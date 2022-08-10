Эта прогулка открывает двери в мир московской интеллигенции начала 20 века. Вам предстоит сыграть за 6 именитых персонажей — Константина Станиславского, Антона Чехова, Марии Андреевой и других. Молодые люди только начинают путь к успеху — впереди их ждет слава создателей Художественного театра.
В ходе игры вы узнаете, как развивалась история жизни реальных героев. А заодно разберетесь, какая буква считалась несчастливой в дореволюционном МХАТе, кого Антон Чехов называл «собачьим воротником» и почему самые богатые промышленники поддерживали революционное движение.
Прогулка проходит в формате игры. Принимая решения за персонажа, вы создаете свою, альтернативную версию Москвы начала 20 века. Развитие сюжета зависит от вас — есть около 100 вариантов, как повернется сценарий. Декорациями к «Истории успеха» станет город — окрестности Кузнецкого моста и подворотни Петровки, которые до сих пор бережно хранят секреты создателей Художественного театра.