Москва – один из мегаполисов мира, она постоянно растет и развивается, в ней совмещается богатое историческое прошлое с современностью, в Москве очень сильны контрасты. На одной и той же улочке можно встретить интересные старинные дома, живописные, тихие уголки, и, в то же время, по соседству вдруг обнаруживается крупный торговый центр! Наш город постоянно меняет свое лицо и находится в движении, подчас эти изменения вызывают жаркие дискуссии.

Мы посетим основные достопримечательности столицы, как древние, так и ультрасовременные, которые позволяют сформировать целостное представление о Москве. Многие культурные объекты Москвы имеют настолько большое историческое значение, что включены в список ЮНЕСКО.

В программу поездки входят: Красная площадь, ее сердце и одновременно духовный центр всей России; Храм Христа Спасителя, памятник Наполеоновским войнам; Смотровая площадка на Воробьевых горах, с которой открывается потрясающий вид на Москву; Москва-Сити - деловой, спортивный и торговый комплекс столицы, исторический центр города.