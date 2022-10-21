Древняя краснокирпичная кладка, поливные изразцы, булыжная мостовая, деревянные дома — вас ждет редкий уголок Москвы, где царит тишина и атмосфера XVII столетия. История Крутицкого подворья полна перипетий, архитектура уникальна: вы узнаете обо всём и просто полюбуетесь этим глубоким местом.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка в атмосфере стародавней Москвы

Экскурсия посвящена одной локации, но это неповторимый памятник архитектуры, притом чудом сохранившийся. Территория Крутицкого Патриаршего подворья небольшая: вы увидите Успенский собор, Теремок с красочными изразцами, тюрьму, где содержали Александра Герцена, крыльцо из фильмов, старинную булыжную мостовую и жилую деревянную застройку, характерную для Москвы XIX века.

Предания Крутицкого подворья и Новоспасского монастыря

Эти обители стоят по соседству на берегу Москвы-реки, и история обеих уходит вглубь веков. Они видели царствующих особ, захватчиков и освободителей, людей простых и бояр знатных; пережили советское время. Вы проследите этот путь и узнаете:

Как возникло Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь;

Где давали клятву Минин и Пожарский;

Как с подворьем были связаны протопоп Аввакум и Лаврентий Берия;

Чьей вотчиной являлся Новоспасский монастырь;

Как связаны Успенский собор Крутицкого подворья и Успенский собор Кремля;

И многое другое.

Организационные детали