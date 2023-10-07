Найти лошадиные следы на карте города и узнать историю скачек в стране
Мы отыщем тихие улицы, скрытые дворы и дома, так или иначе связанные с лошадьми.
Вы увидите один из самых больших в России ипподромов и дом, в котором собирались члены Скакового общества. Узнаете, как в стране появились скачки, чем раньше питались заводчики коней и кто такие тотошники. А ещё разберётесь, почему жокеи — это не наездники, а скачки и бега — не одно и то же.
Вы увидите один из самых больших в России ипподромов и дом, в котором собирались члены Скакового общества. Узнаете, как в стране появились скачки, чем раньше питались заводчики коней и кто такие тотошники. А ещё разберётесь, почему жокеи — это не наездники, а скачки и бега — не одно и то же.
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите корпуса бывшего предприятия Адольфа Сиу, конюшни Манташева, кусочки Берлина и Санкт-Петербурга в Москве, дом Скакового общества и один из крупнейших в стране ипподромов. И узнаете:
- Где и когда родилась идея скачек в России и где самые лошадиные места в Москве
- В чём разница между скачками и бегами, жокеями и наездниками
- Какие обеды давали известные коннозаводчики и почему не все могут быть в восторге от набора блюд
- Как заводчик лошадей и миллионер стал таксистом
- Кто скрывался под именем «чёрный маэстро» и кто такие тотошники
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от СТ.М. «Белорусская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Привет, друзья! Меня зовут Анна, я родилась в Москве, закончила Университет культуры и Школу гидов. Люблю неочевидные районы, в которых скрыта невероятная красота. Научу вас подмечать детали и находить прекрасное. А также расскажу истории людей, которые жили и творили в столице.
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