Кругозор проводит ещё 6 экскурсий

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Москва - Радонеж - Хотьково - Троице-Сергиева Лавра

Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
Познавательное путешествие по «Троицкому пути» самого народного святого, «дипломата-прозорливца», миротворца и собирателя Руси – святого преподобного Сергия Радонежского! И это не богомолье, это путь неравнодушных к истории 📖 корней своих, путь миллионов - императоров и нищих, юношей и старцев, жителей России и путешественников изо всех уголков мира, который совершим и мы с вами! С посещением духовной родины святого Сергия в Радонеже, с уникальной обливной купальней в виде огромного водяного колеса, экскурсией в Хотьковский Покровский монастырь, где покоятся родители святого, и знакомством со святынями главного духовного детища Сергия Радонежского – Троице-Сергиевой Лавры.

С возможностью подъема на Великую Лаврскую колокольню - одну из самых высоких колоколен в России.
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  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 550 ₽ за человека

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Москва - Радонеж - Хотьково - Троице-Сергиева Лавра
Москва - Радонеж - Хотьково - Троице-Сергиева Лавра

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

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    • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
    • Что вы будете делать на экскурсии?

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    • Почему ваша экскурсия ⛳ интересна?
    • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
    • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять 👣 по городу с печатным путеводителем?
    Что входит
    • транспортное и экскурсионное обслуживание
    • путевая информация
    • посещение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
    • храм Преображения Господня
    • Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь.
    Что не входит
    • обед - 450 руб. /чел. (по желанию, оплата при бронировании)
    • подъем на Великую Лаврскую колокольню – 300 руб. (по желанию, оплата при бронировании)
    Начало и место завершения
    🚩 м. Свиблово. Время сбора: 08. 15
    Москва - Радонеж - Хотьково - Троице-Сергиева Лавра
    Москва - Радонеж - Хотьково - Троице-Сергиева Лавра
    Москва - Радонеж - Хотьково - Троице-Сергиева Лавра

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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