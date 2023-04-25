Москва за чашечкой кофе

Описание
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Москва за чашечкой кофе
Москва за чашечкой кофе
Москва за чашечкой кофе
Москва за чашечкой кофе
Ближайшие даты:
25
апр
30
апр
2
мая
7
мая
14
мая
16
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Что вас ожидает:

  • Никольская улица
  • Арарат Парк Хайятт
  • Большой театр
  • Столешников переулок
  • Петровка улица
  • Страстной бульвар
  • Малая Дмитровка улица
  • Тверская улица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Как развивалась кофейная история Москвы? С какого момента, кофе стал непросто напитком, а стилем жизни горожан? Попробуем разобраться во время прогулки по старинным московским улочкам, заглядывая в необычные кофейни и наслаждаясь шедевральными творениями лучших бариста столицы.

В рамках экскурсии вы:

  • Проделаете путь от первой кофейни до новомодного брю-бара и проследите, как «выходец с востока» завоевывал Москву, покоряя жителей своей крепостью и восхитительным ароматом. А также узнаете, как в плену его бодрящего вкуса оказались монаршие особы, представители интеллигенции и простолюдины.
  • За чашкой «коренного москвича Рафа» в атмосферной кофейне на крыше вы поговорите о традициях московского кофепития и изучите кофейный этикет.
  • В уникальной кофейне в стенах древнего монастыря узнаете кофейные тайны дореволюционной столицы, а чашечка авторского игуменского кофе с традиционной русской выпечкой по старинным рецептам раскроет вкус этих историй.
  • Нырнув в «кофейню третьей волны», выясните, чем альтернативные способы заваривания кофе отличаются от обычных. Что значат все эти слова: пуровер, бонавита, cold brew и продегустируем различные виды slow coffee, приготовленные победителями мировых чемпионатов.
  • Кроме того, вы узнаете секретные места, где готовят лучший в Москве кофе аффогато и russiano.

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Богоявленский переулок, 2с4
Завершение: Москва, метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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