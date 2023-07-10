От старины и классики до модных форматов кофепития и альтернативных способов заваривания кофе
А также познакомитесь с миром экспериментов и откроете значение таких слов, как пуровер, бонавита и cold brew.
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Описание
Что вас ожидает
☕ Вы проделаете путь от первой кофейни до новомодного брю-бара и проследите, как «выходец с Востока» завоёвывал Москву, покоряя жителей своей крепостью и восхитительным ароматом. А также узнаете, как в плену его бодрящего вкуса оказались монаршие особы, представители интеллигенции и простолюдины.
☕ За чашкой «коренного москвича Рафа» в атмосферной кофейне на крыше поговорим о традициях московского кофепития и кофейном этикете.
☕ В уникальной кофейне в стенах древнего монастыря вы раскроете кофейные тайны дореволюционной столицы. А чашечка авторского игуменского кофе с традиционной русской выпечкой по старинным рецептам раскроет вкус этих историй.
☕ Нырнув в «кофейню третьей волны», вы выясните, чем альтернативные способы заваривания кофе отличаются от обычных. Пуровер, бонавита, cold brew — что значат все эти слова, вы услышите на экскурсии. А также продегустируете различные виды slow coffee, приготовленные победителями мировых чемпионатов.
☕ Кроме того, вы узнаете секретные места, где готовят лучший в Москве кофе аффогато и руссиано.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит дегустация любых трёх видов кофе на маршруте
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ст. метро Площадь Революции
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.