Москва: пешком и на метро

Excursions. city
Excursions. city – Гид из Москвы
Вас ожидает не только увлекательная экскурсия ⛳ по Красной и Болотной площадям, Лаврушинскому переулку, Лужковскому мосту, Софийской набережной, известным скверам и историческим памятникам российской столицы ⭐️, но еще и тесное знакомство с легендарным московским метрополитеном!
Задать вопрос

Экскурсия

990 ₽ за человека

Заказать экскурсию
Москва: пешком и на метро
Москва: пешком и на метро

Что вы увидите

  • Замоскворечье
  • Лаврушинский переулок
  • Третьяковская галерея
  • Лужковский мост
  • Болотная площадь
  • Софийская набережная
  • Большой Москворецкий мост
  • Красная площадь
  • Станции метро:
  • Площадь Революции
  • Курская, переход на Садовое кольцо
  • Комсомольская
  • Новослободская
  • Парк Культуры
  • Павелецкая
  • Театральная
Вас ждет увлекательнейшая экскурсия ⛳ по известным улицам столицы ⭐️ и её легендарному метро!
Первая часть экскурсии 🧭
Осмотрим Болотную площадь, которая существует с XI века. В XVII—XVIII веках она называлась Царицын луг, что, предположительно, связано с торжествами в 1724 году по случаю коронации императрицы Екатерины I, когда на лугу были устроены народные гулянья. Переименовывалась несколько раз, видела казни колдунов, мятежников, кулачные бои, фейерверки, останки Степана Разина, бойкую торговлю.
Пройдемся по Лаврушинскому переулку, увидим палаты в Кадешевской слободе, Дом писателей, фонтан ⛲ «Вдохновение» и не пройдем мимо всемирно известной Третьяковской галереи.
Прогуляемся по скверу на Болотке, обязательно задумаемся над смыслом скульптурной композиции Михаила Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых», рассмотрим каждую скульптуру по отдельности и всю композицию в целом.
Вспомним шедевры кисти Ильи Репина и продолжим нашу прогулку 👣 по Лужковскому мосту, полюбуемся деревьями любви с замочками молодоженов и присядем на скамью примирения, чтобы уж точно не поссориться. Тихой московской улочкой выйдем на Софийскую набережную, поймем, почему южная стена Кремля выше и шире, что находится под Тайницкой башней, узнаем, в какой из башен был первый насос. Через Большой Москворецкий мост поднимемся на Красную площадь, осмотрим все достопримечательности 🏛️ и остановимся у памятника маршалу Г. Жукову.
Сделаем небольшой перерыв на кофе
Подземелье Москвы
Вторая часть экскурсии 🧭 посвящена московскому метро 🚇. Каждый посетитель Москвы не может не упустить шанс посетить станции Московского метрополитена прежде всего потому, что они славятся своей невероятной красотой, культурной ценностью и просто функциональностью. Вы посетите лучшие станции Московского метрополитена советского периода, спроектированные и построенные в 1934-1960 годах выдающимися архитекторами и инженерами, узнаете, почему существуют кольцевые линии наряду с радиальными, и, безусловно, у вас будет возможность сравнить различные архитектурные стили как советской Москвы, так и современной.
+Что входит
  • Профессиональный гид
  • Кофе/чай
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 У выхода м. Третьяковская на ул. Большая Орынка
Место завершения
🏁 Ст. м. Площадь Революции
Москва: пешком и на метро
Москва: пешком и на метро
Москва: пешком и на метро
Москва: пешком и на метро
Москва: пешком и на метро

Экскурсия проводится Вторник, четверг, суббота в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Excursions. city
Excursions. city
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые👣Пешком👵Для пенсионеровПодземные☀️На целый день👨‍👩‍👧‍👦Семейные🔭Обзорные

Excursions. city проводит ещё 5 экскурсий

Москва: и главная площадь, и уютные улицы столицы
1 470
5.5 часов
Москва: и главная площадь, и уютные улицы столицы
2 отзыва
Москва: загадки Болотной площади
700
1.5 часа
Москва: загадки Болотной площади
Москва: столичное метро
700
1.5 часа
Москва: столичное метро
2 отзыва
Москва: всё самое главное
700
1.5 часа
Москва: всё самое главное
1 отзыв
Москва купеческая — Замоскворечье
700
1.5 часа
Москва купеческая — Замоскворечье
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
2308 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
942 отзыва
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
1 600
2 часа
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
241 отзыв
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
3 000
3 часа
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
324 отзыва
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
От 2 400
2.5 часа
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
9 отзывов
Найти места из романов писателя-мистика и погрузиться в его эпоху в музее на Садовой
Булгаковская Москва: мистика и реальность
700
2 часа
Булгаковская Москва: мистика и реальность
445 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве