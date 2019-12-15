11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Москва наизнанку — экскурсия по МЦК

История строительства окружной железной дороги и масштабное представление о Москве

Галина
Задать вопрос
Галина – ваш гид
Вы проедете по окружной железной дороге и узнаете об истории ее строительства, оригинальных инженерных решениях и досадных просчетах.

Даже если вы каждый день проезжаете пару станций МЦК — вам стоит прокатиться по всему большому кругу, чтобы познакомиться с историей и предзназначением дороги, которая была задумана еще Николаем II.

Вы увидите современную, порой неприглядную, но живую и вечно спешащую меняться Москву.
От 3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии11 отзывов
4.91
Москва наизнанку — экскурсия по МЦК
Москва наизнанку — экскурсия по МЦК

Что вас ожидает

История Московской кольцевой железной дороги
Вы узнаете о том, как по приказу Николая II была построена эта дорога и как с ее помощью планировалось решить транспортные проблемы в Москве в начале XX века. Я расскажу вам о промышленном буме в России, который увеличивал нагрузку на центр города на 5% ежегодно — «златоглавая» просто задыхалась от количества грузов. А также открою вторую функцию: «эстетическую» — ведь дорога должна была служить и украшением города.

Окружная дорога — символ прогресса
Поговорим о первых этапах строительства, об индивидуальных проектах, по которым было построено 14 станций в стиле, свойственном эпохе модерна, а также многочисленные мосты, путепроводы и даже жилые дома. Московская окружная имела огромное государственное значение, поэтому к участию в проекте привлекались лучшие российские инженеры и архитекторы! Дорога стала стала символом прогресса, а ее фотографии часто использовались как сюжет для почтовых карточек. Особенно пассажирские станции и ажурные мосты через Москва-реку.

Этапы развития МКЖД
Я расскажу вам о том, как вместе с новыми транспортными задачами растущей Москвы менялась окружная дорога, какие возникали при этом трудности. Сначала она опоясывала город по периметру, а сейчас город разросся на многие километры и пути пронизывают промышленные зоны, лесные массивы и большие стройки в черте города. Осенью 2016 года дорога стала Московским центральным кольцом и открыла свои двери для пассажиров.

Панорамное представление о Москве
Вы увидите спальные районы и спрятавшиеся в их недрах церквушки, оставшиеся от подмосковных деревень, шумные шоссе, транспортные развязки и дорожные пробки, действующие и недействующие заводы, тенистые парки и свалки. Среди знаковых объектов — сталинские высотки, ВДНХ, Останкинская и Шуховская телебашни, город будущего Москва-Сити, островки древности — Новодевичий монастырь и Старообрядческая колокольня на Рогожской заставе. Не оставим без внимания и станции — современные из стекла и бетона и отреставрированные исторические, а еще много других любопытных объектов.

Москва наизнанку — экскурсия по МЦК
Москва наизнанку — экскурсия по МЦК
Москва наизнанку — экскурсия по МЦК
Москва наизнанку — экскурсия по МЦК
Москва наизнанку — экскурсия по МЦК
Москва наизнанку — экскурсия по МЦК
Москва наизнанку — экскурсия по МЦК
Москва наизнанку — экскурсия по МЦК
Москва наизнанку — экскурсия по МЦК
Москва наизнанку — экскурсия по МЦК
Москва наизнанку — экскурсия по МЦК
Москва наизнанку — экскурсия по МЦК
Москва наизнанку — экскурсия по МЦК

