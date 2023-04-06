Проект «Увлекательные семейные выходные» предлагает гостям увлекательные и не тривиальные экскурсии, сочетающие в себе возможность совместного творчества для родителей и детей, открытие для себя чего-то нового в таком привычном, казалось бы, городе – экскурсии, которые не дадут скучать ни детям, ни родителям! В ходе данной экскурсии участники познакомятся с современными тенденциями в робототехнике и, конечно, попробуют свои силы в роботостроении.

Знакомство с робототехникой мы начнём на ВДНХ. В 10.00 гид будет ждать вас у центрального входа на территорию выставки. Во время прогулки по территории ВДНХ Вы узнаете об истории ее создания, увидите фонтан Дружбы Народов, полюбуетесь архитектурой знаменитых павильонов.

И в 11.00 нас уже ждёт выставка «Робостанция». Это интерактивная выставка роботов для всей семьи, которая стирает грань между технологичным настоящим и фантастическим будущим.

Здесь вы сможете задать вопрос роботу-предсказателю, посмотреть на первую в мире роборыбу, погладить робота-собаку и научиться создавать удивительные изобретения своими руками на открытых мастер-классах. Экспонаты в музее роботов «Робостанция» с удовольствием расскажут вам анекдот и легко пообщаются на любую тему.

После знакомства с удивительными роботами, нас ждёт мастер класс, где вы вместе с ребёнком сможете проявить свои инженерные и творческие таланты и создать робот-вездеход под руководством сотрудника Робостанции, который в игровом формате обучает основам робототехники и инженерии. Ребенок научится основам пайки и склейки при помощи горячего клеевого пистолета, соберет несложную электрическую цепь, и на выходе вы получите забавную щетку-вездеход, которая будет ездить и кружиться.

Примерно в 13.30 наша программа закончится, и вы сможете прогуляться по ВДНХ, пообедать и посмотреть другие выставки. Настоятельно рекомендуем посетить павильон «Космос».