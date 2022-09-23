Москва театрала. Часть III

Москва театрала

Москва театрала. Часть III
Москва театрала. Часть III
Москва театрала. Часть III
Москва театрала. Часть III
Москва театрала. Часть III
Москва театрала. Часть III
Москва театрала. Часть III

Что вас ожидает 🤩

  • Три театра
  • Три памятника
  • Один жилой домой
  • Музей-квартира А. М. Васнецова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«Однажды ты пройдешь бульварное кольцо» такие слова можно найти в одной из песен всенародно любимого исполнителя Игоря Талькова. И они как нельзя лучше описывают данный участок маршрута одного большого цикла экскурсий. Ведь мы действительно прогуляемся по самому живописному из бульваров, заглянем в его переулки и узнаем много чего интересного из жизни московского бомонда

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Чистые пруды», выход 2
Завершение: Улица Чаплыгина 1А, стр 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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