Вы знаете, что за стенами в метро может быть вовсе не земля? Для многих военных и политических ведомств в недрах столицы были построены убежища и командные пункты глубокого заложения — почти все они соединены с линиями гражданского метро. Число таких бункеров неизвестно до сих пор! На экскурсии я лишь приоткрою вам тайны секретных объектов и расскажу, куда ведут некоторые закрытые двери и повороты тоннелей.
Все станции московской подземки отличаются друг от друга — я объясню, почему это так и какова истинная причина появления столь богатого убранства метрополитена. Покажу элементы, которые чудом уцелели с первых дней работы метро (некоторые даже функционируют). Маршрут построен так, что вы постоянно будете встречать любопытные детали:
Уверен, что после этой экскурсии вы будете спускаться в столичную подземку с другими ощущениями!