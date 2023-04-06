Москва «Брата-2»

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Мы с вами и отправимся на экскурсию «Москва «Брата-2» в поисках правды по следам героев фильма! Рассчитывайте свои силы - мы будем много ходить.
Москва «Брата-2»
Москва «Брата-2»
Москва «Брата-2»
Москва «Брата-2»
Москва «Брата-2»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Вы увидите:
  • Места культовой погони.
  • Дом Ирины Салтыковой.
  • Школу, где «Я узнал, что у меня…».
  • Место съемок и многое другое!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«В чем сила, брат?» Москва конца 1990-х и начала 2000-х запечатлена в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Два брата Данила Багров (Сергей Бодров-младший) и Виктор Багров (Виктор Сухоруков) помогают своим друзьям добиться правды. В первой части фильма действие происходит в Москве. Братья покупают оружие, посещают музей, участвуют в погоне и перестрелке, и всё это под русский рок.
  • В чем сила, брат?
  • Сила в правде. У кого ее больше, тот и сильней.
  • Мы с вами и отправимся на экскурсию «Москва «Брата-2» в поисках правды по следам героев фильма! Рассчитывайте свои силы - мы будем много ходить.

Вы узнаете:

  • Что за это время поменялось?
  • Где снимали любимый фильм?
  • Почему фильм стал культовым?
  • Тайны кино и многое другое!
Важная информация: Экскурсия «Москва «Брата-2» проводится круглый год
Доступна лицам от 14 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Кириллу и Мефодию на Славянской пл
Завершение: Метро Новокузнецкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Бронируйте заранее и ждите подтверждения от экскурсовода
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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