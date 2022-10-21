Экскурсия посвящена одной локации, но это неповторимый памятник архитектуры, притом чудом сохранившийся. Территория Крутицкого Патриаршего подворья небольшая: вы увидите Успенский собор, Теремок с красочными изразцами, тюрьму, где содержали Александра Герцена, крыльцо из фильмов, старинную булыжную мостовую и жилую деревянную застройку, характерную для Москвы XIX века.
Эти обители стоят по соседству на берегу Москвы-реки, и история обеих уходит вглубь веков. Они видели царствующих особ, захватчиков и освободителей, людей простых и бояр знатных; пережили советское время. Вы проследите этот путь и узнаете: