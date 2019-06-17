Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Москва серебряного века

Погружение в литературную жизнь столицы на насыщенной пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Побывать в Москве Пастернака и Блока, Есенина и Маяковского, узнать об их бытовых привычках и роковых романах, заглянуть в тайные и знаковые места — за 4 часа мы успеем все! А еще разберемся, как зародился серебряный век, при каких обстоятельствах познакомились знаковые поэты и окажемся на месте знаменитого кафе «Стойло Пегаса».
Москва серебряного века
Москва серебряного века
Москва серебряного века
Москва серебряного века
Москва серебряного века
Москва серебряного века
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Описание

Что вас ожидает

Жизнь и быт русских поэтов
Вы проедете по маршруту Москвы серебряного века, той самой, которой почти не осталось. Увидите дом, где за красной портьерой Марина Цветаева писала стихи; окно, за которым скрывалась комната Есенина, забор дома, где держал «царскосельскую царицу» ревнивый московский ученый. Шаг за шагом вы пройдете по следам великого серебряного века. И в конце пути окажетесь на пустыре, на месте которого стояло знаменитое кафе имажинистов — «Стойло Пегаса».

Литературный экскурс в «серебряный век»
Но не только маршруты, но и истории будут сопровождать вас на прогулке. Я расскажу, как зародилось понятие «серебряный век», почему Блок называл его «багровым», а часть наших героев сравнивала это время с древнегреческой трагедией. Вы разберетесь, чем отличались символисты, акмеисты, футуристы и в чем таилась причина их бесконечного спора. А еще побываете в загадочном «обормотнике», где проживали Цветаева и Волошин, и узнаете при каких «непоэтических» обстоятельствах познакомились Маяковский и Пастернак.

Организационные детали

Также возможно посещение исторического кафе.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
17 июня 2019
Отличная экскурсия,прекрасный экскурсовод Александра,своей энергетикой перенесла нас вместе с собой в Москву серебряного века. Интересные факты,прекрасные стихи сопровождали всех,кто был на экскурсии. Огромное спасибо Саше и Себастьяну!

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