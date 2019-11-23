3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
Разговоры о высоком
Программа экскурсии зависит от ваших целей, бэкграунда и интересов. Это может быть и тематическая прогулка по галереям, знакомство с брендами российских дизайнеров — или хоппинг по барам и клубам с нестандартным оформлением. Или все это вместе!
По пути я раскрою секреты, слухи и подробности работы этих заведений. Расскажу о пути, который пришлось пройти их основателям, об идее выставок, художниках и их работах. И, конечно, мы поговорим об искусстве и о том, как менялся московский культурный андеграунд.
Места, которые я предлагаю посетить:
- Несколько галерей в здании бывшей фабрики, где проходят выставки студентов школ искусств, а также бывшее винохранилище с выставками разного формата — от художников, чьи работы давно в коллекции Третьяковки и международных биеннале, до вчерашних выпускников худ. вузов. А любителям ретро, тайных подвалов с сокровищами старины и неизвестным искусством 20-го века предлагаю заглянуть в галерею на улочках Китай-города с коллекцией самых уникальных вещей.
- Тех, кто интересуется дизайнерской качественной одеждой, я проведу в еще один бывший индустриальный кластер — теперь это главное скопление брендов уличной культуры. Вы познакомитесь с продукцией самобытных и оригинальных дизайнеров, ювелиров и художников, ориентирующихся не на массовые веяния моды, а на собственную фантазию и современную культуру.
- По желанию отправимся на ночную тусовку в клубах техно и электро-сцены: неоновый рейв в настоящем особняке, электронный экстаз на территории бывшего завода, дискотека 2010-х в баре хипстеров… Послушаем хорошую музыку, потанцуем и обсудим все впечатления. А также можем отдохнуть в баре с необычной атмосферой, выпить вкусных напитков и поговорить о жизни в Москве.