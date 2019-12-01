Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с веселым англоговорящим гидом
Откройте для себя настоящую ночную жизнь Москвы в окружении местных жителей и путешественников
Прогуляйтесь неподалеку от главных туристических достопримечательностей Москвы
В сопровождении англоговорящего эксперта по барам пройдитесь по разным заведениям Москвы, познакомбтесь с путешественниками со всего мира, поучаствуйте в веселых играх и конкурсах, получите приятные бонусы и приветственные напитки в барах. Программа каждого тура составлена так, чтобы посетить самые интересные мероприятия: вечеринки, концерты и танцы на барной стойке.
Перемещайтесь от одного места к другому пешком. Маршрут организован таким образом, чтобы прогулки между барами занимали не более 5-10 минут. Порадуйте себя 4 приветственными напитками, включенными в стоимость тура, и проведите незабываемый вечер.
Ответы на вопросы
Что входит
Англоговорящий гид
Вход в 4 бара/клуба
4 приветственных шота
Игры в баре
Фотографии
Что не входит
Дополнительные напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Шорты
Пребывание в состоянии опьянения
Важная информация
Этот тур проводится каждую пятницу и субботу вечером в 20:30
Каждая полоса контролируется, поэтому, если вы в спортивной одежде или в состоянии алкогольного опьянения, вам могут не разрешить войти
Все участники должны быть старше 18 лет
Повседневная одежда
Дополнительные напитки, кроме упомянутых, не включены
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Люди с заболеваниями спины
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди с заболеваниями сердца
Люди в инвалидных креслах
Подростки младше 18 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
3
–
2
2
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Y
Yeonju
1 дек 2019
(Южная Корея)
Я действительно хорошо провел время!!! На самом деле, в первый раз только я пришла одна, я не ухожу, поэтому мне было немного одиноко. И серьезно я думал, что хочу домой. Но гид и люди, которые присоединились ко мне, позаботились обо мне. Так что я смог адаптироваться там, и я провел действительно счастливое время, я люблю ползать по пабам, и я хочу пойти снова 혹시 망설 이 는 한국인 분들 이 계실 한국어 로 도 후기 남길 게요! 한국 이랑 문화 도 좀 다르고 인 싸인 척 하는 아싸 인데 엔 사실 조금 힘들 었어요. 저만 혼자 였고, 영어 도 유창한 편 은 아니 어서 가야 하나 진지 하게 고민 도 했는데, 가이드 분들 그리고 함께 계셨던 분들 잘 챙겨 마지막 까지 정말 즐겁게 놀다 가 왔어요
А
Аноним
30 июня 2018
(Бразилия)
Дезорганизовано … место встречи отличается от того, что они описывают в предложении, поэтому вам нужно позвонить гиду, чтобы узнать, где они находятся. Равномерно то же самое происходит, когда они обещают 4 напитка во время тура, и вы должны сначала купить напиток, прежде чем они дадут вам безалкогольный напиток. Я бы не указывал на эту активность другу только из-за врагов. И если вы не готовы к марафону, не ходите, они проходят более 5 км во время тура. Действительно устать.