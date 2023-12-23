Оценить архитектуру Китай-города и узнать, чем реставрация отличается от реконструкции
Реставрация — ещё один ракурс, с которого можно смотреть на архитектуру города. Мы предлагаем узнать об этом процессе на примере Китай-города. Вы увидите постройки нескольких эпох и разберётесь в реставрационных подходах.
Мы расскажем об истории восстановления зданий и памятников и лучших специалистах Московской школы реставрации.
Мы расскажем об истории восстановления зданий и памятников и лучших специалистах Московской школы реставрации.
Ближайшие даты:
23
дек
дек
30
дек
дек
2
янв
янв
4
янв
янв
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Неспешно прогуливаясь по Китай-городу, вы увидите:
- Здание, с которого начинается история русской реставрации
- Современные приспособления старинных зданий
- Примеры реставрации различных эпох
- Спасённые практически из пыли памятники
И узнаете:
- Как живут здания и что с ними происходит за 200–300 лет
- На какие хитрости приходилось идти, чтобы спасти памятники архитектуры
- Как появилась и развивалась профессия архитектора-реставратора
- Чем реставрация отличается от реконструкции
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид компании «Москва глазами инженера» Анастасия Головина
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от метро «Китай-город»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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