Описание

«Однажды ты пройдешь бульварное кольцо» такие слова можно найти в одной из песен всенародно любимого исполнителя Игоря Талькова. И они как нельзя лучше описывают данный участок маршрута одного большого цикла экскурсий. Ведь мы действительно прогуляемся по самому живописному из бульваров, заглянем в его переулки и узнаем много чего интересного из жизни московского бомонда