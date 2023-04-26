«Москва
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Что вас ожидает:
- Собор Василия Блаженного
- Библиотека им. В. И. Ленина
- Большой театр
- Лубянка
- Парк Зарядье
- Дом на набережной
- Храм Христа Спасителя
- Проезд по канатной дороге
- Воробьевы горы
- Поклонная гора
- Москва-сити
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Первая встреча с городом сродни первому свиданию. Она запоминается на всю жизнь. А если этот город - Москва, вполне объяснимо желание ее гостей увидеть все и сразу. Мы приглашаем вас на обзорную автобусную экскурсию, в ходе которой вы увидите основные достопримечательности столицы, ее символы и «знаковые» места.
Мы отправимся на обзорную автобусную экскурсию по городу, в ходе которой вы увидите:
- Исторический центр города – уникальные музеи, величественные соборы, пышные боярские палаты и зубчатые стены Кремля. Гостей столицы манит изысканная красота Александровского сада – чудесного зеленого уголка посреди мегаполиса из стекла и бетона, влечет особая аура, исходящая от белокаменных стен восстановленного Храма Христа Спасителя и похожего на сказочный терем Храма Василия Блаженного, впечатляют монументальные здания Библиотеки им. Ленина (РГБ) и Государственной Думы.
- Лубянскую площадь, печально известную представителям старших поколений. И хотя сегодня лицо Лубянки кардинально изменилось, сама площадь и загадочный Дом на набережной до сих пор окружены ореолом тайны, окутаны множеством слухов и мифов. Еще одна «визитная карточка» Москвы – Большой театр, не увидев который невозможно уехать из столицы. Здесь выступали настоящие легенды, звезды первой величины – Г. Уланова, Ф. Шаляпин, С. Рахманинов.
- Мемориальный комплекс на Поклонной горе, ведь это наша слава, память о героях и переломных сражениях Великой Отечественной, место, где особенно остро ощущаешь неразрывную связь поколений. Частицей будущего в настоящем не зря называют ММДЦ «Москва-Сити». Этот невероятный, почти фантастический для столицы проект позволил доказать: Москве «к лицу» небоскребы. А какие виды открываются со смотровой площадки на Воробьевых горах – невозможно удержаться от желания запечатлеть их все, даже не будучи профессиональным фотографом.
Красивейший из мегаполисов мира – Москва приглашает вас на свидание!
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Обед
- Поездка по канатной дороге
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Красная площадьЗавершение: Москва, Пресненская наб. , 8, стр. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Важная информация
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
- Экскурсия включает пешеходную часть на Красной площади, у Храма Христа Спасителя, на Воробьёвых горах, в Москва-Сити
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании