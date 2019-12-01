Поучаствуйте в туре по барам для гостей и жителей Москвы

4.7
29 отзывов
В группе
до 10 чел.
Поучаствуйте в туре по барам для гостей и жителей Москвы.

Порадуйте себя 4 бесплатными напитками во время увлекательного похода по заведениям.
Москва: тур по барам
Москва: тур по барам
Москва: тур по барам
Москва: тур по барам
Москва: тур по барам
Москва: тур по барам
Москва: тур по барам
Москва: тур по барам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Познакомьтесь с веселым англоговорящим гидом
  2. Откройте для себя настоящую ночную жизнь Москвы в окружении местных жителей и путешественников
  3. Прогуляйтесь неподалеку от главных туристических достопримечательностей Москвы
В сопровождении англоговорящего эксперта по барам пройдитесь по разным заведениям Москвы, познакомбтесь с путешественниками со всего мира, поучаствуйте в веселых играх и конкурсах, получите приятные бонусы и приветственные напитки в барах. Программа каждого тура составлена так, чтобы посетить самые интересные мероприятия: вечеринки, концерты и танцы на барной стойке.
Перемещайтесь от одного места к другому пешком. Маршрут организован таким образом, чтобы прогулки между барами занимали не более 5-10 минут. Порадуйте себя 4 приветственными напитками, включенными в стоимость тура, и проведите незабываемый вечер.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Англоговорящий гид
  • Вход в 4 бара/клуба
  • 4 приветственных шота
  • Игры в баре
  • Фотографии
Что не входит
  • Дополнительные напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Шорты
  • Пребывание в состоянии опьянения
Важная информация
  • Этот тур проводится каждую пятницу и субботу вечером в 20:30
  • Каждая полоса контролируется, поэтому, если вы в спортивной одежде или в состоянии алкогольного опьянения, вам могут не разрешить войти
  • Все участники должны быть старше 18 лет
  • Повседневная одежда
  • Дополнительные напитки, кроме упомянутых, не включены
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Люди с заболеваниями спины
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди с заболеваниями сердца
  • Люди в инвалидных креслах
  • Подростки младше 18 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
3
2
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Y
1 дек 2019
(Южная Корея)
Я действительно хорошо провел время!!! На самом деле, в первый раз только я пришла одна, я не ухожу, поэтому мне было немного одиноко. И серьезно я думал, что хочу домой. Но гид и люди, которые присоединились ко мне, позаботились обо мне. Так что я смог адаптироваться там, и я провел действительно счастливое время, я люблю ползать по пабам, и я хочу пойти снова 혹시 망설 이 는 한국인 분들 이 계실 한국어 로 도 후기 남길 게요! 한국 이랑 문화 도 좀 다르고 인 싸인 척 하는 아싸 인데 엔 사실 조금 힘들 었어요. 저만 혼자 였고, 영어 도 유창한 편 은 아니 어서 가야 하나 진지 하게 고민 도 했는데, 가이드 분들 그리고 함께 계셨던 분들 잘 챙겨 마지막 까지 정말 즐겁게 놀다 가 왔어요
А
30 июня 2018
(Бразилия)
Дезорганизовано … место встречи отличается от того, что они описывают в предложении, поэтому вам нужно позвонить гиду, чтобы узнать, где они находятся. Равномерно то же самое происходит, когда они обещают 4 напитка во время тура, и вы должны сначала купить напиток, прежде чем они дадут вам безалкогольный напиток. Я бы не указывал на эту активность другу только из-за врагов. И если вы не готовы к марафону, не ходите, они проходят более 5 км во время тура. Действительно устать.
G
1 фев 2020
(Кипр)
Just good!!!

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