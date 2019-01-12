Москва: hop-on hop-off тур на автобусе и теплоходе

Исследуйте Москву с своем темпе с билетом на hop-on hop-off автобус

3.8
315 отзывов
Билет на автобус
Исследуйте Москву с своем темпе с билетом на hop-on hop-off автобус.

Поднимайтесь на борт и сходите так часто, как пожелаете, с билетом на 24 или 48 часлв.

Выберите билет с экскурсией на теплоходе, чтобы увидеть город под совершенно новым углом.
Москва: hop-on hop-off тур на автобусе и теплоходе
Москва: hop-on hop-off тур на автобусе и теплоходе
Москва: hop-on hop-off тур на автобусе и теплоходе
Москва: hop-on hop-off тур на автобусе и теплоходе
Москва: hop-on hop-off тур на автобусе и теплоходе
Москва: hop-on hop-off тур на автобусе и теплоходе
Москва: hop-on hop-off тур на автобусе и теплоходе
Москва: hop-on hop-off тур на автобусе и теплоходе
Москва: hop-on hop-off тур на автобусе и теплоходе

Что вы увидите 🤩

  • Красная площадь
  • Александровский сад, Москва
  • Арбат
  • Большой театр, Москва
  • Музей Пушкина
  • Храм Христа Спасителя
  • Лубянка
  • Останкинская телебашня
  • Тверская улица
  • Музей космонавтики
  • Парк Зарядье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Выйдите из автобуса и полюбуйтесь Красной площадью
  2. Изучите модный и перспективный район Красный Октябрь
  3. Осмотрите экспонаты в Музее изобразительных искусств имени Пушкина
  4. Посетите великолепные площади Москвы, включая Арбатскую площадь и Театральную площадь
  5. Прогуляйтесь по различным соборам на Красной площади и в Кремле
  6. Осмотрите прекрасную станцию метро «Кропоткинская»
Познакомьтесь с Москвой с проездным на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов. На борту вы узнаете об истории Москвы в наушниках или через живого гида. Проезжайте на двухэтажном автобусе мимо бесчисленных исторических, религиозных, культурных и политических памятников города, садитесь и выходите сколько угодно, чтобы исследовать столицу на более глубоком уровне!
Вы также можете увидеть красоту города со стороны Москвы-реки, совершив экстравагантный часовой круиз на лодке, если вы выберете билет, который включает в себя лодочную экскурсию.

Остановки тура:

    Красный маршрут:

    • 1. Болотная площадь.
    • 2. ГМИИ им. А. С. Пушкина.
    • 3. Метро Кропоткинская.
    4. переулок Сивстев Вражек
    5. Арбатская площадь.
    6. Александровский сад
    7. Охотный ряд.
    8. Театральная площадь.
    9. Лубянская площадь.
    10. ГУМ
    11. Красная площадь.
    12. Большой Москворецкий мост.
    13. Балчуг, ул.
    14. Большой каменный мост
    15. Софийская набережная.

    Зеленый маршрут:

    • 1. Болотная площадь.
    • 2. Храм Христа Спасителя.
    • 3. Крымский мост.
    • 4. Андреевский мост.
    5. Университетская площадь
    6. Киевский пирс
    7. Гостиница Украина
    8. Гостиница «Пирс Украина».
    9. Площадь Свободной России.
    10. Новинский бульвар.
    11. Кинотеатр Октябрь.
    12. Московский Дом книги.
    13. Арбатская площадь.
    14. Сивстев переулок Вражек
    15. Храм Христа Спасителя.
    16. Большой каменный мост
    17. Парк Зарядье
    18. Красная площадь.
    19. Большой Москворецкий мост.

    Оранжевый маршрут:

    • 1. Музей космонавтики.
    • 2. Станция метро ВДНХ.
    • 3. Рижский вокзал.
    • 4. Станция метро «Проспект Мира».
    • 5. Садовое кольцо.
    • 6. Площадь Мясницких ворот.
    7. Центральный детский мир
    8. Большой театр.
    9. Тверская улица.
    10. Страстной бульвар.
    11. Трубная площадь.
    12. Цирк Никулина.
    13. Олимпийский стадион.
    14. Олимпийский проспект
    15. Станция Рижского метрополитена.
    16. Аллея космонавтов.
    • 17. Останкинская башня

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Пеший тур
    • Автобусный проездной на 48 или 72 часа (продолжительность зависит от выбранного варианта)
    • Часовой круиз при выборе соответствующего варианта
    • Комментарии аудиогида на нескольких языках и наушники
    Что не входит
    • Билеты на посещение достопримечательностей
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 часа
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Что взять с собой
    • Паспорт или удостоверение личности
    Не допускаются
    • Домашние животные
    • Курение
    Важная информация
    • Ваучер предоставляет вам гибкий доступ к услуге на срок до 12 месяцев с даты начала поездки, которую вы выберете во время бронирования
    • Автобусы ходят по красному маршруту каждые 15 минут, полный маршрут занимает час
    • Автобусы ходят по зеленому маршруту каждые полчаса с 10:00 до 18:00, полный маршрут занимает два часа
    • Теплоходы курсируют с 5 мая по 20 октября с 11:30 до 18:30. Прогулка по реке длится час и начинается от пирса парка Зарядье
    • Пешая экскурсия проводится ежедневно в 10:45 с отправлением от памятника Кириллу и Мефодию рядом со станцией метро «Китай-город». Тур длится 2,5 часа
    • Принимаются как мобильные, так и бумажные ваучеры
    • Ваучеры можно активировать на любой остановке по обоим маршрутам
    • Обратите внимание: оранжевый и зеленый маршруты приостанавливают работу до дальнейшего уведомления
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    3.8
    Основано на 315 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    128
    4
    87
    3
    43
    2
    19
    1
    38
    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    Y
    12 янв 2019
    (Германия)
    Поездки на экскурсионных автобусах лучше сделать сразу в первые дни приезда в Москву, они подскажут интересные места, музеи и просто идеи чего -то нового, того что в предыдущие приезды в Москву вы ещё не предпринимали (или этого просто ранее ещё не существовало). Также они помогут лучше сориентироваться в городе (видно хорошо улицы, где какие станции метро, линии общественного транспорта). Надеюсь, появятся новые дополнительные маршруты этих автобусов в Москве. Вообще, я пользуюсь такими экскурсиями не в первый раз, мы всегда их покупаем в наших путешествиях. P.s. Пассажиры будете вежливы друг к другу, также не занимайте сиденья своими сумками.
    v
    27 авг 2018
    (Италия)
    Тур хорош, хотя второй маршрут (более длинный) - это каждые 30 минут, так что здесь не будет много народу, и не останется достаточно места для всех людей, так что вы можете в конечном итоге ждать tge nex one, который делает один час, оставаясь на улица, а затем снова 3 мировой войны, чтобы попасть внутрь, и это в значительной степени высмеивает!
    A
    30 дек 2019
    (Италия)
    Попробовал впервые и полностью доволен … языки аудио на всех этих языках позволили мне и моей русской девушке полностью понять очень интересные аудиогиды … автобусов было так много … мы выходили и выходили везде и не дожидаясь … действительно здорово.

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