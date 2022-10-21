Московское чудо - Крутицкое подворье

Погулять там, где замерло время, рассмотреть архитектурные детали и открыть секреты истории

Древняя краснокирпичная кладка, поливные изразцы, булыжная мостовая, деревянные дома — вас ждет редкий уголок Москвы, где царит тишина и атмосфера XVII столетия.

История Крутицкого подворья полна перипетий, архитектура уникальна: вы узнаете обо всём и просто полюбуетесь этим глубоким местом.
Московское чудо - Крутицкое подворье
Московское чудо - Крутицкое подворье
Московское чудо - Крутицкое подворье
Московское чудо - Крутицкое подворье
Московское чудо - Крутицкое подворье
Московское чудо - Крутицкое подворье
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка в атмосфере стародавней Москвы

Экскурсия посвящена одной локации, но это неповторимый памятник архитектуры, притом чудом сохранившийся. Территория Крутицкого Патриаршего подворья небольшая: вы увидите Успенский собор, Теремок с красочными изразцами, тюрьму, где содержали Александра Герцена, крыльцо из фильмов, старинную булыжную мостовую и жилую деревянную застройку, характерную для Москвы XIX века.

Предания Крутицкого подворья и Новоспасского монастыря

Эти обители стоят по соседству на берегу Москвы-реки, и история обеих уходит вглубь веков. Они видели царствующих особ, захватчиков и освободителей, людей простых и бояр знатных; пережили советское время. Вы проследите этот путь и узнаете:

  • Как возникло Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь;
  • Где давали клятву Минин и Пожарский;
  • Как с подворьем были связаны протопоп Аввакум и Лаврентий Берия;
  • Чьей вотчиной являлся Новоспасский монастырь;
  • Как связаны Успенский собор Крутицкого подворья и Успенский собор Кремля;
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсия проходит на территории подворья и монастыря, поэтому важно продумать форму одежды: женщинам понадобится головной убор, лучше быть в юбке/платье средней длины или длинных, но брюки можно. Короткие шорты не допускаются ни для женщин, ни для мужчин.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Пролетарская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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