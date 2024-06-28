Вы осмотрите основные достопримечательности и интересные локации, погуляете по Красной площади и полюбуетесь видами со смотровой на Воробьёвых горах. Услышите историю города, а также узнаете любопытные факты. Например, почему Юрий Долгорукий встречался с союзниками 4 апреля 6655 года.
Да, да, именно в 6655-м! Я подготовил большую обзорную экскурсию и буду рад познакомить вас с Москвой.
Да, да, именно в 6655-м! Я подготовил большую обзорную экскурсию и буду рад познакомить вас с Москвой.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Москва из окон автомобиля
Мы проедем по столице на комфортабельном автомобиле. Я покажу вам центр и главные места Первопрестольной. Подробно расскажу историю города. Вы узнаете о первом летописном упоминании Москвы. О том, где именно зародилась столица, как развивался железнодорожный транспорт и сколько сталинских высоток должны были построить.
Вы увидите:
- Мясницкую улицу и её достопримечательности
- Лубянку и Ильинку
- Софийскую набережную и Большой Каменный мост
- Ленивку, Волхонку и Остоженку
- Поклонную гору
- Новый Арбат, улицы Знаменка и Моховая
- Башни Кремля и небоскрёбы, особняки и дворцы, златоглавые храмы и театры
И многое другое!
Изучить Москву пешком
Пешая часть экскурсии охватывает значимые локации. В программе четыре остановки:
- Кремль. Вы разглядите все достопримечательности Красной площади. В парке «Зарядье» погуляете по парящему мосту. Осмотрите храм Казанской Богоматери, бросите монетку у нулевого километра и зайдёте в Александровский сад
- Воробьёвы горы. Полюбуетесь МГУ и чудесной панорамой Москвы. На заметку — на смотровой площадке получаются красивые фото!
- Мосфильм. Здесь расположилась аллея кинозвёзд и установлен памятник Евгению Леонову в образе героя фильма «Джентльмены удачи»
- «Москва-Сити». Пройдём по мосту «Багратион» и зайдём в кафе с видом на город, небоскрёбы, и Москву-реку
По запросу сможем сделать остановку у Храма Христа Спасителя или в любом другом месте.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле представительского класса Infiniti М25 или на комфортном седане Volvo S60. Детских кресел нет
- Дополнительные расходы: оплата автомобильных парковок — около 500 руб., обед
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- Я порекомендую вам хорошие ресторанчики с разной кухней
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Красные Ворота» либо по договорённости в пределах МКАД
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Москве
Всем привет! Меня зовут Владимир. Живу в Москве. Люблю свой яркий, необычный, где-то парадно-надменный, где-то тихо-закоулочный, древний и вечно молодой, истинно русский город. Город, напоминающий мне разноцветное лоскутное одеяло. Мне нравится гулять по Москве, разглядывать её, выведывать у неё большие тайны и маленькие секреты. А ещё больше — нравится делиться разгадками с вами.Задать вопрос
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