Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Визитные карточки Стоя на крыше легендарного дома на Новом Арбате, вы полюбуетесь вечерними огнями комплекса Москва-Сити и яркими кремлевскими звездами, пересчитаете все сталинские высотки и понаблюдаете за оживленным уличным трафиком. Я покажу главные памятники и новые жилые комплексы, расскажу интересные факты о старинных зданиях, а также помогу вам сделать головокружительные снимки на ваше устройство. Красиво 🤩, интересно, безопасно и в любое время суток!
Организационные детали
Пожалуйста, предупредите, если с вами будут дети
Выбирайте удобную одежду и нескользящую обувь без каблука
Стоимость указана за посещение 1 крыши. Если вы хотите посетить больше, цена оговаривается индивидуально. Также за отдельную плату можно организовать фотосессию 📷 или романтическое свидание на крыше в любом районе.
Для постоянных клиентов и некоммерческих фотографов действует скидка
Начало и место завершения
🚩 — в районе станции метро «Арбат»
Экскурсия проводится в понедельник в 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00, во вторник в 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00, в среду в 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 и 22:30, в четверг в 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:15 и 23:00, в пятницу в 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:15, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00, в субботу в 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 и 23:30, в воскресенье в 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Меня зовут Анатолий, я занимаюсь прогулками по крышам Москвы более 7 лет, специалист по фото и видео съемке. Знаю лучшие крыши с самыми шикарными видами на центр Столицы и места, недоступные обычным людям.