Moscow CityPass – это ваш ключ к городу, предлагающий выгоду и удобство. Посетите бесплатно более 40 лучших достопримечательностей Москвы, автобусный hop-on hop-off тур на 1 день, речной круиз, смотровую площадку и пешую экскурсию. Воспользуйтесь бесплатным проходом в более чем 40 достопримечательностей Москвы и посмотрите на город с разных сторон благодаря 7 бесплатным экскурсиям на суше и на воде.
Сэкономьте время с проходом вне очереди в такие ключевые места, как Кремль, собор Василия Блаженного и другие. Отправляйтесь в музеи Кремля или в речной круиз на корабле «Рэдиссон Ройал», а затем воспользуйтесь специальными предложениями в различных ресторанах, чтобы получить полное впечатление о Москве.
Спланируйте свою поездку с помощью бесплатного путеводителя и карты города со схемой метро. Moscow CityPass – это умный способ путешествовать.
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Карта активируется в момент вашего первого посещения музея, автобусного тура или речного круиза. Moscow CityPass действует в течение 1, 2, 3 или 5 дней.
Бесплатный вход:
Музеи:
- Московский Кремль.
- Государственный исторический музей (главное здание).
- Музей Отечественной войны 1812 года.
- Государственная Третьяковская галерея.
- Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу.
- Покровский собор (храм Василия Блаженного).
- Подземный музей в парке «Зарядье».
- Московская государственная картинная галерея Шилова.
- Центр Искусств. Москва.
- Центр фотографии братьев Люмьер.
- Музей архитектуры имени А. В. Щусева.
- Москвариум (ВДНХ).
- Исторический парк «Россия – моя история» (ВДНХ).
- Дом-музей Пушкина на Старой Басманной.
- Еврейский музей и центр толерантности.
- Бункер-42 (Музей холодной войны).
- Московский транспортный музей.
- Государственный музей А. С. Пушкина.
- Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате.
- Мемориальная квартира Андрея Белого.
- Музей Михаила Булгакова.
- Музей-театр «Булгаковский дом».
- Усадьба Люблино.
- Музей-заповедник «Царицыно».
- Музей-заповедник «Коломенское».
- Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском.
- Усадьба Измайлово.
- Музей истории водки (Кремль в Измайлово).
- Музей хлеба (Кремль в Измайлово).
- Музей оружия (Кремль в Измайлово).
- Живой музей народных искусств (Кремль в Измайлово).
- Всемирная история пластилина (Кремль в Измайлово).
- Музей советских игровых автоматов.
- Музей занимательных наук «Экспериментаниум».
- Палеонтологический музей.
- Музей современной истории России
- «Пресня».
- Музей подпольной типографии (1905-1906).
- Институт русского реалистического искусства.
- Музей русской иконы.
Экскурсии:
- Речной круиз на судне флотилии Radisson Royal.
- Обзорная автобусная экскурсия по Москве.
- Смотровая площадка гостиницы Украина.
- Обзорная экскурсия по «Зарядью».
- Пешая экскурсия от Moscow Free Tour.
- Каток «Мега Айс».