Москва: 3-часовой тур с гидом по Кремлю и Красной площади

Совершите 3-часовую экскурсию по Кремлю и Красной площади в сопровождении местного гида

4.4
176 отзывов
Индивидуально
Совершите 3-часовую экскурсию по Кремлю и Красной площади в сопровождении местного гида.

Посетите кремлевские соборы и полюбуйтесь русским религиозным искусством.
Москва: 3-часовой тур с гидом по Кремлю и Красной площади
Москва: 3-часовой тур с гидом по Кремлю и Красной площади
Москва: 3-часовой тур с гидом по Кремлю и Красной площади
Москва: 3-часовой тур с гидом по Кремлю и Красной площади
Москва: 3-часовой тур с гидом по Кремлю и Красной площади
Москва: 3-часовой тур с гидом по Кремлю и Красной площади
Москва: 3-часовой тур с гидом по Кремлю и Красной площади
Москва: 3-часовой тур с гидом по Кремлю и Красной площади

Что вы увидите 🤩

  • Успенский собор
  • Оружейная палата
  • Церковь Двенадцати апостолов
  • Московский Кремль
  • Сенатский дворец
  • Красная площадь
  • Благовещенский собор
  • Спасская башня
  • Колокольня Ивана Великого
  • Архангельский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите, где расположен офис президента России в Кремле
  2. Узнайте увлекательную историю Кремля из уст вашего гида
  3. Посетите три кремлевских собора и полюбуйтесь религиозным искусством
Войдите в Кремль через Троицкую башню, пройдя по Троицкому мосту. Послушайте комментарии знающего местного гида во время 3-часовой экскурсии.
Осмотрите коллекцию пушек Наполеона возле здания Арсенала. Остановитесь, чтобы сфотографировать здание сената и место работы Президента России. Вы также увидите караул Президентского полка.
Затем осмотрите Царь-колокол, Царь-пушку и колокольню Ивана Грозного.
Посетите соборы Московского кремля: Успенский, Благовещенский и Архангельский. Полюбуйтесь бесценной коллекцией русского религиозного искусства и посмотрите на место захоронения русских царей и князей. Узнайте об итальянских архитекторах, ставших авторами значительной части зданий Кремля.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частный гид-эксперт
  • Входной билет в Кремль включает все 3 собора
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • С целью предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 тур в Кремле будет проводиться для групп из максимум пяти участников
  • Остаток от тур будет проводиться с Вашей частной группой
  • Наденьте удобную обувь для ходьбы
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 18 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации в виде QR-кода, либо доказательство перенесенной за последние 6 месяцев инфекции Covid-19 в виде QR-кода, либо документ, подтверждающий медицинские противопоказания к вакцинации, вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 176 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
115
4
31
3
17
2
9
1
4
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
14 окт 2019
(ОАЭ)
Тур был действительно хорош. Кейт, гид, была фантастической, она прекрасно говорила по-английски, была очень хорошо осведомлена и была очень любезной и любезной. Так как это был только я, и мы вышли из Кремля, чтобы сэкономить немного времени, мы также пошли в ГУМ, и она также взяла меня на экскурсию по некоторым очень живописным станциям метро. В целом очень приятное утро.
K
9 июля 2019
(Россия)
Мы забронировали нашу поездку онлайн всего за 12 часов из-за изменений в нашем расписании, и мы встретили Наталью в билетном центре Кремля. Она была феноменальным гидом, восторженным, дружелюбным и знающим о Кремле, Красной площади и самой Москве со многими советами и историями, которыми можно поделиться. 3 часа хорошо провели!
D
31 дек 2019
(Италия)
Гид был хорошим и рассказал нам все о Кремле, но тур длился не 3 часа, а всего 2, и если честно, он стоил не 166 евро.

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