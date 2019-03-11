Что вас ожидает

Грузинский «след» в истории Москвы

Вам предстоит прогулка по Грузинам – району между станциями метро Баррикадная и Белорусская, ставший вторым, а иногда и первым домом для представителей самого гостеприимного, теплого, ироничного, щедрого и непунктуального народа – грузин. Мы пройдемся по Большой и Малой Грузинской и поговорим о том, с чего начиналась Грузинская слобода, как подписывался Георгиевский трактат и в чем состояла его историческая роль. Я расскажу вам, чем жил в те времена Тбилиси, какие традиции привезли его уроженцы на северную землю, какие столичные диковины прижились в тифлисских домах и улицах, а также помог найти грузинский «след» в Большом театре и Сандуновских банях.

История отношений между двумя народами

Палитра российско-грузинских отношений включает все краски – от самой искренней дружбы до предательства и жгучей ненависти. Время все расставляет на свои места, а нам, чтобы разобраться в случившемся, иногда полезно посмотреть на ситуацию с обеих сторон. Во время прогулки вас ждет множество историй: смешных и грустных, забавных и мудрых, жизненных и фантастических, рассказанных жителями обеих столиц. Вы также узнаете, какое отношение имеет Пушкин к знаменитым серным баням в Тбилиси, почему Грибоедова в Тбилиси называют “наш зять” и как грузинский поэт Тициан Табидзе по-дружески подшучивал над Есениным.

Грузинская кухня в Москве

Невозможно говорить о Грузии и не коснуться темы еды и вина! Я расскажу вам о блюдах грузинской кухни и том, как их правильно есть, о местах в Москве и Тбилиси, где это стоит пробовать. Вы узнаете, что такое настоящее грузинское застолье, чем оно отличается от привычного нам обеда, как в нем правильно участвовать и получая максимум удовольствия. В лавке под банальной вывеской “Оптовая торговля кавказскими фруктами Каланадзе”, за которой скрывалась одна из первых в Москве подпольных типографий, осматривая экспозицию, мы поговорим о замечательных грузинах XX века и на этом завершим небольшое путешествие в грузинский мир Москвы.

Организационные детали

Входной билет на территорию музея (150 руб) оплачивается отдельно.