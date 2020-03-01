Tripster проводит ещё 3 экскурсии

1. В выбранный день обратитесь в туристический центр по адресу Комсомольская площадь, 5, строение. Часы работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.
2. Покажите ваучер на смартфоне сотруднику пункта и получите карточку CityPass, путеводитель и карту города
3. Показывайте карту на входе в каждый музей/автобус/речной лайнер, который вы посещаете
4. Не все музеи гарантирую вход без очереди по карте CityPass. Проверка безопасности обязательна во всех музеях.
5. Безлимит на посещение музеев активируется после первого посещения музея и действует в течение выбранного периода.
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.