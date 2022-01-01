«Москва златоглавая» : круиз c обедом или ужином от Москва-сити

Приглашаем вас в круиз по Москве-реке с ужином на борту на борту роскошного двухпалубного теплохода

4.2
45 отзывов
Приглашаем вас в круиз по Москве-реке с ужином на борту на борту роскошного двухпалубного теплохода.

За два часа с небольшим вы будете наслаждаться живописными набережными, пока вам будут подавать блюда от шеф-повара.

Почувствуйте себя в атмосфере настоящего комфорта.
«Москва златоглавая» : круиз c обедом или ужином от Москва-сити
«Москва златоглавая» : круиз c обедом или ужином от Москва-сити
«Москва златоглавая» : круиз c обедом или ужином от Москва-сити
«Москва златоглавая» : круиз c обедом или ужином от Москва-сити
«Москва златоглавая» : круиз c обедом или ужином от Москва-сити
«Москва златоглавая» : круиз c обедом или ужином от Москва-сити

Что вы увидите 🤩

  • Экспоцентр (Москва-Сити)
  • Центр международной торговли
  • Дом Правительства России
  • Мэрия Москвы
  • Гостиница Украина
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • стадион Лужники
  • Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах
  • Канатная дорога
  • МГУ
  • Нескучный сад
  • Президиум Российской Академии Наук
  • Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
  • Центральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького и обратно в сторону Экспоцентра

Меню:

    Салат:

    • Овощной салат «Мономах» 150 гр (свежие сезонные овощи, оливковое масло) или Салат «Юнга» 150 гр (огурчики с капустой и морковью по -корейски)

    Горячее блюдо:

    • Шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом и гарниром 300 гр.

    Десерт:

    • Пирожное «Медовик» или «Рахат-Лукум»

    Горячий напиток на выбор:

    • Чай или кофе (200 мл)

    Важная информация:

    • Шеф повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
    • Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
    • На борту теплохода работает буфет.
    • Теплоход выходит в рейс, если набирается минимум 15 человек. Компания оставляет за собой право замены теплохода.
    • По погодным условиям компания может изменить дату и время прогулки. Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-50 человек
    Взрослый без питания
    490 ₽
    Взрослый с питанием
    950 ₽
    Детский без питания (от 6 до 12)
    250 ₽
    Прогулка на 10 человек с питанием в отдельной кают-кампании
    18 000 ₽
    Детский с питанием (от 6 до 12)
    690 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Прогулка на теплоходе
    • Питание в зависимости от типа выбранного билета
    Что не входит
    • Питание в зависимости от типа выбранного билета
    Место начала и завершения
    причал Международная выставка
    Важная информация
    • Шеф повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
    • Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
    • На борту теплохода работает буфет.
    • Теплоход выходит в рейс, если набирается минимум 15 человек. Компания оставляет за собой право замены теплохода.
    • По погодным условиям компания может изменить дату и время прогулки. Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
    Экскурсия длится около 2 часов 15 минут
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30

    Спутник М.
    Спутник М.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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