Кругозор проводит ещё 6 экскурсий

Кругозор – Гид из Москвы

Познавательное путешествие по «Троицкому пути» самого народного святого, «дипломата-прозорливца», миротворца и собирателя Руси – святого преподобного Сергия Радонежского! И это не богомолье, это путь неравнодушных к истории 📖 корней своих, путь миллионов - императоров и нищих, юношей и старцев, жителей России и путешественников изо всех уголков мира, который совершим и мы с вами! С посещением духовной родины святого Сергия в Радонеже, с уникальной обливной купальней в виде огромного водяного колеса, экскурсией в Хотьковский Покровский монастырь, где покоятся родители святого, и знакомством со святынями главного духовного детища Сергия Радонежского – Троице-Сергиевой Лавры.



С возможностью подъема на Великую Лаврскую колокольню - одну из самых высоких колоколен в России.