Кругозор проводит ещё 6 экскурсий

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:
Напишите о деталях
- Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
- Что вы будете делать на экскурсии?
Сделайте описание привлекательным:
- Почему ваша экскурсия ⛳ интересна?
- В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
- Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять 👣 по городу с печатным путеводителем?
Что входит
- транспортное и экскурсионное обслуживание
- путевая информация
- посещение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
- храм Преображения Господня
- Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь.
Что не входит
- обед - 450 руб. /чел. (по желанию, оплата при бронировании)
- подъем на Великую Лаврскую колокольню – 300 руб. (по желанию, оплата при бронировании)
Начало и место завершения
🚩 м. Свиблово. Время сбора: 08. 15
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кругозор
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