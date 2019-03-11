Москва — Тбилиси: о московских грузинах с любовью

Взглянуть на историю столицы под другим углом

5
5 отзывов
Немецкая слобода, Армянские переулки, Украинский бульвар — Москву иногда называют большой деревней, лоскутным одеялом из представителей многих национальностей и религий.

Однако хинкальную в столице найти гораздо проще, чем пельменную, при словах «наше кино» одной из первых на ум приходит фамилия Данелия, Старый Арбат до сих пор шутливо называют Военно-Грузинской дорогой, а самые страшные для нашей страны годы XX века связаны с фамилиями Джугашвили и Берия.

На прогулке по историческому району Москвы вы узнаете много интересного и взглянете на город с новой стороны.
Москва — Тбилиси: о московских грузинах с любовью
Москва — Тбилиси: о московских грузинах с любовью
Москва — Тбилиси: о московских грузинах с любовью
Москва — Тбилиси: о московских грузинах с любовью
Москва — Тбилиси: о московских грузинах с любовью
Москва — Тбилиси: о московских грузинах с любовью
Москва — Тбилиси: о московских грузинах с любовью

Что вас ожидает

Грузинский «след» в истории Москвы

Вам предстоит прогулка по Грузинам – району между станциями метро Баррикадная и Белорусская, ставший вторым, а иногда и первым домом для представителей самого гостеприимного, теплого, ироничного, щедрого и непунктуального народа – грузин. Мы пройдемся по Большой и Малой Грузинской и поговорим о том, с чего начиналась Грузинская слобода, как подписывался Георгиевский трактат и в чем состояла его историческая роль. Я расскажу вам, чем жил в те времена Тбилиси, какие традиции привезли его уроженцы на северную землю, какие столичные диковины прижились в тифлисских домах и улицах, а также помог найти грузинский «след» в Большом театре и Сандуновских банях.

История отношений между двумя народами

Палитра российско-грузинских отношений включает все краски – от самой искренней дружбы до предательства и жгучей ненависти. Время все расставляет на свои места, а нам, чтобы разобраться в случившемся, иногда полезно посмотреть на ситуацию с обеих сторон. Во время прогулки вас ждет множество историй: смешных и грустных, забавных и мудрых, жизненных и фантастических, рассказанных жителями обеих столиц. Вы также узнаете, какое отношение имеет Пушкин к знаменитым серным баням в Тбилиси, почему Грибоедова в Тбилиси называют “наш зять” и как грузинский поэт Тициан Табидзе по-дружески подшучивал над Есениным.

Грузинская кухня в Москве

Невозможно говорить о Грузии и не коснуться темы еды и вина! Я расскажу вам о блюдах грузинской кухни и том, как их правильно есть, о местах в Москве и Тбилиси, где это стоит пробовать. Вы узнаете, что такое настоящее грузинское застолье, чем оно отличается от привычного нам обеда, как в нем правильно участвовать и получая максимум удовольствия. В лавке под банальной вывеской “Оптовая торговля кавказскими фруктами Каланадзе”, за которой скрывалась одна из первых в Москве подпольных типографий, осматривая экспозицию, мы поговорим о замечательных грузинах XX века и на этом завершим небольшое путешествие в грузинский мир Москвы.

Организационные детали

Входной билет на территорию музея (150 руб) оплачивается отдельно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
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  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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5 реальных отзывов от туристов

В
11 мар 2019
Все супер)
М
26 ноя 2018
Мы заказали эту экскурсию для настоящих грузин, которые впервые приехали в Россию. Взяли с собой переводчика, но Галина настолько грамотно и эмоционально давала материал, что переводчик только пару раз пришёл на помощь. Отличная экскурсия, отличный маршрут, необыкновенно интересно. И если грузины были впечатлены самим фактом того, что в центре Москвы существует маленькая Грузия, то мы, коренные москвичи, получили множество новых знаний. Очень полезно и увлекательно. Спасибо огромное Галине, спасибо, Tripster!
O
11 авг 2018
Галина великолепный экскурсовод. Очень интересный маршрут, отличная подача. Интересно и увлекательно. Спасибо!
д
6 фев 2018
Чудесная Галина, очкнь понравился маршрут и все, что узнал) будем обязательно обращаться снова. )
А
19 сен 2017
Собираясь в Грузию, мы случайно обнаружили на сайте Трипстера экскурсию "Москва-Тбилиси" о московских грузинах с любовью. Кстати, нигде больше экскурсии с подобной темой мы не нашли.
Это была даже не экскурсия, а дружеская прогулка по историческому району Москвы. Галина большая умничка и эрудит. Она погрузила нас в атмосферу этой страны, с которой у нас тесные исторические и дружеские связи. Смешные, трогательные, драматические, трагические и забавные
истории сменялись одна за другой. Увлеченно, с большой любовью она говорила о Грузии.
Мысленно мы побывали на грузинском застолье, попробовали грузинское вино, почувствовали грузинское гостеприимство. Нельзя не упомянуть о московских грузинах, Многое о них мы не знали, даже не догадывались, и благодаря Галине они стали понятнее. Время пролетело незаметно. СПАСИБО.
Людмила и Александр.

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