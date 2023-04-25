Ближайшие даты:
25
апр
апр
30
апр
апр
2
мая
мая
7
мая
мая
14
мая
мая
16
мая
мая
21
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Никольская улица
- Арарат Парк Хайятт
- Большой театр
- Столешников переулок
- Петровка улица
- Страстной бульвар
- Малая Дмитровка улица
- Тверская улица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Как развивалась кофейная история Москвы? С какого момента, кофе стал непросто напитком, а стилем жизни горожан? Попробуем разобраться во время прогулки по старинным московским улочкам, заглядывая в необычные кофейни и наслаждаясь шедевральными творениями лучших бариста столицы.
В рамках экскурсии вы:
- Проделаете путь от первой кофейни до новомодного брю-бара и проследите, как «выходец с востока» завоевывал Москву, покоряя жителей своей крепостью и восхитительным ароматом. А также узнаете, как в плену его бодрящего вкуса оказались монаршие особы, представители интеллигенции и простолюдины.
- За чашкой «коренного москвича Рафа» в атмосферной кофейне на крыше вы поговорите о традициях московского кофепития и изучите кофейный этикет.
- В уникальной кофейне в стенах древнего монастыря узнаете кофейные тайны дореволюционной столицы, а чашечка авторского игуменского кофе с традиционной русской выпечкой по старинным рецептам раскроет вкус этих историй.
- Нырнув в «кофейню третьей волны», выясните, чем альтернативные способы заваривания кофе отличаются от обычных. Что значат все эти слова: пуровер, бонавита, cold brew и продегустируем различные виды slow coffee, приготовленные победителями мировых чемпионатов.
- Кроме того, вы узнаете секретные места, где готовят лучший в Москве кофе аффогато и russiano.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, Богоявленский переулок, 2с4Завершение: Москва, метро Маяковская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
3.5 часа
Москва для кофеманов
Совершить исторический вояж в сердце столицы и приобщиться к местной кофейной культуре
в районе метро Площадь Революции
Завтра
26 апр
27 апр
28 апр
5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Москва с французским акцентом
Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке
Завтра
26 апр
27 апр
28 апр
от 6 250₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
11 неожиданных дворов Москвы
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
Завтра
26 апр
28 апр
1 мая
7 150₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании