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Москва-Сити: экскурсия в мини-группе с посещением смотровой (буд)

4.9
11 отзывов
ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Большая экскурсия ⛳ по деловому кварталу Москва-сити с посещением смотровой площадки на 89 этаже и увлекательной экскурсией аккредитованного гида-экскурсовода.

МДЦ «Москва- сити» вырос за каких-то 20 лет на берегу Москвы-реки.

Комплекс виден со всех точек столицы: бликуя стеклом и сталью в дневное время и, поражая «марсианским» силуэтом с великолепной подсветкой, в ночные часы.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🎫Онлайн билеты

  • 1 990 ₽ за человека

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Москва-Сити: экскурсия в мини-группе с посещением смотровой (буд)
Москва-Сити: экскурсия в мини-группе с посещением смотровой (буд)

Что вы увидите

  • Москва-Сити
  • Мост Багратион
  • Весь город с высоты птичьего полета!
Архитектурное чудо
В ходе экскурсии 🧭 мы пройдём по пешеходному мосту «Багратион», который связывает комплекс с набережной Тараса Шевченко. Смотровая площадка набережной позволит оценить размах делового квартала и полюбоваться разнообразием форм небоскребов. Поговорим об авторе и идеологе архитектурного чуда, а также о сооружениях и объектах Москва-Сити, внесённых в книгу рекордов Гиннеса.
Москва с высоты 327 метров
Многие башни имеют свои смотровые площадки, и мы, на скоростном лифте, поднимемся на самую высокую из них, на 89 этаже. С высоты 327 метров открываются завораживающие виды Москвы, а круговое остекление, позволяет рассмотреть многие достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ в необычном ракурсе. Вас ждёт увлекательная экскурсия ⛳ с аккредитованным гидом-экскурсоводом, который расскажет историю 📖 главных достопримечательностей нашего любимого города — Москвы.

Организационные детали:

  • Приятный бонус: бесплатное мороженное и шоколад каждому туристу;
  • Продолжительность экскурсии: 2 часа. После экскурсии вы сможете остаться на смотровой площадке для самостоятельного осмотра и фото;
  • Посещение смотровой площадки возможно только в масках и перчатках.
Берегите себя!
Что входит
  • Билеты на смотровую площадку
  • Экскурсионное обслуживание аккредитованным гидом.
Что не входит
  • Личные затраты
Начало
🚩 Пресненская наб., 2
Место завершения
🏁 Пресненская наб., 8 стр 1
Москва-Сити: экскурсия в мини-группе с посещением смотровой (буд)
Москва-Сити: экскурсия в мини-группе с посещением смотровой (буд)
Москва-Сити: экскурсия в мини-группе с посещением смотровой (буд)
Москва-Сити: экскурсия в мини-группе с посещением смотровой (буд)
Москва-Сити: экскурсия в мини-группе с посещением смотровой (буд)

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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11 отзывов оставили туристы

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