Оцените яркую клубную жизнь Москвы по-новому в рамках 4-часовой экскурсии на фургоне времен Советского Союза.

Воспользуйтесь трансфером от отеля и расслабьтесь на борту классического фургона с бочкой пива и большим громкоговорителем с Bluetooth, чтобы начать вечеринку еще до прибытия в первое место. Попробуйте русские закуски (по запросу), чтобы перекусить.

Загляните в коктейль-бар с террасой с видом на золотые купола храма Христа Спасителя. Затем следуйте к небоскребам времен Сталина, чтобы немного выпить в необычном баре на крыше. Далее зайдите в секретный подземный бар и присоединитесь к местным жителям – это место считается одним из самых модных и интересных лаундж-баров в городе. Оцените фирменные коктейли, мастерство барменов и популярных диджеев.

Если у вас останутся силы, гид отвезет вас в один из самых отвязных московских клубов, где вы сможете протанцевать всю ночь!