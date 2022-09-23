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Описание
«Однажды ты пройдешь бульварное кольцо» такие слова можно найти в одной из песен всенародно любимого исполнителя Игоря Талькова. И они как нельзя лучше описывают данный участок маршрута одного большого цикла экскурсий. Ведь мы действительно прогуляемся по самому живописному из бульваров, заглянем в его переулки и узнаем много чего интересного из жизни московского бомонда
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Чистые пруды», выход 2
Завершение: Улица Чаплыгина 1А, стр 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.