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Москва. Машина Времени - экскурсия в VR очках виртуальной и дополненной реальности

ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Москва.

Машина Времени - экскурсия в VR очках виртуальной и дополненной реальности
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Москва. Машина Времени - экскурсия в VR очках виртуальной и дополненной реальности
Москва. Машина Времени - экскурсия в VR очках виртуальной и дополненной реальности

Что вы увидите

  • Воскресенские ворота
  • Нулевой километр
  • Красная площадь
  • Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Парк Зарядье
  • парящий мост
Хотите испытать настоящую "машину времени" и оказаться в Москве 100, 200 лет назад или даже во времена Ивана Грозного? Посмотреть на постройки, которые существовали в прошлом и которые были бесследно утрачены или разрушены? Теперь у вас есть уникальная возможность перенестись в далекое прошлое Москвы с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.
  • Какими были башни и стены Московского Кремля до пожара 1812 года.
  • Алевизов ров - настоящее гидротехническое и фортификационное чудо.
  • Стены и башни Китай-города, в том числе самую мощную из них - Многогранную
  • Плотную застройку Зарядья, Проломные ворота и знаменитый Дом-корабль, где Эйзенштейн снимал свой знаменитый фильм 🎥 "Стачка".
  • Восьмую Сталинскую высотку! А также знаменитую гостиницу Россия.
Экскурсия проходит с очками виртуальной и дополненной реальности в сопровождении гида. Это не фильм и не запись, это настоящее путешествие во времени!
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
  • VR очки
  • авторская экскурсия
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 У памятника Жукову на Манежной площади
Место завершения
🏁 Парк Зарядье
Москва. Машина Времени - экскурсия в VR очках виртуальной и дополненной реальности
Москва. Машина Времени - экскурсия в VR очках виртуальной и дополненной реальности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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