Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Жизнь и творчество советского поэта

За время экскурсии я расскажу самые важные и интересные факты биографии Владимира Семёновича Высоцкого. Вы услышите о его концертной и театральной деятельности. Узнаете, почему в разгар холодной войны Высоцкий мог свободно ездить в страны Западного блока, в том числе США, как поэт относился к религии и откуда взялись его блатные песни.

Места, связанные с Высоцким

Актёр и автор-исполнитель песен, оставивший след в сердцах нескольких поколений, родился и жил в столице. Вы пройдёте по местам, связанным с его именем, — по Большому Каретному переулку, увековеченному в знаменитой песне, и Малой Грузинской улице. Вспомните фильм «Место встречи изменить нельзя» у памятника Глебу Жеглову и Володе Шарапову и вехи жизни Высоцкого-творца у памятника на Страстном бульваре. А закончится экскурсия у последнего пристанища Высоцкого — на Ваганьковском кладбище.

Песни под гитару

Иллюстрациями к рассказу и приятным бонусом станут незабвенные песни, которые лучше всего позволят понять внутренний мир актёра, режиссера, драматурга, писателя, певца, музыканта, поэта, но прежде всего человека — Владимира Семёновича Высоцкого. Я захвачу гитару и спою некоторые из них.

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