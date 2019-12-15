11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История Московской кольцевой железной дороги

Вы узнаете о том, как по приказу Николая II была построена эта дорога и как с ее помощью планировалось решить транспортные проблемы в Москве в начале XX века. Я расскажу вам о промышленном буме в России, который увеличивал нагрузку на центр города на 5% ежегодно — «златоглавая» просто задыхалась от количества грузов. А также открою вторую функцию: «эстетическую» — ведь дорога должна была служить и украшением города.

Окружная дорога — символ прогресса

Поговорим о первых этапах строительства, об индивидуальных проектах, по которым было построено 14 станций в стиле, свойственном эпохе модерна, а также многочисленные мосты, путепроводы и даже жилые дома. Московская окружная имела огромное государственное значение, поэтому к участию в проекте привлекались лучшие российские инженеры и архитекторы! Дорога стала стала символом прогресса, а ее фотографии часто использовались как сюжет для почтовых карточек. Особенно пассажирские станции и ажурные мосты через Москва-реку.

Этапы развития МКЖД

Я расскажу вам о том, как вместе с новыми транспортными задачами растущей Москвы менялась окружная дорога, какие возникали при этом трудности. Сначала она опоясывала город по периметру, а сейчас город разросся на многие километры и пути пронизывают промышленные зоны, лесные массивы и большие стройки в черте города. Осенью 2016 года дорога стала Московским центральным кольцом и открыла свои двери для пассажиров.

Панорамное представление о Москве

Вы увидите спальные районы и спрятавшиеся в их недрах церквушки, оставшиеся от подмосковных деревень, шумные шоссе, транспортные развязки и дорожные пробки, действующие и недействующие заводы, тенистые парки и свалки. Среди знаковых объектов — сталинские высотки, ВДНХ, Останкинская и Шуховская телебашни, город будущего Москва-Сити, островки древности — Новодевичий монастырь и Старообрядческая колокольня на Рогожской заставе. Не оставим без внимания и станции — современные из стекла и бетона и отреставрированные исторические, а еще много других любопытных объектов.