Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Москва с высоты: подъем на крышу!

Охватить взором весь исторический центр и встретить закат на крыше в сердце столицы

Анатолий
Анатолий – Гид из Москвы
Все видели живописные кадры из фильмов, открывающие вид на столицу с высоты, но не у каждого есть возможность полюбоваться городским пейзажем своими глазами.

С опытным руфером вы поднимитесь на одну из лучших крыш, откуда понаблюдаете за жизнью мегаполиса, отыщете главные достопримечательности 🏛️ и сделаете незабываемые фотографии 📸.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Москва с высоты: подъем на крышу!
Москва с высоты: подъем на крышу!

Что вас ожидает

Визитные карточки
Стоя на крыше легендарного дома на Новом Арбате, вы полюбуетесь вечерними огнями комплекса Москва-Сити и яркими кремлевскими звездами, пересчитаете все сталинские высотки и понаблюдаете за оживленным уличным трафиком. Я покажу главные памятники и новые жилые комплексы, расскажу интересные факты о старинных зданиях, а также помогу вам сделать головокружительные снимки на ваше устройство. Красиво 🤩, интересно, безопасно и в любое время суток!

Организационные детали

  • Пожалуйста, предупредите, если с вами будут дети
  • Выбирайте удобную одежду и нескользящую обувь без каблука
  • Стоимость указана за посещение 1 крыши. Если вы хотите посетить больше, цена оговаривается индивидуально. Также за отдельную плату можно организовать фотосессию 📷 или романтическое свидание на крыше в любом районе.
  • Для постоянных клиентов и некоммерческих фотографов действует скидка
Начало и место завершения
🚩 — в районе станции метро «Арбат»
Москва с высоты: подъем на крышу!
Москва с высоты: подъем на крышу!
Москва с высоты: подъем на крышу!
Москва с высоты: подъем на крышу!
Москва с высоты: подъем на крышу!

Экскурсия проводится в понедельник в 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00, во вторник в 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00, в среду в 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 и 22:30, в четверг в 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:15 и 23:00, в пятницу в 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:15, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00, в субботу в 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 и 23:30, в воскресенье в 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анатолий
Анатолий
Всем привет! Меня зовут Анатолий, я занимаюсь прогулками по крышам Москвы более 7 лет, специалист по фото и видео съемке. Знаю лучшие крыши с самыми шикарными видами на центр Столицы и места, недоступные обычным людям.
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