После встречи с гидом в лобби своего отеля или на месте сбора вы отправитесь на метро к Кремлю. Поучаствуйте в 2-часовом туре по этой грандиозной средневековой крепости, узнайте больше о российском наследии и культуре и сделайте живописные фотографии на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пройдите внутрь без очереди и начните свое приключение в самом знаменитом и узнаваемом архитектурном комплексе Москвы, ставшем символом российской государственности. Совершите путешествие в XII век, когда Москва была в три раза меньше, чем современная территория Кремля.

Посетите самое старое здание Москвы – Успенский собор, где короновали последнего российского императора. Послушайте множество историй о российских правителях и правительницах, боярах и патриархах, последнем императоре и коммунистическом правительстве. Завершите тур на Красной площади, а затем продолжайте осмотр столицы.