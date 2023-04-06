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Что вас ожидает:
- ВДНХ - фонтан Дружбы народов
- Центральные павильоны выставки
- Уникальные экспонаты выставки робототехники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Проект «Увлекательные семейные выходные» предлагает гостям увлекательные и не тривиальные экскурсии, сочетающие в себе возможность совместного творчества для родителей и детей, открытие для себя чего-то нового в таком привычном, казалось бы, городе – экскурсии, которые не дадут скучать ни детям, ни родителям! В ходе данной экскурсии участники познакомятся с современными тенденциями в робототехнике и, конечно, попробуют свои силы в роботостроении.
Знакомство с робототехникой мы начнём на ВДНХ. В 10.00 гид будет ждать вас у центрального входа на территорию выставки. Во время прогулки по территории ВДНХ Вы узнаете об истории ее создания, увидите фонтан Дружбы Народов, полюбуетесь архитектурой знаменитых павильонов.
И в 11.00 нас уже ждёт выставка «Робостанция». Это интерактивная выставка роботов для всей семьи, которая стирает грань между технологичным настоящим и фантастическим будущим.
Здесь вы сможете задать вопрос роботу-предсказателю, посмотреть на первую в мире роборыбу, погладить робота-собаку и научиться создавать удивительные изобретения своими руками на открытых мастер-классах. Экспонаты в музее роботов «Робостанция» с удовольствием расскажут вам анекдот и легко пообщаются на любую тему.
После знакомства с удивительными роботами, нас ждёт мастер класс, где вы вместе с ребёнком сможете проявить свои инженерные и творческие таланты и создать робот-вездеход под руководством сотрудника Робостанции, который в игровом формате обучает основам робототехники и инженерии. Ребенок научится основам пайки и склейки при помощи горячего клеевого пистолета, соберет несложную электрическую цепь, и на выходе вы получите забавную щетку-вездеход, которая будет ездить и кружиться.
Примерно в 13.30 наша программа закончится, и вы сможете прогуляться по ВДНХ, пообедать и посмотреть другие выставки. Настоятельно рекомендуем посетить павильон «Космос».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по территории ВДНХ с гидом
- Экскурсия по выставке робототехники
- Мастер-класс по созданию роботов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ВДНХ, Главный входЗавершение: ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Обратите
- Пожалуйста
- Внимание: в связи с необходимостью заранее заказывать количество участников мастер-класса и проводить за них оплату
- Ссылка на оплату экскурсии будет вам отправлена не менее
- Чем за 2 дня до даты экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании