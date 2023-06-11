Москва преступная: вход запрещён

Погрузиться в криминальное прошлое столицы, гуляя по Зарядью и Хитровке в мини-группе

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Приглашаем пройтись по самому «дну» Москвы 17 — начала 20 вв.

Притоны, ночлежки, дома терпимости… Прикоснуться к преступному миру помогут Зарядье и Хитровка: именно здесь происходили жуткие истории, из-за которых москвичи старались держаться подальше от этих районов. А мы, наоборот, окунёмся в их тёмное прошлое — ведь всё это реально было, а историю нужно знать;)
Москва преступная: вход запрещён
Москва преступная: вход запрещён
Москва преступная: вход запрещён
Москва преступная: вход запрещён
Москва преступная: вход запрещён
Москва преступная: вход запрещён
Москва преступная: вход запрещён
Москва преступная: вход запрещён
Москва преступная: вход запрещён
Ближайшие даты:
11
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18
июн
25
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В каждом городе мира есть районы, где лучше не появляться. И касается это не только туристов. В Москве прошлых лет такими местами считались Зарядье и Хитровка. Здесь вам предстоит:

  • заглянуть в самые мрачные уголки старой Москвы, куда боялись соваться даже полицейские;
  • познакомиться с криминальными авторитетами прошлых лет;
  • постоять во дворе дома, где когда-то располагался самый опасный притон — трактир «Каторга», в нём собирался «цвет» криминального мира — беглые преступники и воры;
  • открыть для себя такие места столицы, о существовании которых вы не знали, и прогуляться по улицам, которые раньше обходили стороной коренные москвичи.

Помните — лучше один раз увидеть незнакомую старую Москву, чем сто раз прочитать о ней у Гиляровского!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Программа пешеходная без дополнительных расходов

в воскресенье в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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