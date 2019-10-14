Тур был действительно хорош. Кейт, гид, была фантастической, она прекрасно говорила по-английски, была очень хорошо осведомлена и была очень любезной и любезной. Так как это был только я, и мы вышли из Кремля, чтобы сэкономить немного времени, мы также пошли в ГУМ, и она также взяла меня на экскурсию по некоторым очень живописным станциям метро. В целом очень приятное утро.