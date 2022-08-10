Вам предстоит занять место 6 молодых создателей Художественного театра. Перспективный писатель, талантливый режиссер, хорошенькая актриса — как повернется их судьба? На прогулке-игре вы узнаете, какие решения принимали настоящие Чехов, Книппер, Андреева и другие герои и как это повлияло на их жизнь. Предложите альтернативную версию событий — и посмотрим, куда она вас приведет.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорогу молодым

Эта прогулка открывает двери в мир московской интеллигенции начала 20 века. Вам предстоит сыграть за 6 именитых персонажей — Константина Станиславского, Антона Чехова, Марии Андреевой и других. Молодые люди только начинают путь к успеху — впереди их ждет слава создателей Художественного театра.

В ходе игры вы узнаете, как развивалась история жизни реальных героев. А заодно разберетесь, какая буква считалась несчастливой в дореволюционном МХАТе, кого Антон Чехов называл «собачьим воротником» и почему самые богатые промышленники поддерживали революционное движение.

Альтернативная история

Прогулка проходит в формате игры. Принимая решения за персонажа, вы создаете свою, альтернативную версию Москвы начала 20 века. Развитие сюжета зависит от вас — есть около 100 вариантов, как повернется сценарий. Декорациями к «Истории успеха» станет город — окрестности Кузнецкого моста и подворотни Петровки, которые до сих пор бережно хранят секреты создателей Художественного театра.

Организационные детали