Макс О. проводит ещё 2 экскурсии

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Москва купеческая. Бесплатная экскурсия

Макс О.
Макс О. – Гид из Москвы
Современный район Замоскворечья удивляет своей атмосферой.

Здесь всегда тихо, несмотря на то, что вокруг — огромный мегаполис.

Малоэтажная застройка в городе, полном многоэтажек.

В XVIII—XIX веках здесь селились купцы.

Поэтому этот район приобрел такой особый шарм, немного провинциальный, патриархальный.

Мы прогуляемся по этим старинным улочкам и поговорим о местных жителях.
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Москва купеческая. Бесплатная экскурсия
Москва купеческая. Бесплатная экскурсия
Современный район Замоскворечья удивляет своей атмосферой. Здесь всегда тихо, несмотря на то, что вокруг — огромный мегаполис. Малоэтажная застройка в городе, полном многоэтажек.
В XVIII—XIX веках здесь селились купцы. Поэтому этот район приобрел такой особый шарм, немного провинциальный, патриархальный. Мы прогуляемся по старинным улицам и переулкам и поговорим об обитателях Замоскворечья, о жизни и укладе московских купцов. Посмотрим на церкви: Воскресения Христова и Скорбященскую. И, конечно, узнаем, как и почему знаменитая Третьяковка появилась именно здесь. Вспомним знаменитых людей, чьи имена связаны с Замоскворечьем.
Что входит
  • услуги экскурсовода
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 ст. м. Новокузнецкая
    Москва купеческая. Бесплатная экскурсия
    Москва купеческая. Бесплатная экскурсия
    Москва купеческая. Бесплатная экскурсия
    Москва купеческая. Бесплатная экскурсия

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    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Макс О.
    Макс О.
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