Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Сфотографируйтесь на Красной площади и у бывшего здания КГБ
Побывайте на потрясающей станции метро «Площадь Революции»
Посетите мавзолей Ленина – место захоронения знакового лидера коммунистической партии
Более 70 лет Москва была столицей огромного советского государства, и свидетельства той эпохи можно до сих пор увидеть в разных частях города.
Первую остановку во время тура вы сделаете у мавзолея Ленина, где покоится один из самых влиятельных коммунистических вождей в мире. Узнайте о тайных страницах советской истории, начиная с Великой октябрьской революции до Перестройки, от Ленина до Горбачева. Затем вы отправитесь на Лубянку, где находится здание, в котором когда-то размещался печально известный КГБ. Взгляните на Соловецкий камень – памятник жертвам политических репрессий в СССР.
В заключение, полюбуйтесь красотой станции метро «Площадь Революции» и узнайте о ее богатой истории.
Ответы на вопросы
Что входит
Англоязычный гид
Входной билет в мавзолей Ленина
Фотосессии около здания КГБ и на Красной площади
Что не входит
Проездные на метро
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Важная информация
Поскольку мавзолей Ленина является не музеем, а правительственным учреждением, вход туда может быть закрыт во время официальных мероприятий или по другим ожидаемым обстоятельствам
В случае закрытия мавзолея, тур пройдет снаружи его здания, а другим частям тура будет уделено больше времени
В таких случаях в начале или накануне тура, по возможности, вам будет предложено отменить тур и получить возврат уплаченных денег
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 6 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники старше 12 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Rosie
12 мар 2020
(Великобритания)
Мы заблудились по пути к месту встречи, но наш гид ждал нас, что было очень оценено. Мы были единственными участниками тура, поэтому он смог приспособить его к нашим потребностям. Было очень полезно иметь кого-то, кто объяснил бы детали мавзолея Ленина и станции метро, а также рассказал нам историю коммунистической России в горшке.
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Donawa
29 июля 2018
(США)
Для кого это может касаться: во время Коммунистического тура в субботу, 14 июля 2018 года, в 11:00 я встретил г-жу Таню Ньюман в отеле St. Regis. В своем первоначальном объяснении г-жа Ньюман отправилась объяснять Москву, российскую историю, включая монархию, конец 19-го, начало 20-го века, русскую революцию, Ленина, Сталина, эпоху Советского Союза и посткоммунистическую эпоху. Это было впечатляющее количество фактов, которые все еще оказывают влияние в России и во всем мире сегодня. После моего урока истории г-жа Ньюман пошла, чтобы описать здание и площадь Лубянской с фотографиями и деталями. Она рассказала об истории КГБ, статуях, почитающих его выдающихся деятелей, образе действий КГБ, количестве жертв, старых секретах и отсутствии прозрачности до сегодняшнего дня. Г-жа Ньюман указала, что Соловецкий камень был одним из немногих памятников, посвященных жертвам. После Лубянской застройки и площади мы проследовали на Красную площадь и вошли в Мавзолей Ленина до его закрытия.