Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Москва Владимира Высоцкого

Экскурсия-концерт по местам легендарного артиста в его родном городе

«Где твои семнадцать лет? На Большом Каретном» — ностальгирует Высоцкий в знаменитой песне.

О том, какие ещё уголки Москвы связаны с поэтом, вы узнаете на экскурсии и пройдёте по некоторым из них.

Увидите два памятника, откроете страницы биографии артиста, причины и последствия важных событий его жизни — и всё это с песнями под гитару.
Москва Владимира Высоцкого
Москва Владимира Высоцкого
Москва Владимира Высоцкого
Москва Владимира Высоцкого
Москва Владимира Высоцкого
Москва Владимира Высоцкого

Что вас ожидает

Жизнь и творчество советского поэта

За время экскурсии я расскажу самые важные и интересные факты биографии Владимира Семёновича Высоцкого. Вы услышите о его концертной и театральной деятельности. Узнаете, почему в разгар холодной войны Высоцкий мог свободно ездить в страны Западного блока, в том числе США, как поэт относился к религии и откуда взялись его блатные песни.

Места, связанные с Высоцким

Актёр и автор-исполнитель песен, оставивший след в сердцах нескольких поколений, родился и жил в столице. Вы пройдёте по местам, связанным с его именем, — по Большому Каретному переулку, увековеченному в знаменитой песне, и Малой Грузинской улице. Вспомните фильм «Место встречи изменить нельзя» у памятника Глебу Жеглову и Володе Шарапову и вехи жизни Высоцкого-творца у памятника на Страстном бульваре. А закончится экскурсия у последнего пристанища Высоцкого — на Ваганьковском кладбище.

Песни под гитару

Иллюстрациями к рассказу и приятным бонусом станут незабвенные песни, которые лучше всего позволят понять внутренний мир актёра, режиссера, драматурга, писателя, певца, музыканта, поэта, но прежде всего человека — Владимира Семёновича Высоцкого. Я захвачу гитару и спою некоторые из них.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: 2 поездки на общественном транспорте (ориентировочно 100 руб. /чел.).
  • Песни под гитару возможны только в тёплое время года.
  • Экскурсия может длиться до 3 часов.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Здравствуйте, меня зовут Роман Парфёнов-Балановский. Я коренной москвич, музыкант и исполнитель. Проведу для вас любую экскурсию по своему замечательному городу. Но настоящий драйв вас ждет, конечно, на музыкальных программах. До встречи!
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