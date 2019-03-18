Прогуляйтесь вокруг памятников на Красной площади и сделайте захватывающие фотографии Кремля во время частного тура по центру Москвы с гидом, который увлекательно рассказывает об истории!

Узнайте больше о знаковых зданиях, включая Спасскую башню на восточной стене московского Кремля. Посмотрите на мавзолей Ленина в центре Красной площади и полюбуйтесь декоративным фасадом Казанского собора. Оцените знаменитые купола храма Василия Блаженного и исследуйте церковный комплекс изнутри. Послушайте увлекательную историю комплекса, включая рассказ про печально известного царя Ивана Грозного.

Продолжите тур визитом в ГУМ, универмаг советских времен, чтобы оценить его красивые галереи и прозрачные потолки. Пройдитесь вдоль памятника генералу Жукову и полюбуйтесь на прекрасные фонтаны в Александровском саду. Отдайте дань уважения у Вечного огня на могиле неизвестного солдата.