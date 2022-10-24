Что, если парадные улицы вывернуть наизнанку? За дорогим бутиком отыскать старую усадьбу, в арке — фотографии производства, во дворе самого дорогого переулка — кирпичи 19 века. Многие занимательные объекты не увидишь с главных улиц. Нужно смотреть по сторонам, заглядывать в подворотни, искать ответы в деталях. Наш гид поможет детям почувствовать этот азарт исследователей! И увлечет историями Москвы и москвичей.

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Описание

Интерактивная экскурсия-исследование

Наша главная цель — развить у детей интерес к городу, сделать так, чтобы у них возникало желание заглядывать в московские дворики, обращать внимание на нюансы и видеть в них частички исторического прошлого. Например, им покажут кольцо, к которому привязывали лошадей: след былых эпох, едва ли замечаемый прохожими. Юные участники будут сравнивать, анализировать, выстраивать маршрут по карте, выполнять задания. Откроют яркие факты о памятниках, улицах и известных людях. Послушают в доступной форме городские легенды и истории. И все время наш гид будет выстраивать диалог с ребятами так, чтобы они чувствовали, что их мнение и интерес важны.

Карта нашего путешествия

Мы пройдем от Столешникова переулка до Тверской площади, далее погуляем по Тверской, затем пройдем через Камергерский по Дмитровке и вернемся на вторую половину Столешникова. В нашей программе: усадьба Кожиных, церковь Космы и Дамиана в Шубине, памятник Юрию Долгорукому, Тверская площадь с фонтаном, здание Мэрии, подворье Саввино-Сторожевского монастыря, МХАТ им. Чехова, усадьба Стрешневых, сквер Майи Плисецкой с памятником, доходные дома, современные арт-объекты.

Москва, москвичи и дядя Гиляй

Не обойдется наша прогулка и без Владимира Алексеевича Гиляровского, которому было дело до каждого происшествия и события в городе. Одна из точек маршрута — памятник писателю, журналисту и актеру. Возле него ребята узнают, кем был этот легендарный человек и как стать знатоком Москвы, а также сравнят карты района — современную и времен дяди Гиляя.

Организационные детали