Москва: коммунистический тур с посещением мавзолея Ленина

Узнайте больше об истории и трудностях жизни в Советском Союзе во время тура с гидом

4.7
25 отзывов
В группе
до 10 чел.
Узнайте больше об истории и трудностях жизни в Советском Союзе во время тура с гидом.

Посетите и сфотографируйте основные достопримечательности Москвы времен коммунизма.
Москва: коммунистический тур с посещением мавзолея Ленина
Москва: коммунистический тур с посещением мавзолея Ленина
Москва: коммунистический тур с посещением мавзолея Ленина
Москва: коммунистический тур с посещением мавзолея Ленина
Москва: коммунистический тур с посещением мавзолея Ленина
Москва: коммунистический тур с посещением мавзолея Ленина

Что вы увидите 🤩

  • Лубянка
  • Мавзолей Ленина
  • Всероссийский выставочный центр
  • Красная площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Сфотографируйтесь на Красной площади и у бывшего здания КГБ
  2. Побывайте на потрясающей станции метро «Площадь Революции»
  3. Посетите мавзолей Ленина – место захоронения знакового лидера коммунистической партии
Более 70 лет Москва была столицей огромного советского государства, и свидетельства той эпохи можно до сих пор увидеть в разных частях города.
Первую остановку во время тура вы сделаете у мавзолея Ленина, где покоится один из самых влиятельных коммунистических вождей в мире. Узнайте о тайных страницах советской истории, начиная с Великой октябрьской революции до Перестройки, от Ленина до Горбачева. Затем вы отправитесь на Лубянку, где находится здание, в котором когда-то размещался печально известный КГБ. Взгляните на Соловецкий камень – памятник жертвам политических репрессий в СССР.
В заключение, полюбуйтесь красотой станции метро «Площадь Революции» и узнайте о ее богатой истории.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Англоязычный гид
  • Входной билет в мавзолей Ленина
  • Фотосессии около здания КГБ и на Красной площади
Что не входит
  • Проездные на метро
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Поскольку мавзолей Ленина является не музеем, а правительственным учреждением, вход туда может быть закрыт во время официальных мероприятий или по другим ожидаемым обстоятельствам
  • В случае закрытия мавзолея, тур пройдет снаружи его здания, а другим частям тура будет уделено больше времени
  • В таких случаях в начале или накануне тура, по возможности, вам будет предложено отменить тур и получить возврат уплаченных денег
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 6 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники старше 12 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
6
3
1
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
12 мар 2020
(Великобритания)
Мы заблудились по пути к месту встречи, но наш гид ждал нас, что было очень оценено. Мы были единственными участниками тура, поэтому он смог приспособить его к нашим потребностям. Было очень полезно иметь кого-то, кто объяснил бы детали мавзолея Ленина и станции метро, а также рассказал нам историю коммунистической России в горшке.
D
29 июля 2018
(США)
Для кого это может касаться: во время Коммунистического тура в субботу, 14 июля 2018 года, в 11:00 я встретил г-жу Таню Ньюман в отеле St. Regis. В своем первоначальном объяснении г-жа Ньюман отправилась объяснять Москву, российскую историю, включая монархию, конец 19-го, начало 20-го века, русскую революцию, Ленина, Сталина, эпоху Советского Союза и посткоммунистическую эпоху. Это было впечатляющее количество фактов, которые все еще оказывают влияние в России и во всем мире сегодня. После моего урока истории г-жа Ньюман пошла, чтобы описать здание и площадь Лубянской с фотографиями и деталями. Она рассказала об истории КГБ, статуях, почитающих его выдающихся деятелей, образе действий КГБ, количестве жертв, старых секретах и отсутствии прозрачности до сегодняшнего дня. Г-жа Ньюман указала, что Соловецкий камень был одним из немногих памятников, посвященных жертвам. После Лубянской застройки и площади мы проследовали на Красную площадь и вошли в Мавзолей Ленина до его закрытия.
G
1 фев 2020
(Кипр)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🎫Билеты🗽ДостопримечательностиКрасная площадь и КремльАрхитектурные экскурсииМавзолей ЛенинаКультура и историяИскусство и музеиИстория и наследиеМероприятияКоммунистическая историяСемейные мероприятияТур с гидомМузеи и выставкиПешие турыТранспортОбщественный транспортЛубянкаВсероссийский выставочный центр🟥СССР🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Москве

Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
В группе
до 30 чел.
4.4
116
1ч 30м
700
за 1 чел.
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
👣 Пешеходная
Двухчасовая экскурсия «Тайны Ленинского склепа» посвящена местам, где были похоронены наиболее значимые политики времен
30 ноя
2 дек
5 дек
ещё...
Среда, Суббота, Воскресение
Четверть века: история «Москва-Сити» для группы от 8 человек
Индивидуально
3.9
13
1ч 30м
1 500
за 1 чел.
Четверть века: история «Москва-Сити» для группы от 8 человек
👣 Пешеходная
«Москва-Сити» - противоречивая, и в то же время невероятно популярная точка притяжения городской жизни столицы
с 10:00 до 20:00, ежедневно
Советская история на ВДНХ
Индивидуально
для 4 чел.
5
20
2ч 30м
5 590
за 1-4 чел.
Советская история на ВДНХ
👣 Пешеходная
Узнать о достижениях и мифах Советского Союза и понять, почему не стало этой великой страны
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
В группе
до 50 чел.
4.3
56
1 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
Москва хранит множество тайн и загадок, и наша экскурсия откроет вам самые увлекательные истории из потусторонней жизни
3 дек
4 дек
5 дек
ещё...
Пт, Сб, Вск в 20:00
Москва: поездка по барам на советском фургоне
В группе
до 100 чел.
4.7
33
5 863
за 1 чел.
Москва: поездка по барам на советском фургоне
Оцените ночную жизнь Москвы по-новому в рамках 4-часовой поездки по барам на советском фургоне
Москва: тур по барам
В группе
до 10 чел.
4.7
29
2 325
за 1 чел.
Москва: тур по барам
Поучаствуйте в туре по барам для гостей и жителей Москвы
Городские легенды Москвы
В группе
до 48 чел.
2 253
за 1 чел.
Городские легенды Москвы
🚌 На автобусе
Послушать легенды и истории о Москве
Москва татарская с вкусным бонусом
В группе
до 15 чел.
5
1
4ч 30м
1 680
за 1 чел.
Москва татарская с вкусным бонусом
🚌 На автобусе
История Москвы неотделима от истории татарского народа, оставившего яркий след во всех областях жизни города
11 дек
ещё...
20.10 и 27.10 в 18:45
Москва Театральная…
Индивидуально
для 3 чел.
4ч 30м
18 000
за 1-3 чел.
Москва Театральная…
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Актерские байки, анекдоты из закулисья, истории из жизни великих артистов
1 дек
2 дек
ещё...
Сердце Москвы: история старого города
В группе
до 30 чел.
700
за 1 чел.
Сердце Москвы: история старого города
👣 Пешеходная
Мы увидим самые живописные площади старого города, узнаем, как расцветала
по субботам в 12.00
Театральные кулуары Москвы
В группе
до 20 чел.
880
за 1 чел.
Театральные кулуары Москвы
👣 Пешеходная
Театральные истории вплетены в историю и жизнь Москвы, и одно не может существовать без другого
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
В группе
до 25 чел.
4.7
59
1 300
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
🚌 На автобусе
Москва прекрасна и может заворожить даже искушённого путешественника
4 дек
7 дек
10 дек
ещё...
По пятницам в 19:00

"RVL Tours" LLC проводит ещё 6 экскурсий

Станции московского метро: тур со встречей у отеля
Индивидуально
4.8
185
2ч 30м
3 100
за 1 чел.
Станции московского метро: тур со встречей у отеля
Исследуйте одну из самых невероятных систем общественного транспорта в мире во время тура на 2 часа по Московскому метро
Москва: 2-часовой тур - Кремль, Красная площадь, со встречей
Индивидуально
4.6
172
5 200
за 1 чел.
Москва: 2-часовой тур - Кремль, Красная площадь, со встречей
Посетите Кремль и легендарную Красную площадь во время 2-часового частного тура со знающим гидом
Москва: храм Василия Блаженного и тур по Красной площади
Индивидуально
4.4
25
4 500
за 1 чел.
Москва: храм Василия Блаженного и тур по Красной площади
Осмотрите некоторые из самых знаковых памятников центра Москвы
Сергиев Посад (Золотое кольцо) : частный тур из Москвы
В группе
до 15 чел.
4.7
35
9 500
за 1 чел.
Сергиев Посад (Золотое кольцо) : частный тур из Москвы
Отправляйтесь в частный тур на машине, чтобы посетите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Троице-Сергиеву лавру - одно из
Москва: 3-часовой тур с гидом по Кремлю и Красной площади
Индивидуально
4.4
176
5 900
за 1 чел.
Москва: 3-часовой тур с гидом по Кремлю и Красной площади
Совершите 3-часовую экскурсию по Кремлю и Красной площади в сопровождении местного гида
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур
Входной билет
4.4
211
40м
2 450
за 1 чел.
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур
Пройдите без очереди и сэкономьте время при посещении Кремля
1 дек
3 дек
4 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