Московский городской лагерь для детей 5-15 лет с изучением английского или китайского языка

Провести каникулы с пользой и позаниматься иностранным языком без нудной зубрёжки

Описание
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Ответы на вопросы
Ежедневно ваш ребёнок будет попадать в заботливые руки наших преподавателей-носителей языка и наставников лагеря.

И пока вы занимаетесь своими делами, дети снимают фильмы, занимаются спортом, гуляют, развиваются и практикуются в общении на иностранном языке, включаясь в учебный процесс в игровой форме и преодолевая языковой барьер. Продолжительность смены — 5 дней, с 9:00 до 19:00 (без проживания).
Московский городской лагерь для детей 5-15 лет с изучением английского или китайского языка
Московский городской лагерь для детей 5-15 лет с изучением английского или китайского языка
Московский городской лагерь для детей 5-15 лет с изучением английского или китайского языка
Московский городской лагерь для детей 5-15 лет с изучением английского или китайского языка
Московский городской лагерь для детей 5-15 лет с изучением английского или китайского языка
Московский городской лагерь для детей 5-15 лет с изучением английского или китайского языка
Московский городской лагерь для детей 5-15 лет с изучением английского или китайского языка
Ближайшие даты:
29
мая
5
июн
12
июн
19
июн
26
июн
10
июл
17
июл
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В лагере предусмотрен медработник.
У нас есть услуга «Сейф», чтобы ребёнок смог оставлять телефон для безопасного хранения. В любое время он может попросить телефон или планшет, чтобы позвонить родителям или друзьям.
Если перед началом смены ребёнок заболел, мы можем перенести вашу смену на следующие недели при предоставлении справки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, метро "Южная", ул. Чертановская, д. 20, cтp. 3, "Мисти Парк", ежедневно в 9:00
Завершение: Москва, метро "Южная", ул. Чертановская, д. 20, cтp. 3, "Мисти Парк", ежедневно в 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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