Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Побывать в Москве Пастернака и Блока, Есенина и Маяковского, узнать об их бытовых привычках и роковых романах, заглянуть в тайные и знаковые места — за 4 часа мы успеем все! А еще разберемся, как зародился серебряный век, при каких обстоятельствах познакомились знаковые поэты и окажемся на месте знаменитого кафе «Стойло Пегаса».

Описание

Что вас ожидает

Жизнь и быт русских поэтов

Вы проедете по маршруту Москвы серебряного века, той самой, которой почти не осталось. Увидите дом, где за красной портьерой Марина Цветаева писала стихи; окно, за которым скрывалась комната Есенина, забор дома, где держал «царскосельскую царицу» ревнивый московский ученый. Шаг за шагом вы пройдете по следам великого серебряного века. И в конце пути окажетесь на пустыре, на месте которого стояло знаменитое кафе имажинистов — «Стойло Пегаса».

Литературный экскурс в «серебряный век»

Но не только маршруты, но и истории будут сопровождать вас на прогулке. Я расскажу, как зародилось понятие «серебряный век», почему Блок называл его «багровым», а часть наших героев сравнивала это время с древнегреческой трагедией. Вы разберетесь, чем отличались символисты, акмеисты, футуристы и в чем таилась причина их бесконечного спора. А еще побываете в загадочном «обормотнике», где проживали Цветаева и Волошин, и узнаете при каких «непоэтических» обстоятельствах познакомились Маяковский и Пастернак.

Организационные детали

Также возможно посещение исторического кафе.