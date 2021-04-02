Посетите музей-смотровую Москва-Сити — первый и единственный в России музей небоскребов и высотного строительства. Музей расположен на 56-м этаже небоскреба «Империя» в деловом центре столицы и предлагает незабываемые панорамные виды на большинство достопримечательностей города с высоты 215 метров над землей.

Музей разделен на две части: одна посвящена истории высотной архитектуры в Москве, другая — истории создания комплекса Москва-Сити. В исторической части экспозиции можно посмотреть, как выросла Москва: от колокольни Ивана Великого и сталинских высоток до небоскребов Москва-Сити.

Откройте для себя историю создания города небоскребов в центре Москвы. Узнайте, что было изначально задумано и что из этого получилось. Это можно проследить на примере таких признанных архитекторов, как Заха Хадид и Норман Фостер, чьи проекты так и не были реализованы, и теперь на постоянной основе хранятся в музее.