Москва: люди и кони

Найти лошадиные следы на карте города и узнать историю скачек в стране

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Ответы на вопросы
Мы отыщем тихие улицы, скрытые дворы и дома, так или иначе связанные с лошадьми.

Вы увидите один из самых больших в России ипподромов и дом, в котором собирались члены Скакового общества. Узнаете, как в стране появились скачки, чем раньше питались заводчики коней и кто такие тотошники. А ещё разберётесь, почему жокеи — это не наездники, а скачки и бега — не одно и то же.
Москва: люди и кони
Москва: люди и кони
Москва: люди и кони
Москва: люди и кони
Москва: люди и кони
Москва: люди и кони
Москва: люди и кони
Москва: люди и кони
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите корпуса бывшего предприятия Адольфа Сиу, конюшни Манташева, кусочки Берлина и Санкт-Петербурга в Москве, дом Скакового общества и один из крупнейших в стране ипподромов. И узнаете:

  • Где и когда родилась идея скачек в России и где самые лошадиные места в Москве
  • В чём разница между скачками и бегами, жокеями и наездниками
  • Какие обеды давали известные коннозаводчики и почему не все могут быть в восторге от набора блюд
  • Как заводчик лошадей и миллионер стал таксистом
  • Кто скрывался под именем «чёрный маэстро» и кто такие тотошники

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от СТ.М. «Белорусская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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