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
Напишите мне

11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 декабря 2019
Трипстер не подводит как всегда. Прекрасн)о все. Интересно, Галина умница, обратимся еще.
22 июля 2019
Замечательная экскурсия! Очень познавательно, интересно, не слишком утомительно. Галина прекрасно выстроила материал, продумала все до мелочей. Часть экскурсии проходит в вагонах МЦК, часть - на станциях. Почти везде можно слушать сидя, что немаловажно, если в компании есть дети или пожилые люди. Мы москвичи, но узнали много нового о своем городе. Хочется специально отметить позитивный настрой Галины, ее дружелюбие и обаяние. Спасибо!
28 февраля 2019
Были на экскурсии с двумя сыновьями-подростками в феврале 2019 (для такого времени года эта экскурсия - самое то!). Необычно было взглянуть на столицу как бы "со стороны". Галина умело построила экскурсию, сочетая пребывание в вагоне МЦК с выходами на платформы и небольшой прогулкой.
Галина - увлеченная, знающая свое дело девушка, приятная в общении, с чувством юмора! С удовольствием встретимся с ней снова.
8 января 2019
Эта экскурсия - прекрасная возможность по новому взглянуть на знакомый с детства город, узнать много уникального, необычного и неожиданного о знакомых местах, районах Москвы.
Галина - очень разносторонне-эрудированный человек и прекрасный гид. Она старается подать материал не тривиально, стараясь освятить не только основную тему экскурсии, но и затрагивает много попутных дополнительных моментов.
Нам было очень интересно и познавательно. Браво!!!! Не ожидали, что можно узнать столько нового, просто проехав по МЦК Москвы. Супер! Рекомендую всем, кому интересна история нашей столицы.
24 ноября 2018
Хорошая экскурсия. Мы ходили с детьми из класса 9 лет. Дети довольны, взрослые тоже почерпнули что то новое. Галина хорошо рассказывает, показывает фото. Рекомендую.
28 июля 2018
Очень понравилось, совершенно прекрасная Галина! Увлеченная и знающая. Обязательно поведу на эту экскурсию детей.
25 июня 2018
Отличная экскурсия. Посмотрели на Москву с неожиданного ракурса. Галина ,спасибо за интересный рассказ
11 июня 2018
Отличная экскурсия.
Спасибо
31 марта 2018
На экскурсии были, в основном, москвичи. Не пожалели, услышали много интересного и нового. Галина умеет увлечь слушателей, хотя смотрели "изнанку" города, которая пока далека от эстетического совершенства:) Спасибо!
6 марта 2018
Очень интересная и познавательная экскурсия. Москва неожиданно открывается с новой стороны. Интересна и взрослым и детям возраста от 8ми до бесконечности. Галина - грамотный , умеющий увлечь рассказом, экскурсовод, с прекрасно поставленной речью и глубоким знанием материала. Единственный совет: идите на это мероприятие в первой половине дня, особенно в осенне-зимний период. Ибо когда стемнеет в окна поезда Москвы не разглядеть :)
Ещё 1 отзыв

