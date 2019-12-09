Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Путешествуйте по Москве на советском фургоне
Откройте для себя одни из самых необычных баров в городе
Выпейте холодное пиво и советское шампанское во время переездов между местами
Полюбуйтесь удивительным видом на храм Христа Спасителя с террасы модного бара
Закончите ночь в безумном московском клубе
Повеселитесь на вершине Москвы в баре на крыше сталинской высотки
Оцените яркую клубную жизнь Москвы по-новому в рамках 4-часовой экскурсии на фургоне времен Советского Союза.
Воспользуйтесь трансфером от отеля и расслабьтесь на борту классического фургона с бочкой пива и большим громкоговорителем с Bluetooth, чтобы начать вечеринку еще до прибытия в первое место. Попробуйте русские закуски (по запросу), чтобы перекусить.
Загляните в коктейль-бар с террасой с видом на золотые купола храма Христа Спасителя. Затем следуйте к небоскребам времен Сталина, чтобы немного выпить в необычном баре на крыше. Далее зайдите в секретный подземный бар и присоединитесь к местным жителям – это место считается одним из самых модных и интересных лаундж-баров в городе. Оцените фирменные коктейли, мастерство барменов и популярных диджеев.
Если у вас останутся силы, гид отвезет вас в один из самых отвязных московских клубов, где вы сможете протанцевать всю ночь!
Ответы на вопросы
Что входит
Переезды на фургоне советской эпохи
Гид
Русские закуски и чай в фургоне
Холодное пиво и советское шампанское на борту фургона
Что не входит
Напитки и закуски в барах
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Наличные
Важная информация
Дресс-код для этого тура – вечерняя повседневная одежда. Не надевайте кроссовки, футболки и шорты
Средняя цена на алкогольные напитки в барах, которые вы посетите, составляет около 600 рублей (9€/11$) за коктейль 400 рублей (5,5€/7$) за высокий стакан и 300 рублей (4,5€/5,5$) за пинту пива
Ограничения по возрасту
К участию не допускаются лица младше 20 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 33 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
H
Hazel
9 дек 2019
(США)
Один из лучших опытов, которые у меня когда-либо были. Нисия и Кайта были не только очень информативными и знающими, но и заставили меня почувствовать себя желанным гостем. У него был отличный разговор, и они рассказали мне об истории Москвы, когда мы ехали. Они сделали это ночью, я всегда буду помнить!
A
Andrea
26 сен 2019
(Германия)
Встреча в нашем отеле Балчуг работала замечательно, телефонный контакт был идеальным заранее. Первый бар не был большим хитом, почти никакой аудитории, его расположение было очень ярким, скорее ресторан, чем бар. Второй бар был верхним, как вам хотелось бы, бар на крыше с сенсационным видом с 21-го этажа после Нашими пожеланиями были смешанные коктейли, очень, очень здорово. Третий бар был таинственным, ему пришлось пройти через закуски ASIA, контроль сумок, очень темно, вы не могли прочитать меню напитков без фонарика для мобильного телефона, но это было круто. В советском минивэне отсутствовали обещанные закуски и водка, но на борту было пиво и шампанское. Милая молодая Анна была очень беглой и любезной.
S
Snezana
16 июня 2019
(Германия)
Мы уже забронировали несколько туров, но это был уникальный опыт и лучшее прощание с Москвой перед отъездом из красивого города. Саймон связывается с нами сразу после бронирования. организация была образцовая. Мы были подобраны в нашем отеле Симоном и Алексом. Оба парня делают фантастическую работу. Созвездие нашей группы было потрясающим. Только небольшое уведомление: возьмите с собой наличные, это упростит оплату в местах. Дамы, не носите юбки, что затрудняет вход и выход из автобуса. Или: дорогой Саймон, добавьте небольшой стул для более удобного входа, если это необходимо. Тем не менее: четкая рекомендация бронирования. Большое спасибо, ребята.