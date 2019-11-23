3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Московский андеграунд

Посетить галереи, потанцевать в барах и клубах и узнать о современном культурном сообществе Москвы

Арина
Задать вопрос
Арина – ваш гид
На экскурсии я покажу вам места, значимые для культурной жизни столицы: галереи с выставками современных российских художников, клубы техно и электронной сцены, необычные бары и шоу-румы молодых дизайнеров.

Я поделюсь секретами о работе этих мест, объясню их концепцию и расскажу, где сегодня тусуется московская интеллигенция и молодежь.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Московский андеграунд
Московский андеграунд

Что вас ожидает

Разговоры о высоком
Программа экскурсии зависит от ваших целей, бэкграунда и интересов. Это может быть и тематическая прогулка по галереям, знакомство с брендами российских дизайнеров — или хоппинг по барам и клубам с нестандартным оформлением. Или все это вместе!
По пути я раскрою секреты, слухи и подробности работы этих заведений. Расскажу о пути, который пришлось пройти их основателям, об идее выставок, художниках и их работах. И, конечно, мы поговорим об искусстве и о том, как менялся московский культурный андеграунд.

Места, которые я предлагаю посетить:

  • Несколько галерей в здании бывшей фабрики, где проходят выставки студентов школ искусств, а также бывшее винохранилище с выставками разного формата — от художников, чьи работы давно в коллекции Третьяковки и международных биеннале, до вчерашних выпускников худ. вузов. А любителям ретро, тайных подвалов с сокровищами старины и неизвестным искусством 20-го века предлагаю заглянуть в галерею на улочках Китай-города с коллекцией самых уникальных вещей.
  • Тех, кто интересуется дизайнерской качественной одеждой, я проведу в еще один бывший индустриальный кластер — теперь это главное скопление брендов уличной культуры. Вы познакомитесь с продукцией самобытных и оригинальных дизайнеров, ювелиров и художников, ориентирующихся не на массовые веяния моды, а на собственную фантазию и современную культуру.
  • По желанию отправимся на ночную тусовку в клубах техно и электро-сцены: неоновый рейв в настоящем особняке, электронный экстаз на территории бывшего завода, дискотека 2010-х в баре хипстеров… Послушаем хорошую музыку, потанцуем и обсудим все впечатления. А также можем отдохнуть в баре с необычной атмосферой, выпить вкусных напитков и поговорить о жизни в Москве.

Организационные детали

  • Время и цена экскурсии меняется в зависимости от выбранных мест и длительности экскурсии. 5000 рублей — любая программа в рамках 3,5 часов, 1400 рублей/час за продление экскурсии.
  • В стоимость экскурсии не включены билеты на выставки и вечеринки (однако в некоторые места вход бесплатный). Они оплачиваются в том числе и за гида.
  • Вечеринки в клубах проходят только ночью с четверга по воскресенье — пожалуйста, учитывайте это при выборе дня недели и времени экскурсии.
  • Также возможны ночные маршруты с посещением некоторых галерей.
Московский андеграунд
Московский андеграунд
Московский андеграунд
Московский андеграунд
Московский андеграунд
Московский андеграунд
Московский андеграунд
Московский андеграунд
Московский андеграунд
Московский андеграунд
Московский андеграунд
Московский андеграунд
Московский андеграунд
Московский андеграунд
Московский андеграунд
Московский андеграунд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Арина
Арина
Я работаю в галерее мультимедиа, учусь, занимаюсь литературой и делаю переводы. Мне нравится отслеживать свежие веяния в культуре — будь то мода или искусство. По разным причинам самое интересное случается именно в закрытой среде: байкотируемые бюрократией клубы и галереи часто порождают неизведанные сюжеты и новые открытия. Мне нравится изучать эту среду, и я приглашаю вас погрузиться в мир некоммерческого веселья вместе со мной.
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 ноября 2019
Отлично погуляли и пообщались, побывали в крайне интересной локации, где посмотрели творчество современных художников и даже получили объемное домашнее задание)) что еще посетить и где чего занимательное увидеть.
5 ноября 2019
Арина оказалась в непростой ситуации, экскурсия по желанию именинницы проводилась не выходя из ресторана в обществе женщин 40+, под градусом Апероль щприц. Несмотря на нестандартную ситуацию, Арина отлично сориентировалась, интегрировалась в общение, внесла структурированную инфо по московской субкультуре и современному искусству, зародив истину в обсуждении и диалоге. Было полезно и весело) спасибо! Берите экскурсию, не пожалеете! Это мы как прожжённые москвички говорим)
Alexandra
11 октября 2019
Совершенно врлшебная экскурсия, атмосферная, как я и хотела. Получила огромное удовольствие. Спасибо Арине.❤️

Экскурсии по музеям Москвы

Экскурсия в Большой театрЭкскурсия в Большой театрЭкскурсия в Большой театр
1950 за человека
2 часа
21 отзыв
В деталях изучить интерьеры, ощутить себя в прошлом и узнать об уникальной реконструкции здания
«Как, уже два часа прошло? А мы и не заметили!» — я часто слышу эти слова в конце экскурсии. Атмосфера и красота Большого очаровывают и не отпускают, а наши встречи всегда проходят легко и увлекательно. Вы проследите путь театра, откроете архитектурные секреты, услышите об аутентичной реставрации и, если повезет, понаблюдаете за жизнью исторической сцены Большого.
Соборная Мечеть — восточный шедевр МосквыСоборная Мечеть — восточный шедевр МосквыСоборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
300 за человека
1 час
6 отзывов
Увидеть роскошное убранство залов и узнать о мусульманской культуре и традициях
Вы оцените необыкновенную красоту внутреннего убранства мечети и ее фасада, познакомитесь ближе с мусульманской культурой, а также погрузитесь в историю одной из трех мировых религий. А после экскурсии сможете подняться на обзорную площадку на минарете и насладиться великолепной панорамой Москвы.
Экскурсия в Оружейную палатуЭкскурсия в Оружейную палатуЭкскурсия в Оружейную палату
2090 за человека
1.5 часа
17 отзывов
Знакомство с экспонатами музея-сокровищницы и историей Красной площади и Александровского сада
Прошлое России и ее богатства окажутся в центре внимания на этой экскурсии. Вы попадете в залы Оружейной палаты, заполненные бесценными реликвиями: здесь хранится Шапка Мономаха, парадные царские наряды и вооружение, коллекция яиц Фаберже и уникальный двойной трон. Узнаете об исторической и художественной ценности экспонатов. А после профессиональный гид проведет экскурсиию по самому сердцу столицы.
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?Москва театральная. Какие спектакли смотреть?Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
От 3900 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Сориентироваться в мире театра вместе с московским журналистом и театралом
В Москве насчитываются сотни театров. Как сориентироваться в этом многообразии? Как найти то, что нужно именно вам, что не разочарует, а, наоборот, заинтересует и, быть может, сделает театралом? Я часто хожу в театры, более 20 лет работаю журналистом, пишу о театре, беру интервью у актеров и режиссеров. Я поведу вас любимыми театральными маршрутами и поделюсь своей любовью к театру.
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
скидка15%
3510 ₽
2984 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Недаром помнит вся Россия про день Бородина!
В одном из самых популярных музеев Москвы будет интересно и взрослым, и детям. Его экспозиция, особенно впечатляющая панорамная картина, помогут представить события далекого 1812 года. А я понятно и живо расскажу об Отечественной войне, о Бородинском сражении — «Битве гигантов», о солдатском быте и о человеческих судьбах.
Лестница одиночества: шедевры галереи ГлазуноваЛестница одиночества: шедевры галереи ГлазуноваЛестница одиночества: шедевры галереи Глазунова
2400 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Понять философию 20 века и познакомиться с работами ключевого художника этой эпохи
Эта экскурсия позволит вам узнать и пережить историю 20 века, сыгравшего огромную роль в судьбе России. Вы рассмотрите советские скульптуры в парке искусств «Музеон» и поймете их значение и символизм. А затем познакомитесь с работами ключевого художника советской эпохи И.С. Глазунова, который воплотил в своих работах идею бесконечного одиночества человека того времени.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы