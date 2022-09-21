Московское метро: секреты и красота технической мысли

Открыть множество деталей, которые не замечает пассажир

Моя задача — помочь вам узнать тот подземный мир, в котором мы проводим заметную часть жизни.

Вы взглянете на метро с профессиональной точки зрения, разберетесь в его интересном устройстве и неочевидных особенностях.

Любуясь станциями, откроете тайны бункеров, где решались судьбы мира, поймете идею «объекта двойного назначения» и найдете неожиданные артефакты.
Московское метро: секреты и красота технической мысли
Московское метро: секреты и красота технической мысли
Московское метро: секреты и красота технической мысли
Московское метро: секреты и красота технической мысли
Московское метро: секреты и красота технической мысли
Московское метро: секреты и красота технической мысли
Московское метро: секреты и красота технической мысли
Московское метро: секреты и красота технической мысли
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Описание

Что вас ожидает

Секреты за кулисами станций

Вы знаете, что за стенами в метро может быть вовсе не земля? Для многих военных и политических ведомств в недрах столицы были построены убежища и командные пункты глубокого заложения — почти все они соединены с линиями гражданского метро. Число таких бункеров неизвестно до сих пор! На экскурсии я лишь приоткрою вам тайны секретных объектов и расскажу, куда ведут некоторые закрытые двери и повороты тоннелей.

Метро не с первого взгляда: удивительные детали

Все станции московской подземки отличаются друг от друга — я объясню, почему это так и какова истинная причина появления столь богатого убранства метрополитена. Покажу элементы, которые чудом уцелели с первых дней работы метро (некоторые даже функционируют). Маршрут построен так, что вы постоянно будете встречать любопытные детали:

  • Узнаете, каких видов бывают конструкции подземных станций и проедете через все их разновидности;
  • Постоите на станции, состоящей из двух;
  • Прямо из метро посмотрите на четыре сталинских высотки;
  • Пройдете в том месте, где в годы Великой Отечественной войны работала Ставка и сам Верховный главнокомандующий;
  • И даже заглянете в ретро-кафе под землей на платформе.

Уверен, что после этой экскурсии вы будете спускаться в столичную подземку с другими ощущениями!

Организационные детали

  • Экскурсия официальная, у меня есть аккредитация Московского метрополитена
  • Экскурсия проходит только по открытым для пассажиров зонам метро
  • Вам будет предоставлен радио-гид для лучшей слышимости
  • Билеты для проезда в метро не входят в стоимость экскурсии
  • Начало экскурсии на станции Комсомольская, окончание на станции Киевская

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции Комсомольская Кольцевая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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