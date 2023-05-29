Провести каникулы с пользой и позаниматься иностранным языком без нудной зубрёжки
Ежедневно ваш ребёнок будет попадать в заботливые руки наших преподавателей-носителей языка и наставников лагеря.
И пока вы занимаетесь своими делами, дети снимают фильмы, занимаются спортом, гуляют, развиваются и практикуются в общении на иностранном языке, включаясь в учебный процесс в игровой форме и преодолевая языковой барьер. Продолжительность смены — 5 дней, с 9:00 до 19:00 (без проживания).
И пока вы занимаетесь своими делами, дети снимают фильмы, занимаются спортом, гуляют, развиваются и практикуются в общении на иностранном языке, включаясь в учебный процесс в игровой форме и преодолевая языковой барьер. Продолжительность смены — 5 дней, с 9:00 до 19:00 (без проживания).
Ближайшие даты:
29
мая
мая
5
июн
июн
12
июн
июн
19
июн
июн
26
июн
июн
10
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июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
В лагере предусмотрен медработник.
У нас есть услуга «Сейф», чтобы ребёнок смог оставлять телефон для безопасного хранения. В любое время он может попросить телефон или планшет, чтобы позвонить родителям или друзьям.
Если перед началом смены ребёнок заболел, мы можем перенести вашу смену на следующие недели при предоставлении справки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, метро "Южная", ул. Чертановская, д. 20, cтp. 3, "Мисти Парк", ежедневно в 9:00Завершение: Москва, метро "Южная", ул. Чертановская, д. 20, cтp. 3, "Мисти Парк", ежедневно в 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — Организатор в Москве
Привет! Мы Артём и Илона, семейная пара и основатели языкового лагеря. Уже более 10 лет развиваем языковые школы в Москве и приобщаем детей и взрослых к изучению культуры и иностранных языков. В наших лагерях работают носители, что позволяет детям практиковаться в общении, погружаясь в языковую среду 24/7. Мы выбрали комфортные площадки для лагерей, полноценное питание и лучших преподавателей английского и китайского.Задать вопрос
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