Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Визитные карточки

Стоя на крыше легендарного дома на Новом Арбате, вы полюбуетесь вечерними огнями комплекса Москва-Сити и яркими кремлевскими звездами, пересчитаете все сталинские высотки и понаблюдаете за оживленным уличным трафиком. Я покажу главные памятники и новые жилые комплексы, расскажу интересные факты о старинных зданиях, а также помогу вам сделать головокружительные снимки на ваше устройство. Красиво 🤩, интересно, безопасно и в любое время суток!

Организационные детали