Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней

Сэкономьте время и деньги и посмотрите Москву в удобном темпе с туристической картой на 1, 2, 3 или 5 дней

3.5
142 отзыва
Сэкономьте время и деньги и посмотрите Москву в удобном темпе с туристической картой на 1, 2, 3 или 5 дней.

Получите бесплатный доступ к более чем 40 достопримечательностям Москвы, автобусному hop-on hop-off туру, речному круизу и пешей экскурсии с гидом.
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней

Что вы увидите 🤩

  • Коломенское
  • Музей истории водки
  • Кремль в Измайлово
  • Река Москва
  • Парк Победы
  • Музей Победы на Поклонной горе
  • Всероссийский выставочный центр
  • Арбат
  • Красная площадь
  • Парк Зарядье
  • Покровский собор
  • Музей Пушкина
  • Еврейский музей и центр толерантности
  • Третьяковская галерея
  • Государственный исторический музей
  • Московский Кремль
  • Бункер-42
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Moscow CityPass – это ваш ключ к городу, предлагающий выгоду и удобство. Посетите бесплатно более 40 лучших достопримечательностей Москвы, автобусный hop-on hop-off тур на 1 день, речной круиз, смотровую площадку и пешую экскурсию. Воспользуйтесь бесплатным проходом в более чем 40 достопримечательностей Москвы и посмотрите на город с разных сторон благодаря 7 бесплатным экскурсиям на суше и на воде.
Сэкономьте время с проходом вне очереди в такие ключевые места, как Кремль, собор Василия Блаженного и другие. Отправляйтесь в музеи Кремля или в речной круиз на корабле «Рэдиссон Ройал», а затем воспользуйтесь специальными предложениями в различных ресторанах, чтобы получить полное впечатление о Москве.
Спланируйте свою поездку с помощью бесплатного путеводителя и карты города со схемой метро. Moscow CityPass – это умный способ путешествовать.
Туроператор уже подобрал для вас самые интересные достопримечательности. Просто откройте путеводитель и выберите, куда хотите отправиться в первую очередь. Благодаря CityPass вы заплатите гораздо меньше, чем если бы покупали билеты по отдельности, и сэкономите время благодаря проходу вне очереди.
Карта активируется в момент вашего первого посещения музея, автобусного тура или речного круиза. Moscow CityPass действует в течение 1, 2, 3 или 5 дней.

Бесплатный вход:

    Музеи:

    • Московский Кремль.
    • Государственный исторический музей (главное здание).
    • Музей Отечественной войны 1812 года.
    • Государственная Третьяковская галерея.
    • Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу.
    • Покровский собор (храм Василия Блаженного).
    • Подземный музей в парке «Зарядье».
    • Московская государственная картинная галерея Шилова.
    • Центр Искусств. Москва.
    • Центр фотографии братьев Люмьер.
    • Музей архитектуры имени А. В. Щусева.
    • Москвариум (ВДНХ).
    • Исторический парк «Россия – моя история» (ВДНХ).
    • Дом-музей Пушкина на Старой Басманной.
    • Еврейский музей и центр толерантности.
    • Бункер-42 (Музей холодной войны).
    • Московский транспортный музей.
    • Государственный музей А. С. Пушкина.
    • Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате.
    • Мемориальная квартира Андрея Белого.
    • Музей Михаила Булгакова.
    • Музей-театр «Булгаковский дом».
    • Усадьба Люблино.
    • Музей-заповедник «Царицыно».
    • Музей-заповедник «Коломенское».
    • Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском.
    • Усадьба Измайлово.
    • Музей истории водки (Кремль в Измайлово).
    • Музей хлеба (Кремль в Измайлово).
    • Музей оружия (Кремль в Измайлово).
    • Живой музей народных искусств (Кремль в Измайлово).
    • Всемирная история пластилина (Кремль в Измайлово).
    • Музей советских игровых автоматов.
    • Музей занимательных наук «Экспериментаниум».
    • Палеонтологический музей.
    • Музей современной истории России
    • «Пресня».
    • Музей подпольной типографии (1905-1906).
    • Институт русского реалистического искусства.
    • Музей русской иконы.

    Экскурсии:

    • Речной круиз на судне флотилии Radisson Royal.
    • Обзорная автобусная экскурсия по Москве.
    • Смотровая площадка гостиницы Украина.
    • Обзорная экскурсия по «Зарядью».
    • Пешая экскурсия от Moscow Free Tour.
    • Каток «Мега Айс».

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • Бесплатное посещение более 40 достопримечательностей.
    • Автобусный hop-on hop-off тур (билет на 1 день).
    • Круиз по Москве-реке.
    • Пешая экскурсия.
    • Лучшие смотровые площадки города.
    • Быстрый проход к самым популярным достопримечательностям.
    • Скидки на такси.
    • Скидки в ресторанах, магазинах, а также аренду автомобиля или велосипеда.
    • 110-страничный путеводитель.
    • Карта города.
    Что не входит?
      Когда и сколько длится?
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около NaN минут
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
      Что если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Вы сами выбираете дату и время

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