Хотите испытать настоящую "машину времени" и оказаться в Москве 100, 200 лет назад или даже во времена Ивана Грозного? Посмотреть на постройки, которые существовали в прошлом и которые были бесследно утрачены или разрушены? Теперь у вас есть уникальная возможность перенестись в далекое прошлое Москвы с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.
Какими были башни и стены Московского Кремля до пожара 1812 года.
Алевизов ров - настоящее гидротехническое и фортификационное чудо.
Стены и башни Китай-города, в том числе самую мощную из них - Многогранную
Плотную застройку Зарядья, Проломные ворота и знаменитый Дом-корабль, где Эйзенштейн снимал свой знаменитый фильм 🎥 "Стачка".
Восьмую Сталинскую высотку! А также знаменитую гостиницу Россия.
Экскурсия проходит с очками виртуальной и дополненной реальности в сопровождении гида. Это не фильм и не запись, это настоящее путешествие во времени!
Что входит
экскурсионное обслуживание
VR очки
авторская экскурсия
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 У памятника Жукову на Манежной площади
Место завершения
🏁 Парк Зарядье
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.