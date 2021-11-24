Moscow CityPass – это ваш ключ к городу, предлагающий выгоду и удобство. Посетите бесплатно более 40 лучших достопримечательностей Москвы, автобусный hop-on hop-off тур на 1 день, речной круиз, смотровую площадку и пешую экскурсию. Воспользуйтесь бесплатным проходом в более чем 40 достопримечательностей Москвы и посмотрите на город с разных сторон благодаря 7 бесплатным экскурсиям на суше и на воде.

Сэкономьте время с проходом вне очереди в такие ключевые места, как Кремль, собор Василия Блаженного и другие. Отправляйтесь в музеи Кремля или в речной круиз на корабле «Рэдиссон Ройал», а затем воспользуйтесь специальными предложениями в различных ресторанах, чтобы получить полное впечатление о Москве.

Спланируйте свою поездку с помощью бесплатного путеводителя и карты города со схемой метро. Moscow CityPass – это умный способ путешествовать.

Туроператор уже подобрал для вас самые интересные достопримечательности. Просто откройте путеводитель и выберите, куда хотите отправиться в первую очередь. Благодаря CityPass вы заплатите гораздо меньше, чем если бы покупали билеты по отдельности, и сэкономите время благодаря проходу вне очереди.

Карта активируется в момент вашего первого посещения музея, автобусного тура или речного круиза. Moscow CityPass действует в течение 1, 2, 3 или 5 дней.

Бесплатный вход:

Музеи:

Московский Кремль.

Государственный исторический музей (главное здание).

Музей Отечественной войны 1812 года.

Государственная Третьяковская галерея.

Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу.

Покровский собор (храм Василия Блаженного).

Подземный музей в парке «Зарядье».

Московская государственная картинная галерея Шилова.

Центр Искусств. Москва.

Центр фотографии братьев Люмьер.

Музей архитектуры имени А. В. Щусева.

Москвариум (ВДНХ).

Исторический парк «Россия – моя история» (ВДНХ).

Дом-музей Пушкина на Старой Басманной.

Еврейский музей и центр толерантности.

Бункер-42 (Музей холодной войны).

Московский транспортный музей.

Государственный музей А. С. Пушкина.

Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате.

Мемориальная квартира Андрея Белого.

Музей Михаила Булгакова.

Музей-театр «Булгаковский дом».

Усадьба Люблино.

Музей-заповедник «Царицыно».

Музей-заповедник «Коломенское».

Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском.

Усадьба Измайлово.

Музей истории водки (Кремль в Измайлово).

Музей хлеба (Кремль в Измайлово).

Музей оружия (Кремль в Измайлово).

Живой музей народных искусств (Кремль в Измайлово).

Всемирная история пластилина (Кремль в Измайлово).

Музей советских игровых автоматов.

Музей занимательных наук «Экспериментаниум».

Палеонтологический музей.

Музей современной истории России

«Пресня».

Музей подпольной типографии (1905-1906).

Институт русского реалистического искусства.

Музей русской иконы.

Экскурсии: