Мы с вами и отправимся на экскурсию «Москва «Брата-2» в поисках правды по следам героев фильма! Рассчитывайте свои силы - мы будем много ходить.
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Что вас ожидает:
- Вы увидите:
- Места культовой погони.
- Дом Ирины Салтыковой.
- Школу, где «Я узнал, что у меня…».
- Место съемок и многое другое!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«В чем сила, брат?» Москва конца 1990-х и начала 2000-х запечатлена в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Два брата Данила Багров (Сергей Бодров-младший) и Виктор Багров (Виктор Сухоруков) помогают своим друзьям добиться правды. В первой части фильма действие происходит в Москве. Братья покупают оружие, посещают музей, участвуют в погоне и перестрелке, и всё это под русский рок.
- В чем сила, брат?
- Сила в правде. У кого ее больше, тот и сильней.
- Мы с вами и отправимся на экскурсию «Москва «Брата-2» в поисках правды по следам героев фильма! Рассчитывайте свои силы - мы будем много ходить.
Вы узнаете:
- Что за это время поменялось?
- Где снимали любимый фильм?
- Почему фильм стал культовым?
- Тайны кино и многое другое!
Важная информация: Экскурсия «Москва «Брата-2» проводится круглый год
Доступна лицам от 14 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: У памятника Кириллу и Мефодию на Славянской плЗавершение: Метро Новокузнецкая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Бронируйте заранее и ждите подтверждения от экскурсовода
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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