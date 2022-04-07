Москва златоглавая

Москва златоглавая
Москва златоглавая
Москва златоглавая
Москва златоглавая
Москва златоглавая
Москва златоглавая
Москва златоглавая

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Храм Христа Спасителя
  • Улица Остоженка
  • Смотровая площадка на Воробьевых горах
  • Здание МГУ
  • Парк Победы
  • Кутузовский проспект
  • Комплекс Москва-Сити
  • Дом Правительства РФ
  • Новый Арбат
  • Тверской бульвар
  • Тверская улица
  • Государственная Дума РФ
  • Большой театр
  • Гостиница «Метрополь»
Москва – один из мегаполисов мира, она постоянно растет и развивается, в ней совмещается богатое историческое прошлое с современностью, в Москве очень сильны контрасты. На одной и той же улочке можно встретить интересные старинные дома, живописные, тихие уголки, и, в то же время, по соседству вдруг обнаруживается крупный торговый центр! Наш город постоянно меняет свое лицо и находится в движении, подчас эти изменения вызывают жаркие дискуссии.
Мы посетим основные достопримечательности столицы, как древние, так и ультрасовременные, которые позволяют сформировать целостное представление о Москве. Многие культурные объекты Москвы имеют настолько большое историческое значение, что включены в список ЮНЕСКО.
В программу поездки входят: Красная площадь, ее сердце и одновременно духовный центр всей России; Храм Христа Спасителя, памятник Наполеоновским войнам; Смотровая площадка на Воробьевых горах, с которой открывается потрясающий вид на Москву; Москва-Сити - деловой, спортивный и торговый комплекс столицы, исторический центр города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольская площадь
Завершение: Театральный проезд, у памятника И. Федорову
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно, с 10 ч.
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно, с 10 ч.

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