Москва за чашечкой кофе: необычные кофейни и уникальные дегустации

От старины и классики до модных форматов кофепития и альтернативных способов заваривания кофе

4
1 отзыв
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Как развивалась кофейная история города и когда кофе стал не просто напитком, а неотъемлемой частью и стилем московской жизни? Обсудим на прогулке по старинным улочкам. В стенах монастыря вы отведаете игуменский кофе с русской выпечкой. Оцените вкус восточного шедевра, пленившего простой люд и монархов.

А также познакомитесь с миром экспериментов и откроете значение таких слов, как пуровер, бонавита и cold brew.
Москва за чашечкой кофе: необычные кофейни и уникальные дегустации
Москва за чашечкой кофе: необычные кофейни и уникальные дегустации
Москва за чашечкой кофе: необычные кофейни и уникальные дегустации
Москва за чашечкой кофе: необычные кофейни и уникальные дегустации
Москва за чашечкой кофе: необычные кофейни и уникальные дегустации
Москва за чашечкой кофе: необычные кофейни и уникальные дегустации
Москва за чашечкой кофе: необычные кофейни и уникальные дегустации
Ближайшие даты:
20
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Описание

Что вас ожидает

☕ Вы проделаете путь от первой кофейни до новомодного брю-бара и проследите, как «выходец с Востока» завоёвывал Москву, покоряя жителей своей крепостью и восхитительным ароматом. А также узнаете, как в плену его бодрящего вкуса оказались монаршие особы, представители интеллигенции и простолюдины.

☕ За чашкой «коренного москвича Рафа» в атмосферной кофейне на крыше поговорим о традициях московского кофепития и кофейном этикете.

☕ В уникальной кофейне в стенах древнего монастыря вы раскроете кофейные тайны дореволюционной столицы. А чашечка авторского игуменского кофе с традиционной русской выпечкой по старинным рецептам раскроет вкус этих историй.

☕ Нырнув в «кофейню третьей волны», вы выясните, чем альтернативные способы заваривания кофе отличаются от обычных. Пуровер, бонавита, cold brew — что значат все эти слова, вы услышите на экскурсии. А также продегустируете различные виды slow coffee, приготовленные победителями мировых чемпионатов.

☕ Кроме того, вы узнаете секретные места, где готовят лучший в Москве кофе аффогато и руссиано.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит дегустация любых трёх видов кофе на маршруте
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ст. метро Площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Н
10 июля 2023
экскурсия и экскурсовод замечательные. Узнали про много классных новых коффеен и интересных мест в Москве. Но скорректируйте время начала экскурсии! это сильно подорвало наши планы, потому что только в день экскурсии мы узнали из смс, что время ее начала на час раньше, то есть в 11 утра. С трудом успели.

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