Макс О. проводит ещё 2 экскурсии

Современный район Замоскворечья удивляет своей атмосферой. Здесь всегда тихо, несмотря на то, что вокруг — огромный мегаполис. Малоэтажная застройка в городе, полном многоэтажек.

В XVIII—XIX веках здесь селились купцы. Поэтому этот район приобрел такой особый шарм, немного провинциальный, патриархальный. Мы прогуляемся по старинным улицам и переулкам и поговорим об обитателях Замоскворечья, о жизни и укладе московских купцов. Посмотрим на церкви: Воскресения Христова и Скорбященскую. И, конечно, узнаем, как и почему знаменитая Третьяковка появилась именно здесь. Вспомним знаменитых людей, чьи имена связаны с Замоскворечьем.