Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите Успенский и Благовещенский соборы
Полюбуйтесь Царь-колоколом и Царь-пушкой
Осмотрите некрополь российских монархов в Архангельском соборе
Взгляните на Сенатский дворец, рабочую резиденцию российского президента
После встречи с гидом в лобби своего отеля или на месте сбора вы отправитесь на метро к Кремлю. Поучаствуйте в 2-часовом туре по этой грандиозной средневековой крепости, узнайте больше о российском наследии и культуре и сделайте живописные фотографии на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пройдите внутрь без очереди и начните свое приключение в самом знаменитом и узнаваемом архитектурном комплексе Москвы, ставшем символом российской государственности. Совершите путешествие в XII век, когда Москва была в три раза меньше, чем современная территория Кремля.
Посетите самое старое здание Москвы – Успенский собор, где короновали последнего российского императора. Послушайте множество историй о российских правителях и правительницах, боярах и патриархах, последнем императоре и коммунистическом правительстве. Завершите тур на Красной площади, а затем продолжайте осмотр столицы.
Ответы на вопросы
Что входит
Частный гид
Входные билеты в Кремль, на Соборную площадь, в Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы
Встреча в отеле
Что не входит
Частный автомобиль
Обратный трансфер
Алмазный фонд
Оружейная палата
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Вы доберетесь до Кремля на метро
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
В помещении необходимо носить защитную маску
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 141 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
F
Franz
18 ноя 2019
(Австрия)
Отличный контакт. Перед назначением, контакт был установлен с нами, имя путеводителя по городу и место встречи были сообщены снова. О, мы получили сообщение от нашего г-жи Нины Коряжкиной, которая снова объявила место встречи. Можно только сказать г-же Нине, что она компетентный, дружелюбный и знающий гид по городу. На все вопросы были даны ответы, и она заняла у нас больше времени, чем ожидала. Хорошие и познавательные часы, которые мы будем помнить.
I
Ian
9 окт 2019
(Великобритания)
Место встречи (на момент данного обзора) находится в процессе строительства и покрыто брезентом - мы полностью пропустили его и закончили на 15 минут позже - подобные вещи должны быть обновлены в инструкциях места встречи. Кроме того, что тур был очень хорошим, и Андре, наш гид, был очень хорошо осведомлен и имел большое чувство юмора. Церкви, которые вы увидите, очень маленькие внутри и забиты китайскими туристами. Все, что я могу сказать, наберитесь терпения и отправляйтесь в церковь с самой маленькой или без очереди. Вы выйдете из арсенала и алмазного места, возможно, рассмотрите возможность добавления их в качестве дополнительного тура, поскольку это избавит вас от необходимости арендовать на другой день.
W
W Christopher
1 июля 2018
(США)
Наш гид Татьяна была быстрой, вежливой, знающей и в целом отличным гидом. Она также отлично говорила по-английски. Мы отлично провели тур по Кремлю благодаря ей. Она также дала нам несколько полезных советов о России и о Москве. Я без колебаний забронирую этот тур снова с этой компанией. Эта компания отлично!