Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Московский модерн. Бесплатная экскурсия

Юлия Е.
Юлия Е. – Гид из Москвы
Приглашаю вас на экскурсию ⛳ по очень красивому маршруту! Прогуливаясь от одного «дворца» до другого, вы узнаете о веке предпринимательства, когда по заказу богачей архитекторы создавали свои шедевры.

Истории 📖 особняков, детали их оформления, латинские надписи и, конечно, судьбы людей, связанные с этими местами.
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Московский модерн. Бесплатная экскурсия
Московский модерн. Бесплатная экскурсия
Легендарные Патриаршие
Вы пройдётесь по тихим и спокойным переулкам одного из самых атмосферных и стильных московских уголков. По дороге встретите героев басен Крылова, узнаете, почему на первом этаже храма находится бар 🍹, а во дворе жилых домов — крест, что за башня венчает элитный дом «Патриарх» и какой московский двор буквально «взлетел на воздух».
Девять московских дворцов
Разбогатевшие купцы, предприниматели и меценаты строили железные дороги, открывали театры и училища, а между делом изменяли облик Москвы особняками в стиле модерн (и не только!), несколькими из которых вы полюбуетесь. Рассмотрите сказочные замки 🏰, словно перенесённые из Германии, увидите настоящий английский замок и итальянский палаццо. Я расскажу об архитектурных особенностях каждого из них, а вы расшифруете таинственные знаки и буквы, посчитаете многочисленных львов, драконов, улиток и птиц.
Судьбы за фасадами
Конечно, вас ждут рассказы об истории 📖 и архитектуре, но за ними скрываются интереснейшие сюжеты о судьбах. Вот здесь могла жить булгаковская Маргарита, в этом издательстве печаталась Цветаева, а вот здание, которое раскритиковал Хрущёв. Главный архитектор модерна, который строил особняки богачам, а сам умер в нищете, Горький, не любивший свой дом, — на этой экскурсии 🧭 судьбы переплетутся с архитектурными деталями и историями домов.
Закрепить знания 🎓 и развить внимательность к деталям помогут карточки с заданиями, которые я раздам каждому участнику.
Кому подойдёт экскурсия
Этот маршрут с заданиями понравится и детям 7-14 лет, и взрослым.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 ст. м. Маяковская
    Московский модерн. Бесплатная экскурсия
    Московский модерн. Бесплатная экскурсия
    Московский модерн. Бесплатная экскурсия

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Юлия Е.
    Юлия Е.
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