Каждый гость Москвы старается первым делом увидеть Красную площадь и пройтись по Александровскому саду. Мы – не исключение, но это еще не всё!

Первая часть экскурсии 🧭

Мы посмотрим на Вечный огонь и Могилу Неизвестного Солдата, увидим грот «Руины» у кремлевской стены с египетскими львами, выложенный после пожара Москвы в 1812 году, памятник 300-летия Романовых и памятник патриарху Гермогену. Также увидим самую высокую Троицкую кремлевскую башню, единственно уцелевший мост через спрятанную в коллектор реку Неглинку, посмотрим на памятник императору Александру II, в честь которого назван сад.

Пройдем к величественному зданию манежа, увидим МГУ с часовней св. Татьяны, посмотрим на могилу Сталина. Взглянем на легендарный ГУМ, вспомним исторические события XVI-XVII в. в., связанные с главным собором Красной площади, известным в народе как собор Василия Блаженного, спустимся вниз к новому парку Зарядье, послушаем бой курантов, увидим место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту и попадем в старинный район Москвы, Зарядье.

Сделаем небольшой перерыв.

Продолжение

Далее мы погуляем по московскому району Замоскворечье. Здесь можно представить, как жили купцы, увидеть особняки XIX века, посетить намоленные места, например, Климентовскую церковь ⛪, Скорбященскую церковь ⛪ с чудотворной иконой «Всех скорбящих радостей» на Большой Ордынке, Никольскую церковь ⛪, в которую можно зайти людям любых религиозных конфессий, заглянуть в Марфо-Мариинскую обитель, построенную архитектором В. Щусевым, известным по строительству Мавзолея, Казанского вокзала, м. Комсомольской, поговорить об искусстве, истории 📖, выдающихся людях, таких как Анна Ахматова, и просто прочувствовать дух Москвы купеческой.

Сделаем небольшой перерыв на кофе с булочкой.

Третья часть экскурсии 🧭

Последняя часть экскурсии 🧭 будет посвящена Болотной площади, которая существует с XI века. В XVII—XVIII веках она называлась Царицын луг, что, предположительно, связано с торжествами в 1724 году по случаю коронации императрицы Екатерины I, когда на лугу были устроены народные гулянья. Переименовывалась несколько раз, видела казни колдунов, мятежников, кулачные бои, фейерверки, останки Степана Разина, бойкую торговлю.

Пройдемся по Лаврушинскому переулку, увидим палаты в Кадешевской слободе, Дом писателей, фонтан ⛲ «Вдохновение» и не пройдем мимо всемирно известной Третьяковской галереи.

Прогуляемся по скверу на Болотке, обязательно задумаемся над смыслом скульптурной композиции Михаила Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых», рассмотрим каждую скульптуру по отдельности и всю композицию в целом.

Вспомним шедевры кисти Ильи Репина и продолжим нашу прогулку 👣 по Лужковскому мосту, полюбуемся деревьями любви с замочками молодоженов и присядем на скамью примирения, чтобы уж точно не поссориться. Тихой московской улочкой выйдем на Софийскую набережную, поймем, почему южная стена Кремля, что находится под Тайницкой башней, выше и шире, узнаем, в какой из башен был первый насос. Через Большой Москворецкий мост поднимемся на Красную площадь, осмотрим все достопримечательности и закончим нашу экскурсию ⛳ у памятника маршалу Г. Жукову.