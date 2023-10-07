Мы отыщем тихие улицы, скрытые дворы и дома, так или иначе связанные с лошадьми. Вы увидите один из самых больших в России ипподромов и дом, в котором собирались члены Скакового общества. Узнаете, как в стране появились скачки, чем раньше питались заводчики коней и кто такие тотошники. А ещё разберётесь, почему жокеи — это не наездники, а скачки и бега — не одно и то же.

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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите корпуса бывшего предприятия Адольфа Сиу, конюшни Манташева, кусочки Берлина и Санкт-Петербурга в Москве, дом Скакового общества и один из крупнейших в стране ипподромов. И узнаете:

Где и когда родилась идея скачек в России и где самые лошадиные места в Москве

В чём разница между скачками и бегами, жокеями и наездниками

Какие обеды давали известные коннозаводчики и почему не все могут быть в восторге от набора блюд

Как заводчик лошадей и миллионер стал таксистом

Кто скрывался под именем «чёрный маэстро» и кто такие тотошники

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.