Познакомьтесь с Москвой с проездным на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов. На борту вы узнаете об истории Москвы в наушниках или через живого гида. Проезжайте на двухэтажном автобусе мимо бесчисленных исторических, религиозных, культурных и политических памятников города, садитесь и выходите сколько угодно, чтобы исследовать столицу на более глубоком уровне!

Вы также можете увидеть красоту города со стороны Москвы-реки, совершив экстравагантный часовой круиз на лодке, если вы выберете билет, который включает в себя лодочную экскурсию.

Остановки тура:

Красный маршрут:

1. Болотная площадь.

2. ГМИИ им. А. С. Пушкина.

3. Метро Кропоткинская.

4. переулок Сивстев Вражек

5. Арбатская площадь.

6. Александровский сад

7. Охотный ряд.

8. Театральная площадь.

9. Лубянская площадь.

10. ГУМ

11. Красная площадь.

12. Большой Москворецкий мост.

13. Балчуг, ул.

14. Большой каменный мост

15. Софийская набережная.

Зеленый маршрут:

1. Болотная площадь.

2. Храм Христа Спасителя.

3. Крымский мост.

4. Андреевский мост.

5. Университетская площадь

6. Киевский пирс

7. Гостиница Украина

8. Гостиница «Пирс Украина».

9. Площадь Свободной России.

10. Новинский бульвар.

11. Кинотеатр Октябрь.

12. Московский Дом книги.

13. Арбатская площадь.

14. Сивстев переулок Вражек

15. Храм Христа Спасителя.

16. Большой каменный мост

17. Парк Зарядье

18. Красная площадь.

19. Большой Москворецкий мост.

Оранжевый маршрут:

1. Музей космонавтики.

2. Станция метро ВДНХ.

3. Рижский вокзал.

4. Станция метро «Проспект Мира».

5. Садовое кольцо.

6. Площадь Мясницких ворот.

7. Центральный детский мир

8. Большой театр.

9. Тверская улица.

10. Страстной бульвар.

11. Трубная площадь.

12. Цирк Никулина.

13. Олимпийский стадион.

14. Олимпийский проспект

15. Станция Рижского метрополитена.

16. Аллея космонавтов.