и светских праздников.
- Новогоднюю ярмарку. Глинтвейн и трдельники согреют вас и помогут поймать атмосферу зимних торжеств.
Организационные детали
- Очень важно одеться потеплее!
- В экскурсии нет специальных игровых эпизодов, так что детям младше 10 лет может быть неинтересно.
- Ваши расходы на ярмарке не входят в стоимость.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Большого театра
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна и Флорида — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1781 туриста
Приветствуем вас, друзья! Мы команда гидов, Флора и Татьяна. Мы нежно любим Москву, особенно её старый город. Каждый камушек прошлых веков рассказывает нам свою историю. Предлагаем вам вместе с нами послушать глас древних улочек и погрузится в прошлое. На наших экскурсиях вы узнаете не только факты об истории, но и интересные сведениями о жизни, быте и нравах жителей прошлой Московии. Наши экскурсии живые и эмоциональные, вы будете в прекрасном настроении. До встречи!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие туры из Москвы
Групповая
2 часа
Нескучная прогулка по московским переулкам: между Тверской и Петровкой
Дома с сюрпризами, изящные особняки и невероятные истории из жизни москвичей на авторской экскурсии
в районе м. Тверская / Пушкинская / Чеховская
2 дек
3 дек
6 дек
9 дек
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мясницкая и переулки: прогулка по 4 эпохам Москвы
Прогуляться по самой московской улочке, знакомясь с архитектурными стилями и историей страны
у станции метро «Лубянка»
1 дек
3 дек
4 дек
5 дек
4 550₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Московские адреса Достоевского: аудиопрогулка по литературным местам столицы
Метро «Достоевская» (Суворовская площадь)
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
590₽ за человека