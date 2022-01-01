Приглашаем вас в круиз по Москве-реке с ужином на борту на борту роскошного двухпалубного теплохода.



За два часа с небольшим вы будете наслаждаться живописными набережными, пока вам будут подавать блюда от шеф-повара.



Почувствуйте себя в атмосфере настоящего комфорта.