«Москва обязана своим величием ханам» — Н. М. КарамзинТатары являются вторым по численности народом в Москве и в Российской Федерации. Они гармонично вписываются в общественно-культурную жизнь мегаполиса. В настоящее время в Москве и области постоянно проживает более 1, 5 миллионов татар. Представить Москву без них невозможно. Кажется, что они проживали здесь всегда, с самого основания города. За это время они оставили значительный след в архитектуре, культуре, истории 📖 и топонимике города. Интересно, что по одной из многочисленных версий в происхождении слова «Москва» есть татарский след — согласно ей, название города происходит от татарского слова «мыскау», которое переводится, как «петля» или «сеть». Татарская слобода ЗамоскворечьяНаша экскурсия ⛳ начнётся с Замоскворечья, которое было одним из первых мест в столице, где начали селиться татары. Именно здесь возникла Татарская слобода, о которой нынче напоминают названия улиц и переулков.

Ордынка — являвшаяся ни чем иным, как началом пути от Кремля в столицу Золотой Орды. Старые Толмачи, заселённые переводчиками татарами («толмач» происходит от татарского слова «тел» — язык). Кожевники — обязанные своим название татарским мастерам-кожевникам, которые в XVI веке образовали на данном месте одноименную слободу. В Замоскворечье мы увидим Историческую мечеть — старейшую в Москве. На протяжении XIX и трети XX она имела статус Соборной. Помимо мечети, мы увидим в Замоскворечье дома Салиха Ерзина и Шамси Асадуллаева, где ныне располагается Татарский культурный центр Москвы, памятник Габдулле Тукаю.

Мы проедем мимо бывшего дворца касимовских царевичей в районе Мясницкой улицы. Известно, что Касимовское ханство поддерживало тесные контакты с Москвой, и они отражают целую эпоху в истории ханства и её отношений с Московским государством. По пути стоит остановиться и у красивого дворца князей Юсуповых, с которыми связаны многие страницы русско-татарских отношений. По-новому взглянем мы и на такой привычный, казалось бы, Казанский вокзал, башня которого стилизована под башню Сююмбике Казанского кремля, и с ней связана одна красивая легенда. Но о легенде и многих другие татарских следах в жизни столицы ⭐️ мы узнаем на экскурсии 🧭 и не будем раскрывать все карты сразу. Одна из крупнейших мечетей в России и Европе Далее мы увидим одно из самых грандиозных сооружений, появившееся недавно в Москве, — Соборную мечеть на Проспекте Мира. Эта одна из крупнейших мечетей в России и Европе. Она построена на месте старой, которая в свое время была построена архитектором Н. А. Жуковым на средства татарского купца Салиха Ерзина. Два главных минарета новой Соборной мечети имеют высоту почти 80 метров, что делает мечеть самой высокой в России. Их форма символизирует многовековую дружбу российских народов: минареты похожи одновременно и на башни Московского Кремля, и на башню Сююмбике Казанского Кремля.

Малый минарет венчает историческую часть комплекса. Крыша и башенки окрашены в голубовато-зеленый цвет, как и у первой Московской мечети. На золочение купола и минаретов было использовано 12 килограммов сусального золота, и это тоже своеобразная отсылка к образу Москвы златоглавой. Мечеть освещают более 320 настенных и потолочных люстр из хрусталя, разных по размеру и форме. Большинство из них сделаны в виде куполов мечети. Главная хрустальная люстра в центральном зале имеет 350 лампочек и весит 1, 5 тонны.

Специально для нашей группы — уникальная возможность подняться на обзорную площадку на минарете высотой 80 метров. Внимание — подъём пеший, по винтовой лестнице. К посещению смотровой площадки допускаются только лица с 18 лет, также большая просьба соизмерять свои физические возможности — подъём не рекомендован людям, имеющим противопоказания по физическим нагрузкам. Татарская кухняКулинарное искусство татар богато своими национальными традициями. Любимым мясом поволжских татар считается баранина, хотя широко используется также конина и говядина. Конина шла в пищу в вареном, соленом и вяленом виде. Из всего многообразия блюд наиболее характерными для традиционной татарской кухни 🥧 являются супы и бульоны. Суп-лапша на мясном бульоне до сих пор остается обязательным блюдом во время приема гостей. Кроме того, татарская кухня очень богата изделиями из сдобного и сладкого теста, которые подаются к чаю.

Именно знакомством с татарской кухней и завершится наше необычное погружение в мир татарской Москвы посещением колоритного татарского ресторана, где можно отлично отдохнуть и попробовать блюда, приготовленные по традиционным татарским рецептам. Мясная, рыбная и молочная продукция поставляется с собственной фермы в экологически чистом районе Подмосковья, где животные получают только натуральные корма. Здесь нас ждёт обед (оплачивается дополнительно при покупке тура). Все готовится по классическим рецептам татарской кухни. МенюНа первое нас ждёт бульон с очпочмаком и перемэчем. Очпочмак — буквально треугольник, татарское национальное блюдо, печёное изделие из дрожжевого, реже пресного теста, с начинкой из картофеля, мяса, как правило баранины, и лука. Начинка в эчпочмак кладётся сырой, в отличие от большинства других подобных изделий. Перемечи также относятся к национальным татарским блюдам. Внешне они представляют собой пирожки с начинкой из фарша и другими ингредиентами, которые жарят в глубокой сковородке с маслом.

На второе же мы отведаем манты — одно из популярнейших и распространенных блюд татарской домашней кухни. Они приготовляются на пару, что имеет важное значение в обеспечении полноценности этого блюда. Это обеспечивает, во-первых, полную сохранность в процессе варки всех пищевых компонентов, во-вторых, несмотря на высокую калорийность, приготовленные на пару манты становятся легко усвояемыми.

Организационные детали: