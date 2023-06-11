Погрузиться в криминальное прошлое столицы, гуляя по Зарядью и Хитровке в мини-группе
Приглашаем пройтись по самому «дну» Москвы 17 — начала 20 вв.
Притоны, ночлежки, дома терпимости… Прикоснуться к преступному миру помогут Зарядье и Хитровка: именно здесь происходили жуткие истории, из-за которых москвичи старались держаться подальше от этих районов. А мы, наоборот, окунёмся в их тёмное прошлое — ведь всё это реально было, а историю нужно знать;)
Притоны, ночлежки, дома терпимости… Прикоснуться к преступному миру помогут Зарядье и Хитровка: именно здесь происходили жуткие истории, из-за которых москвичи старались держаться подальше от этих районов. А мы, наоборот, окунёмся в их тёмное прошлое — ведь всё это реально было, а историю нужно знать;)
Ближайшие даты:
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В каждом городе мира есть районы, где лучше не появляться. И касается это не только туристов. В Москве прошлых лет такими местами считались Зарядье и Хитровка. Здесь вам предстоит:
- заглянуть в самые мрачные уголки старой Москвы, куда боялись соваться даже полицейские;
- познакомиться с криминальными авторитетами прошлых лет;
- постоять во дворе дома, где когда-то располагался самый опасный притон — трактир «Каторга», в нём собирался «цвет» криминального мира — беглые преступники и воры;
- открыть для себя такие места столицы, о существовании которых вы не знали, и прогуляться по улицам, которые раньше обходили стороной коренные москвичи.
Помните — лучше один раз увидеть незнакомую старую Москву, чем сто раз прочитать о ней у Гиляровского!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Программа пешеходная без дополнительных расходов
в воскресенье в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Театральная
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 159 туристов
Хотите лучше узнать Москву, отлично провести время и завести новых друзей? Мы лидеры на столичном рынке экскурсионных услуг и с удовольствием поможем вам в этом. Работаем в этой сфере с 2006 года, организовали тысячи экскурсий и туров, обеспечили увлекательный досуг сотен тысяч гостей и проложили немало новых туристических маршрутов. Мы не просто показываем вам достопримечательности и красоты российских городов — мы наводим невидимые глазу мостики дружбы между нашими городами, что позволяет самым разным людям лучше понять друг друга. В этом мы видим нашу главную миссию.
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