Более 70 лет Москва была столицей огромного советского государства, и свидетельства той эпохи можно до сих пор увидеть в разных частях города.

Первую остановку во время тура вы сделаете у мавзолея Ленина, где покоится один из самых влиятельных коммунистических вождей в мире. Узнайте о тайных страницах советской истории, начиная с Великой октябрьской революции до Перестройки, от Ленина до Горбачева. Затем вы отправитесь на Лубянку, где находится здание, в котором когда-то размещался печально известный КГБ. Взгляните на Соловецкий камень – памятник жертвам политических репрессий в СССР.

В заключение, полюбуйтесь красотой станции метро «Площадь Революции» и узнайте о ее богатой истории.