Первая встреча с городом сродни первому свиданию. Она запоминается на всю жизнь. А если этот город - Москва, вполне объяснимо желание ее гостей увидеть все и сразу. Мы приглашаем вас на обзорную автобусную экскурсию, в ходе которой вы увидите основные достопримечательности столицы, ее символы и «знаковые» места.

Мы отправимся на обзорную автобусную экскурсию по городу, в ходе которой вы увидите:

Исторический центр города – уникальные музеи, величественные соборы, пышные боярские палаты и зубчатые стены Кремля. Гостей столицы манит изысканная красота Александровского сада – чудесного зеленого уголка посреди мегаполиса из стекла и бетона, влечет особая аура, исходящая от белокаменных стен восстановленного Храма Христа Спасителя и похожего на сказочный терем Храма Василия Блаженного, впечатляют монументальные здания Библиотеки им. Ленина (РГБ) и Государственной Думы.

Лубянскую площадь, печально известную представителям старших поколений. И хотя сегодня лицо Лубянки кардинально изменилось, сама площадь и загадочный Дом на набережной до сих пор окружены ореолом тайны, окутаны множеством слухов и мифов. Еще одна «визитная карточка» Москвы – Большой театр, не увидев который невозможно уехать из столицы. Здесь выступали настоящие легенды, звезды первой величины – Г. Уланова, Ф. Шаляпин, С. Рахманинов.

Мемориальный комплекс на Поклонной горе, ведь это наша слава, память о героях и переломных сражениях Великой Отечественной, место, где особенно остро ощущаешь неразрывную связь поколений. Частицей будущего в настоящем не зря называют ММДЦ «Москва-Сити». Этот невероятный, почти фантастический для столицы проект позволил доказать: Москве «к лицу» небоскребы. А какие виды открываются со смотровой площадки на Воробьевых горах – невозможно удержаться от желания запечатлеть их все, даже не будучи профессиональным фотографом.

Красивейший из мегаполисов мира – Москва приглашает вас на свидание!