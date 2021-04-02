Москва: посещение 56-го этажа башни «Империя» и музея

Посетите музей-смотровую Москва-Сити, который посвящен небоскребам и высотному строительству

3.9
32 отзыва
Входной билет
Посетите музей-смотровую Москва-Сити, который посвящен небоскребам и высотному строительству.

Здесь вы узнаете об истории небоскребов и о том, как Москва достигала новых высот.
Москва: посещение 56-го этажа башни «Империя» и музея
Москва: посещение 56-го этажа башни «Империя» и музея
Москва: посещение 56-го этажа башни «Империя» и музея
Москва: посещение 56-го этажа башни «Империя» и музея
Москва: посещение 56-го этажа башни «Империя» и музея
Москва: посещение 56-го этажа башни «Империя» и музея
Москва: посещение 56-го этажа башни «Империя» и музея
Москва: посещение 56-го этажа башни «Империя» и музея
Москва: посещение 56-го этажа башни «Империя» и музея

Что вы увидите 🤩

  • Башня Федерация
  • Деловой комплекс «Империя»
  • Москва-Сити
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь лучшим видом на Москву
  2. Побывайте на экскурсии с гидом в музее
  3. Оцените экспонаты
  4. Пролетите над Москвой с помощью технологии дополненной реальности
Посетите музей-смотровую Москва-Сити — первый и единственный в России музей небоскребов и высотного строительства. Музей расположен на 56-м этаже небоскреба «Империя» в деловом центре столицы и предлагает незабываемые панорамные виды на большинство достопримечательностей города с высоты 215 метров над землей.
Музей разделен на две части: одна посвящена истории высотной архитектуры в Москве, другая — истории создания комплекса Москва-Сити. В исторической части экспозиции можно посмотреть, как выросла Москва: от колокольни Ивана Великого и сталинских высоток до небоскребов Москва-Сити.
Откройте для себя историю создания города небоскребов в центре Москвы. Узнайте, что было изначально задумано и что из этого получилось. Это можно проследить на примере таких признанных архитекторов, как Заха Хадид и Норман Фостер, чьи проекты так и не были реализованы, и теперь на постоянной основе хранятся в музее.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия с гидом (раз в час на русском языке)
  • VR-полет над Москвой (при выборе соответствующего варианта)
  • Входной билет на смотровую площадку на 56-м этаже музея Москва-Сити
  • Гардероб и/или хранение багажа
  • Проекционное шоу об истории Москвы продолжительностью 1–2 минуты
Что не входит
  • Аудиогид на русском, английском и китайском языках стоимостью 300 рублей
  • Напитки (из автомата)
  • Сувениры
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Не допускаются
  • Еда
Важная информация
  • Экскурсия будет на русском языке в начале каждого часа и на английском или китайском в любое время с аудиогидом на платформе izi.travel
  • По субботам в 14:00 - детская экскурсия на русском языке
  • В связи с новыми правительственными ограничениями все посетители должны предъявить действующий QR-код в качестве доказательства вакцинации или отрицательный результат теста ПЦР менее 72 часов назад. Перед прохождением теста вам нужно будет показать свой QR-код или отрицательный результат теста
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на 32 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
8
3
5
2
5
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
2 апр 2021
(Россия)
Долго думали насчёт смотровой площадки-повыше на 89 этаже в башне Федерация или пониже на 56 этаже в Империи. В итоге выбрали Империю и не пожалели. Экскурсия небольшая, но интересная, виды красивые, а самое главное тумана на 56 этаже встретить в пасмурную погоду гораздо меньше шансов (к слову, вместе с нами на экскурсию спустились девушки с 89 этажа, заплатили, но ничего не увидели-просто белая дымка и все).
Л
10 июня 2021
(Россия)
Дико скучное мероприятие. За такие деньги можно хорошо поужинать. Оказалось, что в соседней башне Федерация есть ресторан на 89 этаже за депозит 3900. Но на них хотя бы можно поесть. И очень даже вкусно под живую музыку. Поэтому башню Империя не рекомендую!
Е
2 апр 2021
(Россия)
Гид очень интересно всё рассказала. Но для такого объекта, считаю дороговато.

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