Окажитесь по другую сторону стен главного Кремля страны и осмотрите его изнутри. Начните знакомство со столицей ⭐️ с изучения места, где зарождалась история 📖 Москвы.

Внимание: для прохождения экскурсии 🧭 нужно скачать приложение Surprise Me, возьмите свои наушники.

Впрочем, даже если вы уже знаете многое о Москве или даже живёте здесь, заглянуть за краснокирпичные стены крепости однозначно стоит. Вы услышите новые, интересные и, что важно, применимые факты, которыми можно будет блеснуть на прогулке 👣 с друзьями.

Вход в Московский Кремль расположен в Троицкой башне, поэтому и экскурсию ⛳ мы начнем неподалеку от нее. После того, как вы пройдете все пункты охраны и окажетесь внутри, мы продолжим осматривать объекты крепости.

На прогулке мы пройдем по всей территории Кремля. Вы осмотрите кремлевские соборы, узнаете, как они называются, чем различаются и что у них внутри. То же самое касаемо дворцов (да-да, в Кремле он далеко не один). Увидите огромные Царь-пушку и Царь-колокол и узнаете, зачем создавались такие гиганты.

В аудиогиде я расскажу вам: