Хотите испытать настоящую "машину времени" и оказаться в Москве 100, 200 лет назад или даже во времена Ивана Грозного? Посмотреть на постройки, которые существовали в прошлом и которые были бесследно утрачены или разрушены? Теперь у вас есть уникальная возможность перенестись в далекое прошлое Москвы с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.

Какими были башни и стены Московского Кремля до пожара 1812 года.

Алевизов ров - настоящее гидротехническое и фортификационное чудо.

Стены и башни Китай-города, в том числе самую мощную из них - Многогранную

Плотную застройку Зарядья, Проломные ворота и знаменитый Дом-корабль, где Эйзенштейн снимал свой знаменитый фильм 🎥 "Стачка".

Восьмую Сталинскую высотку! А также знаменитую гостиницу Россия.

Экскурсия проходит с очками виртуальной и дополненной реальности в сопровождении гида. Это не фильм и не запись, это настоящее путешествие во времени!