Москва и Петербург. Точки соприкосновения

Проследить связи двух столиц и перенестись в прошлое на авторской экскурсии

5
1 отзыв
Индивидуальная
Я коренная петербурженка, но живу в Москве и люблю ее как родную — своим взглядом и знаниями о двух городах с радостью поделюсь с вами.

Древняя Тверская улица и нарядные здания 19 века, русские палаты и великолепные театры: мы будем гулять по Москве, говорить о ее истории, архитектуре, людях — но в контексте взаимоотношений с Петербургом.
Москва и Петербург. Точки соприкосновения
Москва и Петербург. Точки соприкосновения
Москва и Петербург. Точки соприкосновения
Москва и Петербург. Точки соприкосновения
Москва и Петербург. Точки соприкосновения
Москва и Петербург. Точки соприкосновения
Москва и Петербург. Точки соприкосновения
Москва и Петербург. Точки соприкосновения
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Что вас ожидает

Две столицы: об истории и архитектуре

Наша прогулка пройдет по центру Москвы: по Тверской улице и Большой Дмитровке, Петровке и Неглинной, по тихим переулкам. На примере московских зданий мы разберем особенности петербургской архитектуры — и наоборот, встретим дома, подобные которым не найти в городе на Неве. Вы увидите Новый Манеж и Троекуровские палаты, узнаете о названии Столешникова переулка и услышите о переезде здания с одного места на другое. Я покажу вам дворы-колодцы и раскрою любопытные факты: например, где в Москве женихи из Петербурга искали невест и почему Неглинка не стала «Невой».

Две столицы: о театре, кино и судьбах

Мы встретимся на Театральной площади — и тема театра пройдет сквозь всю экскурсию. Поговорим о светской жизни Москвы и Петербурга и о разнице между императорскими и частными театрами. Найдем места из знаменитых фильмов и подумаем, кому следовало бы поставить памятник в Камергерском переулке. Еще я расскажу: почему в театре им. Ермоловой нет царской ложи, отчего Малый театр держит обиду на Немировича-Данченко, за что режиссер Эльдар Рязанов любил Петровку и во что вылилась дружба Гиляровского с художником Репиным и скульптором Андреевым. А закончим около «Эрмитажа».

Организационные детали

Длина маршрута — около 2,5 км. Дополнительных расходов нет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Театральная
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 мар 2022
Прекрасная экскурсия! Интересный и познавательный рассказ! Очень приятная гид Татьяна! Рекомендую

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