Первая часть экскурсии 🧭

Эта экскурсия ⛳ откроет перед вами все главные достопримечательности Москвы, её красивые 🤩 места и улицы! Мы начнем прогулку с Площади Революции, увидим здание, где заседала Государственная Дума в эпоху Николая I, легендарные гостиницы «Москва» и Метрополь», знаменитый памятник Карлу Марксу, здание современной Государственной Думы. Совершим остановку на Театральной площади, увидим Большой и Малый театры, обязательно устроим фотоссесию. Пройдём мимо знаменитого ЦУМа и по Кузнецкому Мосту. Увидим первый Банк, самое секретное здание Москвы – ФСБ, Центральный Детский Мир, после чего погрузимся в атмосферу настоящей сказки – Никольскую улицу. Увидим ГУМ, могилу Сталина, прогуляемся по Красной Площади, пройдем через Воскресенские ворота, и загадаем желание на Нулевом километре.

Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.

Продолжение

Во второй части экскурсии 🧭 мы погуляем по Тверской улице. На нашей прогулке мы не сможем пройти мимо лучших конкурирующих отелей, здания Телеграфа, домов для советской элиты с соответствующими памятными табличками, министерства, офиса московского мэра, так много делающего для столицы и горожан, памятника основателю города в далеком 1147 году.

Обязательно поговорим куда ведет Тверская и почему она именно так и называется, вспомним про электрификацию Москвы, а также увидим воочию результат реконструкции улицы во время правления Сталина, заглянем в один из лучших столичных книжных, в один из дворов и закончим наше мини-путешествие в роскошном особняке, который стал культовым гастрономом как до революции, так и в советское время. Посочувствуем, а может и позлорадствуем о судьбе купцов Елисеевых и директора Елисеевского гастронома Соколова Ю. К. и, конечно же, насладимся интерьерами здания.

Сделаем небольшой перерыв на кофе с булочкой и продолжим экскурсию ⛳.

Третья часть

Дальше направимся на Пушкинскую площадь, поговорим о закрытом в 1919 году и позже снесенном Страстном женском монастыре, чем славилась площадь в прошлом, о восстаниях на площади, ее архитектуре.

Направляясь вверх по Тверской мы остановимся у «Дома под юбкой», полюбуемся зданием «Английского клуба», покатаемся на самых больших качелях в Москве напротив Концертного зала им. П. И. Чайковского, увидим известное Садовое кольцо, гостинцу «Пекин», поговорим о творчестве В. Маяковского, сравним абсолютно контрастные отели XIX и XXI веков. Увидим величественный Белорусский вокзал, памятник М. Горькому, свернем на ул. Лесную, превратившуюся в совершенно европейскую стильную улицу, и закончим прогулку в историческом здании бывшего Миусского трамвайного депо, умело превратившегося после капитального ремонта в самый большой фудкорт Европы.

Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.

Четвертая часть и завершение экскурсии 🧭

Наконец, мы проведём вас по станциям московского метро 🚇, посетим станцию Маяковскую, Белорусскую кольцевую и радиальную, Динамо, Аэропорт, Речной вокзал. Целью нашей прогулки является только что отреставрированный парк и само историческое здание Северного речного вокзала, построенного в 1930-х годах — выдающегося образца архитектурного стиля «сталинский ампир» и памятника архитектуры. Поговорим о нашумевшем советском фильме 🎥 «Волга — Волга», вспомним кадры, снятые на парадной лестнице здания, полюбуемся необычной формой архитектурного памятника, узнаем об источнике вдохновения архитекторов и воочию увидим три подогреваемых понтонных бассейна, зону отдыха с кафе и пунктами проката, модель Канала имени Москвы со шлюзами. Прогуляемся по тропинкам, заглянем в амфитеатр с кинозалом и танцплощадку.