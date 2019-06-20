Взгляните на редчайшие сокровища российских императоров во время 3-часового тура с гидом по Кремлю и Оружейной палате Кремля. Оружейная палата – уникальный «сундук с сокровищами», который считается одним из 5 лучших музеев своего рода в мире.

В музее вы полюбуетесь 10 яйцами Фаберже, костяным троном Ивана Грозного, коронационным облачением российских монархов и крупнейшей в мире коллекцией украшенных драгоценностями царских экипажей.

Вместе со знающим гидом вы также исследуете территорию Кремля и узнаете о невероятных событиях российской истории, которые разворачивались в стенах этой средневековой крепости.