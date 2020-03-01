Tripster проводит ещё 3 экскурсии

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Мультикарта в Москве

Прокатиться по городу на двухэтажном автобусе, увидеть город с реки и посетить лучшие музеи

Tripster
Задать вопрос
Tripster – представитель гидов
Музеи Кремля, Собор Василия Блаженного, Третьяковская галерея — вы сможете выбрать самые интересные достопримечательности столицы и познакомиться с культурным и историческим наследием страны за 24, 48, 72 или 120 часов.

А кроме того исследовать город на двухэтажном автобусе и насладиться живописной панорамой во время речного круиза.
4100 за билет
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча — станция метро «Комсомольская»
Забронировать экскурсию
Мультикарта в Москве
Мультикарта в Москве

Что вы получите

  • Мультикарту, по которой возможен вход в 40 лучших музеев Москвы
  • Поездку на двухэтажном автобусе: три разных маршрута
  • Круиз на борту Radisson Royal Flotilla по Москве-реке
  • Скидки и специальные предложения в 18 ресторанах-партнерах
  • Путеводитель и карту города
  • Аудиогид к достопримечательностям, который скачивается через QR-код

Как воспользоваться билетом

1. В выбранный день обратитесь в туристический центр по адресу Комсомольская площадь, 5, строение. Часы работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.
2. Покажите ваучер на смартфоне сотруднику пункта и получите карточку CityPass, путеводитель и карту города
3. Показывайте карту на входе в каждый музей/автобус/речной лайнер, который вы посещаете
4. Не все музеи гарантирую вход без очереди по карте CityPass. Проверка безопасности обязательна во всех музеях.
5. Безлимит на посещение музеев активируется после первого посещения музея и действует в течение выбранного периода.

Важная информация

  • Дети до 17 лет должны быть в сопровождении взрослых
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию путешественника

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Мультикарта в Москве
Мультикарта в Москве
Мультикарта в Москве
Мультикарта в Москве
Мультикарта в Москве
Мультикарта в Москве
Мультикарта в Москве
Мультикарта в Москве

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура — станция метро «Комсомольская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Tripster проводит ещё 3 экскурсии

Билеты на автобус Hop-on Hop-off в МосквеБилеты на автобус Hop-on Hop-off в МосквеБилеты на автобус Hop-on Hop-off в Москве
1900 за билет
1 час
Прокатиться на двухэтажном автобусе и увидеть все главные достопримечательности с необычного ракурса
Красный или зеленый? Какой бы маршрут вы ни выбрали, вас ждет множество новых впечатлений. Красная и Арбатская площади, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Большой театр и Храм Христа Спасителя — поездка по центру познакомит с историческим культурным наследием столицы и поможет понять, как устроена Москва.
Билеты на открытую смотровую площадку Москва-Сити с экскурсиейБилеты на открытую смотровую площадку Москва-Сити с экскурсиейБилеты на открытую смотровую площадку Москва-Сити с экскурсией
1500 за человека
1 час
Полюбоваться панорамой столицы на 360° с башни Око — там, где выше только любовь!
Вы оцените, насколько огромна Москва, и насладитесь ее красотой. Пара минут на скоростном лифте на 354 метра вверх — и перед вами золотые купола и сталинские высотки, парки и площади, узоры проспектов и магистралей. В билет включены экскурсия, напиток и мороженое.
Билеты в музеи Измайловского кремляБилеты в музеи Измайловского кремляБилеты в музеи Измайловского кремля
800 за билет
1 час
Вспомнить детство в музее игрушек, раскрыть рецепты хлеба, заглянуть к Бабе Яге и собрать автомат
С этим билетом вы сможете посетить 4 необычных музея в Измайловском кремле. Вы рассмотрите волшебную печь в избушке Бабы Яги и погрузитесь в мир сказки. Побудете звонарем на колокольне, познакомитесь с историей русской игрушки, узнаете о традициях выпечки хлеба. А еще подержите в руках настоящее оружие!

Экскурсии по музеям Москвы

Экскурсия в Большой театрЭкскурсия в Большой театрЭкскурсия в Большой театр
1950 за человека
2 часа
21 отзыв
В деталях изучить интерьеры, ощутить себя в прошлом и узнать об уникальной реконструкции здания
«Как, уже два часа прошло? А мы и не заметили!» — я часто слышу эти слова в конце экскурсии. Атмосфера и красота Большого очаровывают и не отпускают, а наши встречи всегда проходят легко и увлекательно. Вы проследите путь театра, откроете архитектурные секреты, услышите об аутентичной реставрации и, если повезет, понаблюдаете за жизнью исторической сцены Большого.
Соборная Мечеть — восточный шедевр МосквыСоборная Мечеть — восточный шедевр МосквыСоборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
300 за человека
1 час
6 отзывов
Увидеть роскошное убранство залов и узнать о мусульманской культуре и традициях
Вы оцените необыкновенную красоту внутреннего убранства мечети и ее фасада, познакомитесь ближе с мусульманской культурой, а также погрузитесь в историю одной из трех мировых религий. А после экскурсии сможете подняться на обзорную площадку на минарете и насладиться великолепной панорамой Москвы.
Экскурсия в Оружейную палатуЭкскурсия в Оружейную палатуЭкскурсия в Оружейную палату
2090 за человека
1.5 часа
17 отзывов
Знакомство с экспонатами музея-сокровищницы и историей Красной площади и Александровского сада
Прошлое России и ее богатства окажутся в центре внимания на этой экскурсии. Вы попадете в залы Оружейной палаты, заполненные бесценными реликвиями: здесь хранится Шапка Мономаха, парадные царские наряды и вооружение, коллекция яиц Фаберже и уникальный двойной трон. Узнаете об исторической и художественной ценности экспонатов. А после профессиональный гид проведет экскурсиию по самому сердцу столицы.
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?Москва театральная. Какие спектакли смотреть?Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
От 3900 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Сориентироваться в мире театра вместе с московским журналистом и театралом
В Москве насчитываются сотни театров. Как сориентироваться в этом многообразии? Как найти то, что нужно именно вам, что не разочарует, а, наоборот, заинтересует и, быть может, сделает театралом? Я часто хожу в театры, более 20 лет работаю журналистом, пишу о театре, беру интервью у актеров и режиссеров. Я поведу вас любимыми театральными маршрутами и поделюсь своей любовью к театру.
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
скидка15%
3510 ₽
2984 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Недаром помнит вся Россия про день Бородина!
В одном из самых популярных музеев Москвы будет интересно и взрослым, и детям. Его экспозиция, особенно впечатляющая панорамная картина, помогут представить события далекого 1812 года. А я понятно и живо расскажу об Отечественной войне, о Бородинском сражении — «Битве гигантов», о солдатском быте и о человеческих судьбах.
Лестница одиночества: шедевры галереи ГлазуноваЛестница одиночества: шедевры галереи ГлазуноваЛестница одиночества: шедевры галереи Глазунова
2400 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Понять философию 20 века и познакомиться с работами ключевого художника этой эпохи
Эта экскурсия позволит вам узнать и пережить историю 20 века, сыгравшего огромную роль в судьбе России. Вы рассмотрите советские скульптуры в парке искусств «Музеон» и поймете их значение и символизм. А затем познакомитесь с работами ключевого художника советской эпохи И.С. Глазунова, который воплотил в своих работах идею бесконечного одиночества человека того времени.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река