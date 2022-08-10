«Москва. История успеха»: прогулка-игра в жанре альтернативной реальности

На 3 часа стать Станиславским, Чеховым или Книппер - и посмотреть, куда вас это приведет

Вам предстоит занять место 6 молодых создателей Художественного театра.

Перспективный писатель, талантливый режиссер, хорошенькая актриса — как повернется их судьба? На прогулке-игре вы узнаете, какие решения принимали настоящие Чехов, Книппер, Андреева и другие герои и как это повлияло на их жизнь. Предложите альтернативную версию событий — и посмотрим, куда она вас приведет.
«Москва. История успеха»: прогулка-игра в жанре альтернативной реальности
«Москва. История успеха»: прогулка-игра в жанре альтернативной реальности
«Москва. История успеха»: прогулка-игра в жанре альтернативной реальности
«Москва. История успеха»: прогулка-игра в жанре альтернативной реальности
«Москва. История успеха»: прогулка-игра в жанре альтернативной реальности
«Москва. История успеха»: прогулка-игра в жанре альтернативной реальности
«Москва. История успеха»: прогулка-игра в жанре альтернативной реальности
«Москва. История успеха»: прогулка-игра в жанре альтернативной реальности
«Москва. История успеха»: прогулка-игра в жанре альтернативной реальности
«Москва. История успеха»: прогулка-игра в жанре альтернативной реальности
Ближайшие даты:
13
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авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорогу молодым

Эта прогулка открывает двери в мир московской интеллигенции начала 20 века. Вам предстоит сыграть за 6 именитых персонажей — Константина Станиславского, Антона Чехова, Марии Андреевой и других. Молодые люди только начинают путь к успеху — впереди их ждет слава создателей Художественного театра.
В ходе игры вы узнаете, как развивалась история жизни реальных героев. А заодно разберетесь, какая буква считалась несчастливой в дореволюционном МХАТе, кого Антон Чехов называл «собачьим воротником» и почему самые богатые промышленники поддерживали революционное движение.

Альтернативная история

Прогулка проходит в формате игры. Принимая решения за персонажа, вы создаете свою, альтернативную версию Москвы начала 20 века. Развитие сюжета зависит от вас — есть около 100 вариантов, как повернется сценарий. Декорациями к «Истории успеха» станет город — окрестности Кузнецкого моста и подворотни Петровки, которые до сих пор бережно хранят секреты создателей Художественного театра.

Организационные детали

  • По запросу можно провести прогулку в индивидуальном формате
  • Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды
  • Рекомендуемое ограничение по возрасту — 14+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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