Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Послушайте об истории в развлекательном ключе во время частного тура по Красной площади
Загляните внутрь храма Василия Блаженного
Посетите красивый универмаг ГУМ и узнайте, как он выглядел в советские времена
Отдайте дань уважения павшим героям у могилы неизвестного солдата
Узнайте больше об истории московского Кремля и полюбуйтесь видом на Красную площадь
Прогуляйтесь вокруг памятников на Красной площади и сделайте захватывающие фотографии Кремля во время частного тура по центру Москвы с гидом, который увлекательно рассказывает об истории!
Узнайте больше о знаковых зданиях, включая Спасскую башню на восточной стене московского Кремля. Посмотрите на мавзолей Ленина в центре Красной площади и полюбуйтесь декоративным фасадом Казанского собора. Оцените знаменитые купола храма Василия Блаженного и исследуйте церковный комплекс изнутри. Послушайте увлекательную историю комплекса, включая рассказ про печально известного царя Ивана Грозного.
Продолжите тур визитом в ГУМ, универмаг советских времен, чтобы оценить его красивые галереи и прозрачные потолки. Пройдитесь вдоль памятника генералу Жукову и полюбуйтесь на прекрасные фонтаны в Александровском саду. Отдайте дань уважения у Вечного огня на могиле неизвестного солдата.
Ответы на вопросы
Что входит
Профессиональный гид
Входной билет в храм Василия Блаженного
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Тур и посещение собора бесплатны для детей младше 12 лет
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 6 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Все участники старше 18 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации в виде QR-кода, либо доказательство перенесенной за последние 6 месяцев инфекции Covid-19 в виде QR-кода, либо документ, подтверждающий медицинские противопоказания к вакцинации, вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
18 мар 2019
(Ливан)
This is a must see! Even though we were surprised by the small size of the cathedral, but it adds to its charm. The flowers painted on the wall etc. Our guide Anastasia, was as charming as the cathedral, a petite young lady with a gentle voice and good english. She was very well informed. Jer explanations were clear and answerd to every question we had with patience and a smile. Thank you very much for making out tour a memorable one.
A
Annie
18 дек 2018
(Израиль)
That's the place in Moscow which I certainly recommend! Our guide Tatyana made this tour fantastic. I would never learn so much without the guide. She spoke very good English and was very interesting person too. Russian history is unique! Cathedral inside is very unusual, actually there are 10 different churches connected. We also saw some beautiful places around the Cathedrals and everything was great! Was a bit cold outside but it was definitely worth it!
A
ANOL NATH
22 авг 2019
(Индия)
Jane is a wonderful, intelligent and knowledeable person. Her English is excellent. Involved in her occupation as a guide. This has been our best experience with GYG in Moscow. We wish her all the very best.