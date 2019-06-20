Москва: частный тур по Кремлю и Оружейная палата

Пройдите в Кремль без очереди и совершите тур по средневековой крепости вместе с гидом

4.5
39 отзывов
Индивидуально
Пройдите в Кремль без очереди и совершите тур по средневековой крепости вместе с гидом.

Полюбуйтесь бесценными яйцами Фаберже и экипажами, усеянными бриллиантами.
Москва: частный тур по Кремлю и Оружейная палата
Москва: частный тур по Кремлю и Оружейная палата
Москва: частный тур по Кремлю и Оружейная палата
Москва: частный тур по Кремлю и Оружейная палата
Москва: частный тур по Кремлю и Оружейная палата
Москва: частный тур по Кремлю и Оружейная палата

Что вы увидите 🤩

  • Колокольня Ивана Великого
  • Московский Кремль
  • Оружейная палата
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите территорию Кремля и узнайте больше об истории России
  2. Посетите Оружейную палату и осмотрите сокровища, собранные российскими монархами
  3. Взгляните на короны, троны и церемониальные одежды российских правителей
Взгляните на редчайшие сокровища российских императоров во время 3-часового тура с гидом по Кремлю и Оружейной палате Кремля. Оружейная палата – уникальный «сундук с сокровищами», который считается одним из 5 лучших музеев своего рода в мире.
В музее вы полюбуетесь 10 яйцами Фаберже, костяным троном Ивана Грозного, коронационным облачением российских монархов и крупнейшей в мире коллекцией украшенных драгоценностями царских экипажей.
Вместе со знающим гидом вы также исследуете территорию Кремля и узнаете о невероятных событиях российской истории, которые разворачивались в стенах этой средневековой крепости.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частный гид
  • Посещение Кремля и Оружейной палаты
  • Трансфер от отеля (если выбран соответствующий вариант)
Что не входит
  • Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
  • В помещении необходимо носить защитную маску
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 39 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
20 июня 2019
(США)
Тур, а также богатство представленной информации можно было бы структурировать лучше, чтобы сделать его более привлекательным и обеспечить лучшее усвоение информации. Длинные монологи, которые содержат слишком много информации, оказались немного утомительными, так как это требовало много времени. Здорово, что билеты были куплены заранее гидом, и этот аспект тура, безусловно, был хорош.
G
13 мая 2019
(Италия)
Гид был превосходным, парень - Юрий - страстный, эклектичный художник, веселый и к тому же готовый выйти за рамки простого гида, но рассказать нам о своей России и своей Москве. Очевидно, я не описываю Кремль, увлекательный и неудержимый, я обсуждаю только цену, предложенную GetYourGuide, которая немного завышена за 3 часа посещения, признавая и учитывая все, что мы получили от самого GetYourGuide, не двигая глазом, а именно: стоимость билетов, очереди на их покупку, персональный гид на итальянском языке, забрать в нашем отеле. Кроме того, учитывая стоимость жизни в России, я бы предпочел половину того, что я заплатил. Однако с обслуживанием все в порядке. Пытаться.
S
25 июля 2019
(Германия)
Нам повезло с погодой, и нас было только трое в семье. Гид, казалось, был немного более внутренним.

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