Что вас ожидает

Две столицы: об истории и архитектуре

Наша прогулка пройдет по центру Москвы: по Тверской улице и Большой Дмитровке, Петровке и Неглинной, по тихим переулкам. На примере московских зданий мы разберем особенности петербургской архитектуры — и наоборот, встретим дома, подобные которым не найти в городе на Неве. Вы увидите Новый Манеж и Троекуровские палаты, узнаете о названии Столешникова переулка и услышите о переезде здания с одного места на другое. Я покажу вам дворы-колодцы и раскрою любопытные факты: например, где в Москве женихи из Петербурга искали невест и почему Неглинка не стала «Невой».

Две столицы: о театре, кино и судьбах

Мы встретимся на Театральной площади — и тема театра пройдет сквозь всю экскурсию. Поговорим о светской жизни Москвы и Петербурга и о разнице между императорскими и частными театрами. Найдем места из знаменитых фильмов и подумаем, кому следовало бы поставить памятник в Камергерском переулке. Еще я расскажу: почему в театре им. Ермоловой нет царской ложи, отчего Малый театр держит обиду на Немировича-Данченко, за что режиссер Эльдар Рязанов любил Петровку и во что вылилась дружба Гиляровского с художником Репиным и скульптором Андреевым. А закончим около «Эрмитажа».

Организационные детали

Длина маршрута — около 2,5 км. Дополнительных расходов нет.