Центральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького и обратно в сторону Экспоцентра
Меню:
Салат:
Овощной салат «Мономах» 150 гр (свежие сезонные овощи, оливковое масло) или Салат «Юнга» 150 гр (огурчики с капустой и морковью по -корейски)
Горячее блюдо:
Шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом и гарниром 300 гр.
Десерт:
Пирожное «Медовик» или «Рахат-Лукум»
Горячий напиток на выбор:
Чай или кофе (200 мл)
Важная информация:
Шеф повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
На борту теплохода работает буфет.
Теплоход выходит в рейс, если набирается минимум 15 человек. Компания оставляет за собой право замены теплохода.
По погодным условиям компания может изменить дату и время прогулки. Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).
Цены на экскурсию
Для группы 1-50 человек
Взрослый без питания
490 ₽
Взрослый с питанием
950 ₽
Детский без питания (от 6 до 12)
250 ₽
Прогулка на 10 человек с питанием в отдельной кают-кампании
18 000 ₽
Детский с питанием (от 6 до 12)
690 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Прогулка на теплоходе
Питание в зависимости от типа выбранного билета
Что не входит
Питание в зависимости от типа выбранного билета
Место начала и завершения
причал Международная выставка
Важная информация
Шеф повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
На борту теплохода работает буфет.
Теплоход выходит в рейс, если набирается минимум 15 человек. Компания оставляет за собой право замены теплохода.
По погодным условиям компания может изменить дату и время прогулки. Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Экскурсия длится около 2 часов 15 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.