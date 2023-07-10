Как развивалась кофейная история города и когда кофе стал не просто напитком, а неотъемлемой частью и стилем московской жизни? Обсудим на прогулке по старинным улочкам. В стенах монастыря вы отведаете игуменский кофе с русской выпечкой. Оцените вкус восточного шедевра, пленившего простой люд и монархов. А также познакомитесь с миром экспериментов и откроете значение таких слов, как пуровер, бонавита и cold brew.

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Описание

Что вас ожидает

☕ Вы проделаете путь от первой кофейни до новомодного брю-бара и проследите, как «выходец с Востока» завоёвывал Москву, покоряя жителей своей крепостью и восхитительным ароматом. А также узнаете, как в плену его бодрящего вкуса оказались монаршие особы, представители интеллигенции и простолюдины.

☕ За чашкой «коренного москвича Рафа» в атмосферной кофейне на крыше поговорим о традициях московского кофепития и кофейном этикете.

☕ В уникальной кофейне в стенах древнего монастыря вы раскроете кофейные тайны дореволюционной столицы. А чашечка авторского игуменского кофе с традиционной русской выпечкой по старинным рецептам раскроет вкус этих историй.

☕ Нырнув в «кофейню третьей волны», вы выясните, чем альтернативные способы заваривания кофе отличаются от обычных. Пуровер, бонавита, cold brew — что значат все эти слова, вы услышите на экскурсии. А также продегустируете различные виды slow coffee, приготовленные победителями мировых чемпионатов.

☕ Кроме того, вы узнаете секретные места, где готовят лучший в Москве кофе аффогато и руссиано.

Организационные детали