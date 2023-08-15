Москвичи начала 20 века: оливье, шоколад и «Фаберже»

Узнать, на что горожане тратили деньги 100 лет назад

5
2 отзыва
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Мы прогуляемся по центру и увидим важные для городского бомонда той эпохи места. Я расскажу, где обедали зажиточные москвичи и что покупали. Покажу флаконы дореволюционного парфюма и поделюсь, какие товары были в самом ходу.

Вы поймёте, что Москва, даже не будучи столицей, предоставляла большое разнообразие вариантов для развлечения и отдыха.
Москвичи начала 20 века: оливье, шоколад и «Фаберже»
Москвичи начала 20 века: оливье, шоколад и «Фаберже»
Москвичи начала 20 века: оливье, шоколад и «Фаберже»
Москвичи начала 20 века: оливье, шоколад и «Фаберже»
Москвичи начала 20 века: оливье, шоколад и «Фаберже»
Москвичи начала 20 века: оливье, шоколад и «Фаберже»
Москвичи начала 20 века: оливье, шоколад и «Фаберже»
Москвичи начала 20 века: оливье, шоколад и «Фаберже»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки мы поговорим, чем бы занимался в выходной день состоятельный москвич в начале 20 века. Наверняка он бы отправился в ресторан и заказал салат оливье, шоколадные конфеты и кофе. Потом прошёлся бы по магазинам и купил парфюм, украшения или столовое серебро от «Фаберже». Возможно, зашёл бы в банк проверить финансы. Я расскажу, как на самом деле жили обеспеченные горожане больше 100 лет назад, и покажу места, которые они посещали.

Вы увидите:

  • Ресторан, где родился салат оливье
  • Первую постройку в Москве, созданную специально для банка
  • Здание, строительство которого привело к закату карьеры семейного архитектора братьев Третьяковых

И узнаете:

  • Почему на Кузнецком мосту нет моста
  • Что раньше было на месте бункера ЦУМа
  • Почему на рекламе Сандуновских бань изображено здание, в котором никогда бань не было

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в районе метро «Кузнецкий мост», а заканчивается рядом с метро «Трубная»
  • Детям после экскурсии дарю шоколадные конфеты

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
15 авг 2023
Просто потрясающая экскурсия! Я была уже на более чем 10ти экскурсий по Москве и центру Москвы, но такой интересной не встречала! Рассказ очень живой, много фактов, которые вы потом будете пересказывать друзьям☺️
Все без скучных дат и не понятных фамилий! Увидела дома, которые до этого даже не замечала, проходя по Москве. Евгения прекрасный гид, очень рада, что познакомилась с вами, будем ждать от вас новых маршрутов!
Н
15 авг 2023
Спасибо Евгении за увлекательную, классную, информативную, но легкую по атмосфере экскурсию! Время пролетело незаметно, не смотря на небольшой дождь. Поговорили о таких, казалось бы, обычных, но в то же время не всем доступных в те времена вещах, как парфюм или шоколад. Увидели и сравнили флакончики для духов, посмеялись и заработали собственные монетки. Желаем успехов, новых идей и их реализации!

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