Галина проводит ещё 17 экскурсий

ГУМ и советская модаГУМ и советская модаГУМ и советская мода
От 3000 за экскурсию
1.5 часа
9 отзывов
Взглянуть на моду в СССР через историю о главном магазине страны
Огромный, сверкающий огнями, манящий мороженым и фонтаном ГУМ. Главный магазин страны, знакомый многим с детства. Сейчас здесь все, как в павильоне с кинодекорациями или в мастерской художника-мечтателя: Красная площадь из больших окон, румяные буфетчицы в накрахмаленных фартуках, запах свежей выпечки, исторические туалеты и роскошные бутики. О том, какие этапы прошел ГУМ, какие задачи перед ним ставились в разные времена и существовала ли вообще советская мода, вы узнаете на моей авторской экскурсии.
Московские байки и анекдотыМосковские байки и анекдотыМосковские байки и анекдоты
От 3500 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
От Ивана Калиты до наших дней — самая несерьезная прогулка
Говорят, шутки плохо путешествуют во времени и пространстве. И поэтому обычно нам непонятно, над чем смеются родители, а разгадать причину улыбок наших бабушек, порой, просто невозможно. Чтобы вы почувствовали себя «своими» в Москве, я расскажу вам о городских шутках и научу понимать их смысл. И, конечно, мы посмеемся на славу!
Арбатские любовные треугольникиАрбатские любовные треугольникиАрбатские любовные треугольники
От 3500 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Причудливые переплетения московских улиц и судеб
Сенсационные самоубийства, грандиозные скандалы, тайные страсти на фоне величавых особняков, в декорациях русского модерна и эклектики. Обо всем этом поговорим на экскурсии по арбатским переулкам. Приходите, будет интересно.
Городские легенды МосквыГородские легенды МосквыГородские легенды Москвы
От 4000 за экскурсию
2.5 часа
18 отзывов
Истории о призраках столицы – от средневекового Кремля до башен Москва-Сити
Если верить авторам сборников мистических историй, в Москве обитает около 30 призраков, которые привязаны к определенным местам или заметным историческим событиям. Большинство духов обитает в старинных особняках или культовых домах города: именно эти знаковые места станут целью нашей экскурсии. На прогулке вы услышите самые загадочные легенды Москвы и узнаете, как с течением веков менялось столичное общество, его призраки и мифы.
Коломенское: были и небыли самого красивого московского паркаКоломенское: были и небыли самого красивого московского паркаКоломенское: были и небыли самого красивого московского парка
От 4000 за экскурсию
2.5 часа
35 отзывов
Погружение в историю заповедника в неспешной прогулке
Коломенское — одно из самых загадочных и древнейших мест в Москве. А вместе с тем еще музей-заповедник под открытым небом. Это место помнит каменный век, финно-угоров, великих князей и, наконец русских царей, от зловещего Ивана Грозного до блистательной Екатерины II. После экскурсии история парка обретет для вас структуру и связность, и ваши будущие прогулки по Коломенскому станут более осознанными и ценными.
По Солянке и КотельникамПо Солянке и КотельникамПо Солянке и Котельникам
От 5000 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
Познакомиться с историческим районом Москвы и побывать внутри сталинской высотки в квартире балерины
«В нашем доме будут жить наши люди», — сказал вождь народов, и в квартиры сталинской высотки на Котельнической набережной вселился цвет советской элиты. Этот дом и район Солянка помнят множество советских мифов и историй о своих жителях, которыми я с вами с радостью поделюсь, а высотка и по сей день хранит отпечаток былой роскоши.
Переделкино: легендарный поселок писателейПеределкино: легендарный поселок писателейПеределкино: легендарный поселок писателей
От 4800 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Прогулка по историко-культурному заповеднику
«— Скажите, Алексей Максимович, а как живут писатели за границей? — На дачах, Иосиф Виссарионович. — А у нас? — К сожалению, нет. — Надо это исправить. Составьте список самых лучших, человек пятьдесят...» Так началась история легендарного поселка. И теперь как нет Пушкина без Болдинской осени, так нет русской литературы ХХ века без Переделкино. И я приглашаю вас в литературно-историческое путешествие по этому удивительному дачному поселку!
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большемПоселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большемПоселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
От 3500 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Прогулка по «скрытым» улочкам Москвы
Уютная одноэтажная жизнь, когда времена года неспешно сменяют друг друга, заметая аллеи сугробами, усыпая их весенними цветами и осенними листьями, когда знаешь всех соседей в лицо и по имени, когда свои не только квадратные метры, но еще и маленькие садики с фруктовыми деревьями и клумбами... И если это не дальняя загородная дача, а домик в самом центре города. Такое бывает? При некотором стечении обстоятельств — да. И я покажу вам этот удивительный феномен на прогулке по малоизвестному уголку Москвы — поселку художников на Соколе.
Неизвестное ЦарицыноНеизвестное ЦарицыноНеизвестное Царицыно
От 4000 за экскурсию
2.5 часа
14 отзывов
Прогулка по тайным уголкам самого фотогеничного парка Москвы
Мы прогуляемся с вами по разным эпохам Царицыно, каждая из которых отразилась на современном облике усадьбы. Поговорим о псевдоготике и классицизме, курганах и идолах вятичей. Вы узнаете, как на территории одного парка уживается народный скалодром, поляна детей цветов, толкиенистские Мандос с мостом троллей и многое-многое другое.
Конфессии Москвы: тонкости верыКонфессии Москвы: тонкости верыКонфессии Москвы: тонкости веры
От 4000 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Зайти в столичные храмы разных религий, узнать, как они устроены и какие истории хранят
«В странах, где мирно соседствуют разные религии, их храмы не мешают друг другу...» — именно так живёт наша столица. Сколько раз вы проходили мимо Хоральной синагоги или армянской церкви, не задумываясь о том, что это за храм? Прогулка по Москве со мной станет порталом в мир конфессий города: что такое иудаизм, лютеранство, католицизм и православие, как идеи и символика религий отразились в московской архитектуре и как влияют на жизни верующих? Погрузившись в эту тему, вы откроете для себя целый пласт столичной и мировой культуры.
