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Московский Кремль: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в главную крепость страны

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Москвы
Московский Кремль: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в главную крепость страны
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 550 ₽ за экскурсию

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Московский Кремль: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в главную крепость страны
Московский Кремль: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в главную крепость страны

Что вы увидите

  • Самая высокая в кремле Троицкая башня, через которую вы попадете внутрь
  • Государственный Кремлевский дворец, где каждую зиму проводится новогодний бал-маскарад для отличников учебы
  • Легендарные Царь-пушка и Царь-колокол
  • Успенский собор — самый крупный и самый старый собор кремля
  • Сенатский дворец — рабочая резиденция президента
  • Большой кремлевский дворец — парадная резиденция президета
  • Тайницкий сад, занимающий треть территории кремля
Окажитесь по другую сторону стен главного Кремля страны и осмотрите его изнутри. Начните знакомство со столицей ⭐️ с изучения места, где зарождалась история 📖 Москвы.
Внимание: для прохождения экскурсии 🧭 нужно скачать приложение Surprise Me, возьмите свои наушники.
Впрочем, даже если вы уже знаете многое о Москве или даже живёте здесь, заглянуть за краснокирпичные стены крепости однозначно стоит. Вы услышите новые, интересные и, что важно, применимые факты, которыми можно будет блеснуть на прогулке 👣 с друзьями.
Вход в Московский Кремль расположен в Троицкой башне, поэтому и экскурсию ⛳ мы начнем неподалеку от нее. После того, как вы пройдете все пункты охраны и окажетесь внутри, мы продолжим осматривать объекты крепости.
На прогулке мы пройдем по всей территории Кремля. Вы осмотрите кремлевские соборы, узнаете, как они называются, чем различаются и что у них внутри. То же самое касаемо дворцов (да-да, в Кремле он далеко не один). Увидите огромные Царь-пушку и Царь-колокол и узнаете, зачем создавались такие гиганты.

В аудиогиде я расскажу вам:

  • кем, как и когда был построен Кремль. Многие знают, что итальянцами, но дьявол кроется в деталях;
  • в чём уникальность именно этого места для крепости;
  • кто в Кремле сейчас живёт и кто его охраняет;
  • какие здесь есть малоизвестные места и детали, на которые не обращает внимания большая часть туристов;
  • и многое другое, само собой.
  • Отправляйтесь осматривать самое сердце столицы с аудиоэкскурсией Георгия Макеева — победителя в конкурсе «Лучший гид Москвы» и финалистом конкурса «Лучший гид России».
Что входит
  • Билет в архитектурный ансамбль Соборной площади Кремля
  • Аудиоэкскурсия в приложении Surprise Me
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
  • Экскурсия проходит без участия гида, для прослушивания аудиогида обязательно скачайте мобильное приложение Surprise Me.
Начало и место завершения
🚩 ул. Воздвиженка, 1, Москва
Московский Кремль: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в главную крепость страны
Московский Кремль: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в главную крепость страны
Московский Кремль: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в главную крепость страны
Московский Кремль: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в главную крепость страны
Московский Кремль: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в главную крепость страны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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