Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Легендарные Патриаршие

Вы пройдётесь по тихим и спокойным переулкам одного из самых атмосферных и стильных московских уголков. По дороге встретите героев басен Крылова, узнаете, почему на первом этаже храма находится бар 🍹, а во дворе жилых домов — крест, что за башня венчает элитный дом «Патриарх» и какой московский двор буквально «взлетел на воздух».

Девять московских дворцов

Разбогатевшие купцы, предприниматели и меценаты строили железные дороги, открывали театры и училища, а между делом изменяли облик Москвы особняками в стиле модерн (и не только!), несколькими из которых вы полюбуетесь. Рассмотрите сказочные замки 🏰, словно перенесённые из Германии, увидите настоящий английский замок и итальянский палаццо. Я расскажу об архитектурных особенностях каждого из них, а вы расшифруете таинственные знаки и буквы, посчитаете многочисленных львов, драконов, улиток и птиц.

Судьбы за фасадами

Конечно, вас ждут рассказы об истории 📖 и архитектуре, но за ними скрываются интереснейшие сюжеты о судьбах. Вот здесь могла жить булгаковская Маргарита, в этом издательстве печаталась Цветаева, а вот здание, которое раскритиковал Хрущёв. Главный архитектор модерна, который строил особняки богачам, а сам умер в нищете, Горький, не любивший свой дом, — на этой экскурсии 🧭 судьбы переплетутся с архитектурными деталями и историями домов.

Закрепить знания 🎓 и развить внимательность к деталям помогут карточки с заданиями, которые я раздам каждому участнику.

Кому подойдёт экскурсия

Этот маршрут с заданиями понравится и детям 7-14 лет, и взрослым.