Как строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавра
От 6000 за экскурсию
2.5 часа
Мир русской православной старины в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева лавра — сердце русского православия и крупнейший в Европе монастырь. Поездка сюда — это прекрасная возможность отрешиться на один день от суеты, царящей в столице, послушать перезвон колоколов, тающий в воздухе, ощутить прохладу живых ключей, бьющих рядом со стенами лавры, насладиться красотой в камне, созданной руками человека. А главное — познакомиться с историей обители, которая играла заметную роль в политической жизни Руси.
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой МосквыДонской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой МосквыДонской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
От 3500 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
«Если хотите понять и почувствовать Москву, погуляйте по Старому Донскому кладбищу.» Борис Акунин
Прогулка по некрополю Донского монастыря — это путешествие по энциклопедии московского дворянства XIX столетия. Здесь похоронены светские львы и львицы, герои своего времени, ставшие прототипами известных нам с детства литературных персонажей — Татьяны Лариной, Чацкого, Евгения Онегина, графини из «Му-му», Пиковой дамы. Мы попытаемся разгадать тайны и символы старинных надгробий и склепов, заглянуть в этот мир и прикоснуться к тайнам и страстям минувшего века.
Оттепель: нескучная прогулка по парку ГорькогоОттепель: нескучная прогулка по парку ГорькогоОттепель: нескучная прогулка по парку Горького
От 3500 за экскурсию
2 часа
Погружение в эпоху советских надежд
Мы поговорим с вами о самом оптимистичном и ностальгическом периоде 20 века, названным Оттепелью, гуляя по одному из знаковых мест тех лет – парку имени Горького.
Москва — Тбилиси: о московских грузинах с любовьюМосква — Тбилиси: о московских грузинах с любовьюМосква — Тбилиси: о московских грузинах с любовью
От 3500 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Взглянуть на историю столицы под другим углом
Немецкая слобода, Армянские переулки, Украинский бульвар — Москву иногда называют большой деревней, лоскутным одеялом из представителей многих национальностей и религий. Однако хинкальную в столице найти гораздо проще, чем пельменную, при словах «наше кино» одной из первых на ум приходит фамилия Данелия, Старый Арбат до сих пор шутливо называют Военно-Грузинской дорогой, а самые страшные для нашей страны годы XX века связаны с фамилиями Джугашвили и Берия. На прогулке по историческому району Москвы вы узнаете много интересного и взглянете на город с новой стороны.
Сказочное АбрамцевоСказочное АбрамцевоСказочное Абрамцево
От 4600 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Прогулка по самой творческой и колоритной русской усадьбе
Экскурсия по Абрамцево – уникальная возможность увидеть русский усадебный уклад без прикрас, а также ощутить атмосферу вдохновения и творчества. Я познакомлю вас с причудливой архитектурой усадьбы, её талантливыми постояльцами и богатой историей. Мы пройдем по следам русских сказок и знаменитых картин Васнецова, Серова и Репина. «Аленький цветочек», «Три богатыря», «Девочка с персиками», «Снегурочка» – сказки, повести, картины, оперы – вряд ли где-то еще на свете найдется место, ставшее родиной для стольких великих произведений!
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитателиУнесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитателиУнесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели
От 5000 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Знакомство с одним из самых красивых дворянских гнёзд на берегу Москвы-реки
Усадьба Архангельское, которую называют жемчужиной Подмосковья и русским Версалем, по счастливой случайности сохранилась до наших дней с минимальными изменениями. Вы увидите изящные усадебные постройки, регулярный парк и даже здание театра с декорациями итальянского художника Гонзаго. Мы поговорим о судьбах обитателей усадьбы и жизненном укладе российских дворянских семейств, чья жизнь бесповоротно изменилась после событий 1917 года.
Блистательная усадьба КусковоБлистательная усадьба КусковоБлистательная усадьба Кусково
От 4000 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Узнать тайны родового гнезда прославленной дворянской фамилии
Оказавшись в Кусково, вы совершите небольшое путешествие по Европе середины XVIII века, взглянув на усадьбу глазами русского аристократа. Роду дворян Шереметевых не откажешь во вкусе, и их обитель вобрала в себя всё лучшее в архитектуре и интерьере от нескольких эпох. Неспешная прогулка по анфиладам дворца и аллеям парка вместе со мной — прекрасная возможность познакомиться с ускользающим миром русской усадьбы, историей родового гнезда и судьбами его владельцев.

Исторические экскурсии по Москве

Москва непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милая
250 за человека
1 час
12 отзывов
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Тайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополя
1500 за человека
1.5 часа
8 отзывов
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчасОт ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчасОт ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От 550 за экскурсию
1.5 часа
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Огородная Слобода и Чистые прудыОгородная Слобода и Чистые прудыОгородная Слобода и Чистые пруды
3900 за экскурсию
2 часа
40 отзывов
Истории, которые хранят старинные московские дома
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Историческая прогулка по Москве от древности до наших днейИсторическая прогулка по Москве от древности до наших днейИсторическая прогулка по Москве от древности до наших дней
От 5000 за экскурсию
2 часа
152 отзыва
Как менялся город и кто влиял на эти изменения
Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-СитиИдеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-СитиИдеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
900 за человека
2 часа
14 отзывов
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река