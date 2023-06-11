Приглашаем пройтись по самому «дну» Москвы 17 — начала 20 вв. Притоны, ночлежки, дома терпимости… Прикоснуться к преступному миру помогут Зарядье и Хитровка: именно здесь происходили жуткие истории, из-за которых москвичи старались держаться подальше от этих районов. А мы, наоборот, окунёмся в их тёмное прошлое — ведь всё это реально было, а историю нужно знать;)

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Описание

Что вас ожидает

В каждом городе мира есть районы, где лучше не появляться. И касается это не только туристов. В Москве прошлых лет такими местами считались Зарядье и Хитровка. Здесь вам предстоит:

заглянуть в самые мрачные уголки старой Москвы, куда боялись соваться даже полицейские;

познакомиться с криминальными авторитетами прошлых лет;

постоять во дворе дома, где когда-то располагался самый опасный притон — трактир «Каторга», в нём собирался «цвет» криминального мира — беглые преступники и воры;

открыть для себя такие места столицы, о существовании которых вы не знали, и прогуляться по улицам, которые раньше обходили стороной коренные москвичи.

Помните — лучше один раз увидеть незнакомую старую Москву, чем сто раз прочитать о ней у Гиляровского!

Организационные детали