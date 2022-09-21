Моя задача — помочь вам узнать тот подземный мир, в котором мы проводим заметную часть жизни. Вы взглянете на метро с профессиональной точки зрения, разберетесь в его интересном устройстве и неочевидных особенностях. Любуясь станциями, откроете тайны бункеров, где решались судьбы мира, поймете идею «объекта двойного назначения» и найдете неожиданные артефакты.

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Описание

Что вас ожидает

Секреты за кулисами станций

Вы знаете, что за стенами в метро может быть вовсе не земля? Для многих военных и политических ведомств в недрах столицы были построены убежища и командные пункты глубокого заложения — почти все они соединены с линиями гражданского метро. Число таких бункеров неизвестно до сих пор! На экскурсии я лишь приоткрою вам тайны секретных объектов и расскажу, куда ведут некоторые закрытые двери и повороты тоннелей.

Метро не с первого взгляда: удивительные детали

Все станции московской подземки отличаются друг от друга — я объясню, почему это так и какова истинная причина появления столь богатого убранства метрополитена. Покажу элементы, которые чудом уцелели с первых дней работы метро (некоторые даже функционируют). Маршрут построен так, что вы постоянно будете встречать любопытные детали:

Узнаете, каких видов бывают конструкции подземных станций и проедете через все их разновидности;

Постоите на станции, состоящей из двух;

Прямо из метро посмотрите на четыре сталинских высотки;

Пройдете в том месте, где в годы Великой Отечественной войны работала Ставка и сам Верховный главнокомандующий;

И даже заглянете в ретро-кафе под землей на платформе.

Уверен, что после этой экскурсии вы будете спускаться в столичную подземку с другими ощущениями!

Организационные детали