3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Разговоры о высоком

Программа экскурсии зависит от ваших целей, бэкграунда и интересов. Это может быть и тематическая прогулка по галереям, знакомство с брендами российских дизайнеров — или хоппинг по барам и клубам с нестандартным оформлением. Или все это вместе!

По пути я раскрою секреты, слухи и подробности работы этих заведений. Расскажу о пути, который пришлось пройти их основателям, об идее выставок, художниках и их работах. И, конечно, мы поговорим об искусстве и о том, как менялся московский культурный андеграунд.

Места, которые я предлагаю посетить: