Вас ждет увлекательнейшая экскурсия ⛳ по известным улицам столицы ⭐️ и её легендарному метро!

Первая часть экскурсии 🧭

Осмотрим Болотную площадь, которая существует с XI века. В XVII—XVIII веках она называлась Царицын луг, что, предположительно, связано с торжествами в 1724 году по случаю коронации императрицы Екатерины I, когда на лугу были устроены народные гулянья. Переименовывалась несколько раз, видела казни колдунов, мятежников, кулачные бои, фейерверки, останки Степана Разина, бойкую торговлю.

Пройдемся по Лаврушинскому переулку, увидим палаты в Кадешевской слободе, Дом писателей, фонтан ⛲ «Вдохновение» и не пройдем мимо всемирно известной Третьяковской галереи.

Прогуляемся по скверу на Болотке, обязательно задумаемся над смыслом скульптурной композиции Михаила Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых», рассмотрим каждую скульптуру по отдельности и всю композицию в целом.

Вспомним шедевры кисти Ильи Репина и продолжим нашу прогулку 👣 по Лужковскому мосту, полюбуемся деревьями любви с замочками молодоженов и присядем на скамью примирения, чтобы уж точно не поссориться. Тихой московской улочкой выйдем на Софийскую набережную, поймем, почему южная стена Кремля выше и шире, что находится под Тайницкой башней, узнаем, в какой из башен был первый насос. Через Большой Москворецкий мост поднимемся на Красную площадь, осмотрим все достопримечательности 🏛️ и остановимся у памятника маршалу Г. Жукову.

Сделаем небольшой перерыв на кофе

Подземелье Москвы

Вторая часть экскурсии 🧭 посвящена московскому метро 🚇. Каждый посетитель Москвы не может не упустить шанс посетить станции Московского метрополитена прежде всего потому, что они славятся своей невероятной красотой, культурной ценностью и просто функциональностью. Вы посетите лучшие станции Московского метрополитена советского периода, спроектированные и построенные в 1934-1960 годах выдающимися архитекторами и инженерами, узнаете, почему существуют кольцевые линии наряду с радиальными, и, безусловно, у вас будет возможность сравнить различные архитектурные стили как советской Москвы, так и современной.