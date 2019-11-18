Москва: 2-часовой частный тур по Кремлю

Осмотрите древние резиденции российских правителей, дворцовые постройки и соборы Кремля

4.3
141 отзыв
Индивидуально
Осмотрите древние резиденции российских правителей, дворцовые постройки и соборы Кремля.

Почувствуйте мистическую атмосферу и живую энергию крепости, которая была свидетельницей 900 лет российской истории.
Москва: 2-часовой частный тур по Кремлю
Москва: 2-часовой частный тур по Кремлю
Москва: 2-часовой частный тур по Кремлю
Москва: 2-часовой частный тур по Кремлю
Москва: 2-часовой частный тур по Кремлю
Москва: 2-часовой частный тур по Кремлю
Москва: 2-часовой частный тур по Кремлю
Москва: 2-часовой частный тур по Кремлю
Москва: 2-часовой частный тур по Кремлю
Москва: 2-часовой частный тур по Кремлю

Что вы увидите 🤩

  • Архангельский собор
  • Красная площадь
  • Спасская башня
  • Благовещенский собор
  • Колокольня Ивана Великого
  • Церковь Двенадцати апостолов
  • Московский Кремль
  • Успенский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите Успенский и Благовещенский соборы
  2. Полюбуйтесь Царь-колоколом и Царь-пушкой
  3. Осмотрите некрополь российских монархов в Архангельском соборе
  4. Взгляните на Сенатский дворец, рабочую резиденцию российского президента
После встречи с гидом в лобби своего отеля или на месте сбора вы отправитесь на метро к Кремлю. Поучаствуйте в 2-часовом туре по этой грандиозной средневековой крепости, узнайте больше о российском наследии и культуре и сделайте живописные фотографии на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пройдите внутрь без очереди и начните свое приключение в самом знаменитом и узнаваемом архитектурном комплексе Москвы, ставшем символом российской государственности. Совершите путешествие в XII век, когда Москва была в три раза меньше, чем современная территория Кремля.
Посетите самое старое здание Москвы – Успенский собор, где короновали последнего российского императора. Послушайте множество историй о российских правителях и правительницах, боярах и патриархах, последнем императоре и коммунистическом правительстве. Завершите тур на Красной площади, а затем продолжайте осмотр столицы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частный гид
  • Входные билеты в Кремль, на Соборную площадь, в Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы
  • Встреча в отеле
Что не входит
  • Частный автомобиль
  • Обратный трансфер
  • Алмазный фонд
  • Оружейная палата
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Вы доберетесь до Кремля на метро
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
  • В помещении необходимо носить защитную маску
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 141 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
19
3
9
2
10
1
8
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
F
18 ноя 2019
(Австрия)
Отличный контакт. Перед назначением, контакт был установлен с нами, имя путеводителя по городу и место встречи были сообщены снова. О, мы получили сообщение от нашего г-жи Нины Коряжкиной, которая снова объявила место встречи. Можно только сказать г-же Нине, что она компетентный, дружелюбный и знающий гид по городу. На все вопросы были даны ответы, и она заняла у нас больше времени, чем ожидала. Хорошие и познавательные часы, которые мы будем помнить.
I
9 окт 2019
(Великобритания)
Место встречи (на момент данного обзора) находится в процессе строительства и покрыто брезентом - мы полностью пропустили его и закончили на 15 минут позже - подобные вещи должны быть обновлены в инструкциях места встречи. Кроме того, что тур был очень хорошим, и Андре, наш гид, был очень хорошо осведомлен и имел большое чувство юмора. Церкви, которые вы увидите, очень маленькие внутри и забиты китайскими туристами. Все, что я могу сказать, наберитесь терпения и отправляйтесь в церковь с самой маленькой или без очереди. Вы выйдете из арсенала и алмазного места, возможно, рассмотрите возможность добавления их в качестве дополнительного тура, поскольку это избавит вас от необходимости арендовать на другой день.
W
1 июля 2018
(США)
Наш гид Татьяна была быстрой, вежливой, знающей и в целом отличным гидом. Она также отлично говорила по-английски. Мы отлично провели тур по Кремлю благодаря ей. Она также дала нам несколько полезных советов о России и о Москве. Я без колебаний забронирую этот тур снова с этой компанией. Эта компания отлично!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩ИндивидуальныеКрасная площадь и Кремль🗽ДостопримечательностиАрхитектурные экскурсииСпасская БашняУспенский соборБлаговещенский соборЧастный турКультура и историяИстория и наследиеЧастный отдыхОбъекты ЮНЕСКОЦеркви и соборыТранспортОбщественный транспортМосковский КремльАрхангельский соборКолокольня Ивана ВеликогоЦерковь Двенадцати апостолов🏰Дворцы, замки и особнякиСоборы и храмыКремль🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Москве

Москва: 2-часовой тур - Кремль, Красная площадь, со встречей
Индивидуально
4.6
172
5 200
за 1 чел.
Москва: 2-часовой тур - Кремль, Красная площадь, со встречей
Посетите Кремль и легендарную Красную площадь во время 2-часового частного тура со знающим гидом
Москва: 3-часовой тур с гидом по Кремлю и Красной площади
Индивидуально
4.4
176
5 900
за 1 чел.
Москва: 3-часовой тур с гидом по Кремлю и Красной площади
Совершите 3-часовую экскурсию по Кремлю и Красной площади в сопровождении местного гида
Московский Кремль (с посещением собора)
Индивидуально
для 40 чел.
52 850
за 1-40 чел.
Московский Кремль (с посещением собора)
На экскурсии вы узнаете все секреты ключевых достопримечательностей Москвы: Красной площади, Кремля и его соборов
По договоренности
Москва: храм Василия Блаженного и тур по Красной площади
Индивидуально
4.4
25
4 500
за 1 чел.
Москва: храм Василия Блаженного и тур по Красной площади
Осмотрите некоторые из самых знаковых памятников центра Москвы
Сергиев Посад (Золотое кольцо) : частный тур из Москвы
В группе
до 15 чел.
4.7
35
9 500
за 1 чел.
Сергиев Посад (Золотое кольцо) : частный тур из Москвы
Отправляйтесь в частный тур на машине, чтобы посетите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Троице-Сергиеву лавру - одно из
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур
Входной билет
4.4
211
40м
2 450
за 1 чел.
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур
Пройдите без очереди и сэкономьте время при посещении Кремля
1 дек
3 дек
4 дек
ещё...
Московский Кремль + Оружейная палата + Успенский собор (для орг. групп)
Индивидуально
для 22 чел.
34 600
за 1-22 чел.
Московский Кремль + Оружейная палата + Успенский собор (для орг. групп)
👣 Пешеходная
Московский Кремль и Оружейная палата - две самые главные достопримечательности российской столицы
Ежедневно, кроме четверга.
Москва: тур по барам
В группе
до 10 чел.
4.7
29
2 325
за 1 чел.
Москва: тур по барам
Поучаствуйте в туре по барам для гостей и жителей Москвы
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Индивидуально
для 19 чел.
25 800
за 1-19 чел.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Автобусно-пешеходная экскурсия по парадной части столицы с посещением ансамбля Кремля за три часа познакомит с основными
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка
Индивидуально
для 6 чел.
990
за 1-6 чел.
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка
👣 Пешеходная
С чего начинать изучение истории Москвы, как не с Кремля, который по праву считается сердцем Москвы! Этот квест
Любое удобное время
Москва от Кремля до Зарядья + теплоходная прогулка по желанию
В группе
до 10 чел.
4.8
8
550
за 1 чел.
Москва от Кремля до Зарядья + теплоходная прогулка по желанию
👣 Пешеходная
⛴ Водные
Пройти по главным местам столицы и разобраться в истории ее культовых личностей
2 дек
9 дек
16 дек
ещё...
в четверг в 19:00
Москва: коммунистический тур с посещением мавзолея Ленина
В группе
до 10 чел.
4.7
25
1ч 30м
1 700
за 1 чел.
Москва: коммунистический тур с посещением мавзолея Ленина
Узнайте больше об истории и трудностях жизни в Советском Союзе во время тура с гидом

MoscowMe - daily group & private tours проводит ещё 2 экскурсии

Москва: частный тур по Кремлю и Оружейная палата
Индивидуально
4.4
39
14 002
за 1 чел.
Москва: частный тур по Кремлю и Оружейная палата
Пройдите в Кремль без очереди и совершите тур по средневековой крепости вместе с гидом
Москва: храм Василия Блаженного, 1,5 часа на Красной площади
В группе
до 10 чел.
3.9
35
1ч 30м
4 375
за 1 чел.
Москва: храм Василия Блаженного, 1,5 часа на Красной площади
Осмотрите живописные достопримечательности в центре Москвы
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