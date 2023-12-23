Москва глазами реставратора (групповая экскурсия)

Групповая экскурсия в Москве

Оценить архитектуру Китай-города и узнать, чем реставрация отличается от реконструкции

Реставрация — ещё один ракурс, с которого можно смотреть на архитектуру города. Мы предлагаем узнать об этом процессе на примере Китай-города. Вы увидите постройки нескольких эпох и разберётесь в реставрационных подходах.

Мы расскажем об истории восстановления зданий и памятников и лучших специалистах Московской школы реставрации.
Москва глазами реставратора (групповая экскурсия)
Москва глазами реставратора (групповая экскурсия)
Москва глазами реставратора (групповая экскурсия)
Москва глазами реставратора (групповая экскурсия)
Москва глазами реставратора (групповая экскурсия)
Москва глазами реставратора (групповая экскурсия)
Москва глазами реставратора (групповая экскурсия)
Москва глазами реставратора (групповая экскурсия)
Москва глазами реставратора (групповая экскурсия)
Москва глазами реставратора (групповая экскурсия)
Ближайшие даты:
23
дек
30
дек
2
янв
4
янв

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Неспешно прогуливаясь по Китай-городу, вы увидите:

  • Здание, с которого начинается история русской реставрации
  • Современные приспособления старинных зданий
  • Примеры реставрации различных эпох
  • Спасённые практически из пыли памятники

И узнаете:

  • Как живут здания и что с ними происходит за 200–300 лет
  • На какие хитрости приходилось идти, чтобы спасти памятники архитектуры
  • Как появилась и развивалась профессия архитектора-реставратора
  • Чем реставрация отличается от реконструкции

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид компании «Москва глазами инженера» Анастасия Головина
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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