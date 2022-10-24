Москва наизнанку: по Столешникову переулку с детьми

Развиваем интерес к городу, любознательность и внимание к деталям на прогулке с педагогом-психологом

Что, если парадные улицы вывернуть наизнанку? За дорогим бутиком отыскать старую усадьбу, в арке — фотографии производства, во дворе самого дорогого переулка — кирпичи 19 века. Многие занимательные объекты не увидишь с главных улиц. Нужно смотреть по сторонам, заглядывать в подворотни, искать ответы в деталях.

Наш гид поможет детям почувствовать этот азарт исследователей! И увлечет историями Москвы и москвичей.
Москва наизнанку: по Столешникову переулку с детьми
Москва наизнанку: по Столешникову переулку с детьми
Москва наизнанку: по Столешникову переулку с детьми
Москва наизнанку: по Столешникову переулку с детьми
Москва наизнанку: по Столешникову переулку с детьми
Москва наизнанку: по Столешникову переулку с детьми
Москва наизнанку: по Столешникову переулку с детьми
Москва наизнанку: по Столешникову переулку с детьми
Москва наизнанку: по Столешникову переулку с детьми
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Описание

Интерактивная экскурсия-исследование

Наша главная цель — развить у детей интерес к городу, сделать так, чтобы у них возникало желание заглядывать в московские дворики, обращать внимание на нюансы и видеть в них частички исторического прошлого. Например, им покажут кольцо, к которому привязывали лошадей: след былых эпох, едва ли замечаемый прохожими. Юные участники будут сравнивать, анализировать, выстраивать маршрут по карте, выполнять задания. Откроют яркие факты о памятниках, улицах и известных людях. Послушают в доступной форме городские легенды и истории. И все время наш гид будет выстраивать диалог с ребятами так, чтобы они чувствовали, что их мнение и интерес важны.

Карта нашего путешествия

Мы пройдем от Столешникова переулка до Тверской площади, далее погуляем по Тверской, затем пройдем через Камергерский по Дмитровке и вернемся на вторую половину Столешникова. В нашей программе: усадьба Кожиных, церковь Космы и Дамиана в Шубине, памятник Юрию Долгорукому, Тверская площадь с фонтаном, здание Мэрии, подворье Саввино-Сторожевского монастыря, МХАТ им. Чехова, усадьба Стрешневых, сквер Майи Плисецкой с памятником, доходные дома, современные арт-объекты.

Москва, москвичи и дядя Гиляй

Не обойдется наша прогулка и без Владимира Алексеевича Гиляровского, которому было дело до каждого происшествия и события в городе. Одна из точек маршрута — памятник писателю, журналисту и актеру. Возле него ребята узнают, кем был этот легендарный человек и как стать знатоком Москвы, а также сравнят карты района — современную и времен дяди Гиляя.

Организационные детали

  • Программу для вас проведет детский экскурсовод, гид в Музее Москвы, автор семейных программ и педагог-психолог
  • Экскурсия подходит для детей от 7 лет с родителями

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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