В сопровождении англоговорящего эксперта по барам пройдитесь по разным заведениям Москвы, познакомбтесь с путешественниками со всего мира, поучаствуйте в веселых играх и конкурсах, получите приятные бонусы и приветственные напитки в барах. Программа каждого тура составлена так, чтобы посетить самые интересные мероприятия: вечеринки, концерты и танцы на барной стойке.

Перемещайтесь от одного места к другому пешком. Маршрут организован таким образом, чтобы прогулки между барами занимали не более 5-10 минут. Порадуйте себя 4 приветственными напитками, включенными в стоимость тура, и проведите незабываемый вечер.